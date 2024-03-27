https://sputniknews.com.tr/20240327/abd-ve-muttefiklerinin-kizildenizde-husilerin-saldirilarina-engel-olamadigi-belirtildi-1082107135.html
ABD ve müttefiklerinin Kızıldeniz’de Husilerin saldırılarına engel olamadığı belirtildi
ABD ve müttefiklerinin Kızıldeniz’de Husilerin saldırılarına engel olamadığı belirtildi
Sputnik Türkiye
ABD ve müttefiklerinin, sahip oldukları tüm pahalı askeri teçhizata rağmen, Husiler olarak bilinen ve Yemen’in kuzeyini kontrol eden İran destekli Ensarallah... 27.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-27T15:21+0300
2024-03-27T15:21+0300
2024-03-27T15:21+0300
israil- filistin çatışması
husiler
abd
ingiltere
kızıldeniz
ortadoğu
israil
israil-filistin
gazze
gazze şeridi
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ABD ve müttefiklerinin, sahip oldukları tüm pahalı askeri teçhizata rağmen, Husiler olarak bilinen ve Yemen’in kuzeyini kontrol eden İran destekli Ensarallah hareketinin Kızıldeniz’deki ticeret ve savaş gemilerine saldırılarına son verme konusunda aciz kaldığı belirtildi.Bloomberg’in haberine göre, ABD’nin Kızıldeniz’deki filosunun komutanı Amiral Marc Miguez, Husilerin eylemleri bağlamında ABD ve müttefiklerinin hâlâ yapacak çok işi olduğunu itiraf etti. Husilerin imkanlarını kısmen kısıtlamayı başardıklarını dile getiren Miguez, buna rağmen hareketin bölgeden geçen gemilere saldırılarının ne zaman son bulacağı söyleminin henüz mümkün olmadığını belirtti.Haberde, “ABD ve müttefikleri, Yemen’in kuzeybatısındaki cihatçı gruba karşı başvurduğu tüm pahalı silahlara rağmen, sivil kargo gemilerine ve savaş gemilerine yönelik saldırıları durdurmayı başaramıyorlar” ifadesine yer verildi.Adı açıklanmayan bir askeri yetkilinin, Husilere yönelik operasyonun ABD’ye çok pahalıya mal olduğunu söylediği aktarılırken bir diğer yetkili, Husilerin mevcut tempoyla birkaç ay daha gemilere saldırma imkanına sahip olduğunu dile getirdi.Bloomberg, Husilerin bir savaş gemisine saldırıları sırasında yabancı askeri personelin ölümüne neden olması durumunda ABD’nin, hareketin liderlerine yönelik operasyon düzenleyebileceği belirtiliyor.Husiler, İsrail’in Gazze’deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023’te Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koymaya, bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başlamıştı.ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı Refah Muhafızı Operasyonu adında çok uluslu ‘deniz görev gücü’ oluşturulduğunu açıklamıştı.Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 11 Ocak'ta ABD ve Japonya tarafından sunulan, Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarının acilen sonlandırılmasının istendiği kararı kabul etmişti.Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.
https://sputniknews.com.tr/20240326/husiler-yemende-baris-anlasmasini-imzalamaya-hazir-abd-ve-ingiltereye-karsi-birlesme-zamani--1082048407.html
abd
ingiltere
israil
gazze
gazze şeridi
iran
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husiler, abd, ingiltere, kızıldeniz, ortadoğu, israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, iran
husiler, abd, ingiltere, kızıldeniz, ortadoğu, israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, iran
ABD ve müttefiklerinin Kızıldeniz’de Husilerin saldırılarına engel olamadığı belirtildi
ABD ve müttefiklerinin, sahip oldukları tüm pahalı askeri teçhizata rağmen, Husiler olarak bilinen ve Yemen’in kuzeyini kontrol eden İran destekli Ensarallah hareketinin Kızıldeniz’deki ticeret ve savaş gemilerine saldırılarına son verme konusunda aciz kaldığı belirtildi.
ABD ve müttefiklerinin, sahip oldukları tüm pahalı askeri teçhizata rağmen, Husiler olarak bilinen ve Yemen’in kuzeyini kontrol eden İran destekli Ensarallah hareketinin Kızıldeniz’deki ticeret ve savaş gemilerine saldırılarına son verme konusunda aciz kaldığı belirtildi.
Bloomberg’in haberine göre, ABD’nin Kızıldeniz’deki filosunun komutanı Amiral Marc Miguez, Husilerin eylemleri bağlamında ABD ve müttefiklerinin hâlâ yapacak çok işi olduğunu itiraf etti. Husilerin imkanlarını kısmen kısıtlamayı başardıklarını dile getiren Miguez, buna rağmen hareketin bölgeden geçen gemilere saldırılarının ne zaman son bulacağı söyleminin henüz mümkün olmadığını belirtti.
Haberde, “ABD ve müttefikleri, Yemen’in kuzeybatısındaki cihatçı gruba karşı başvurduğu tüm pahalı silahlara rağmen, sivil kargo gemilerine ve savaş gemilerine yönelik saldırıları durdurmayı başaramıyorlar” ifadesine yer verildi.
Adı açıklanmayan bir askeri yetkilinin, Husilere yönelik operasyonun ABD’ye çok pahalıya mal olduğunu söylediği aktarılırken bir diğer yetkili, Husilerin mevcut tempoyla birkaç ay daha gemilere saldırma imkanına sahip olduğunu dile getirdi.
Bloomberg, Husilerin bir savaş gemisine saldırıları sırasında yabancı askeri personelin ölümüne neden olması durumunda ABD’nin, hareketin liderlerine yönelik operasyon düzenleyebileceği belirtiliyor.
Husiler, İsrail’in Gazze’deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023’te Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koymaya, bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başlamıştı.
ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı Refah Muhafızı Operasyonu adında çok uluslu ‘deniz görev gücü’ oluşturulduğunu açıklamıştı.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 11 Ocak'ta ABD ve Japonya tarafından sunulan, Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarının acilen sonlandırılmasının istendiği kararı kabul etmişti.
Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.