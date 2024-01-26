https://sputniknews.com.tr/20240126/parkta-yuruyuse-cikti-milyoner-oldu-nasil-yaptigini-anlatarak-taktik-verdi-1080052991.html
Parkta yürüyüşe çıktı, milyoner oldu: Nasıl yaptığını anlatarak taktik verdi
Parkta yürüyüşe çıktı, milyoner oldu: Nasıl yaptığını anlatarak taktik verdi
Fransa'nın Paris'te yaşayan Julien Navas, ABD'nin Arkansas eyaletindeki "Crater of Diamonds" adlı parkta bulduğu elmasla zengin oldu. Söz konusu turist olayın... 26.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-26T07:21+0300
2024-01-26T07:21+0300
2024-01-26T07:38+0300
yaşam
zengin
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eyalet
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elmas
değerli taş
turist
şans
define
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Paris'te yaşayan Julien Navas turist olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin Arkansas eyaletine gitti. Burada birçok müze ve tarihi yeri gezen Navas, daha sonra Arkansas'ın en büyük parklarından olan eyalet parkını gezdi.Nava'nın Arkansas'a gelmesinin nedeni ise bir roketin fırlatılmasına tanık olmak istemesiydi. Navas daha önce dünyanın çeşitli yerlerinde altın ve ammonit fosilleri arayan bir define avcısıydı. Navas'ın bu seferki hedefi eyalet parkı olmuştu. Parkta benzer bir çalışma yapmak için gerekli teçhizatı edinen Navas çalışmalarına başladı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle çamur olan zemini birkaç saat kazmasının sonucunda parıltılı bir taş fark etti. Bu parıltılı taşın ne olduğunu bilmeyen Navas, bulduğu taşı yetkililere ulaştırması sonucunda o taşın tamı tamına 7.4 karatlık bir elmas olduğu belirlendi.2020 yılından beri parkta bulunan en değerli varlık olan bu elmas parkın tarihinde ise 8. olarak kayıtlara geçti. Öte yandan Navas, elması ikiye bölerek bir parçasını eşine bir parçasını da kızına vereceğini dile getirdi. Elmasın değeri ise yaklaşık 185 bin dolar (5 milyon 600 bin TL'den fazla) civarında.Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Fransız turist ise şöyle dedi:
https://sputniknews.com.tr/20240125/gizemli-kasadan-servet-cikti-cocukluk-hayalimdi-1080021773.html
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zengin, arkansas, eyalet, abd, elmas, değerli taş, turist, şans, define, defineci
zengin, arkansas, eyalet, abd, elmas, değerli taş, turist, şans, define, defineci
Parkta yürüyüşe çıktı, milyoner oldu: Nasıl yaptığını anlatarak taktik verdi
07:21 26.01.2024 (güncellendi: 07:38 26.01.2024)
Fransa'nın Paris'te yaşayan Julien Navas, ABD'nin Arkansas eyaletindeki "Crater of Diamonds" adlı parkta bulduğu elmasla zengin oldu. Söz konusu turist olayın yöntemini de anlattı.
Paris'te yaşayan Julien Navas turist olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin Arkansas eyaletine gitti. Burada birçok müze ve tarihi yeri gezen Navas, daha sonra Arkansas'ın en büyük parklarından olan eyalet parkını gezdi.
Nava'nın Arkansas'a gelmesinin nedeni ise bir roketin fırlatılmasına tanık olmak istemesiydi. Navas daha önce dünyanın çeşitli yerlerinde altın ve ammonit fosilleri arayan bir define avcısıydı.
Navas'ın bu seferki hedefi eyalet parkı olmuştu. Parkta benzer bir çalışma yapmak için gerekli teçhizatı edinen Navas çalışmalarına başladı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle çamur olan zemini birkaç saat kazmasının sonucunda parıltılı bir taş fark etti. Bu parıltılı taşın ne olduğunu bilmeyen Navas, bulduğu taşı yetkililere ulaştırması sonucunda o taşın tamı tamına 7.4 karatlık bir elmas olduğu belirlendi.
2020 yılından beri parkta bulunan en değerli varlık olan bu elmas parkın tarihinde ise 8. olarak kayıtlara geçti. Öte yandan Navas, elması ikiye bölerek bir parçasını eşine bir parçasını da kızına vereceğini dile getirdi. Elmasın değeri ise yaklaşık 185 bin dolar (5 milyon 600 bin TL'den fazla) civarında.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Fransız turist ise şöyle dedi:
"Çok mutluyum, saatlerce çamuru kazdıktan sonra buldum"