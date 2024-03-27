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- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240327/abd-ukraynaya-yardim-paketini-onaylayamiyor-kiev-daha-fazla-toprak-kaybedebilir-1082120695.html
ABD Ukrayna'ya yardım paketini onaylayamıyor: 'Kiev daha fazla toprak kaybedebilir'
ABD Ukrayna'ya yardım paketini onaylayamıyor: 'Kiev daha fazla toprak kaybedebilir'
Sputnik Türkiye
Kiev'e yönelik yeni yardım paketinin ABD Kongresi'nden geçmemesi nedeniyle Ukrayna'nın daha fazla toprak kaybedebileceği belirtildi. 27.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-27T17:20+0300
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ABD merkezli Business Insider dergisi, ABD Kongresi'nde Ukrayna'ya yardım paketi konusunda yaşanan anlaşmazlığın Kiev'e olası etkilerini uzmanlarla konuştu.Royal United Services Institute adlı analiz merkezi uzmanı Justin Bronck, "ABD'nin Ukrayna'ya ilave yardımı olmadan, Ukraynalıların toprak kaybetmekten nasıl kaçınabileceklerini hayal etmek çok zor. Bu durum, yaz aylarında büyük bir Rus taarruzu söz konusu olması halinde potansiyel olarak felakete yol açabilir" dedi.Rusya'nın topçu sistemleri alanındaki üstünlüğüne dikkat çeken Business Insider, Ukrayna ordusunun değerli hava savunma kaynaklarını tüketmeye devam etmesi ve Kongre'de yardım paketiyle ilgili sürecin uzaması halinde, Kiev'in daha fazla toprak ve deneyimli asker kaybedebileceğinin altını çizdi.Temsilciler Meclisi’ndeki Cumhuriyetçi çoğunluğun duruşu nedeniyle, Başkan Joe Biden’in Ukrayna’ya 60 milyar dolar ek yardım sağlanması yönündeki talep henüz Kongre’den geçmedi. Daha önce tahsis edilen fonlar ise aralık ayında bitti.Her şeyden önce hükümetin finansmanını öngören tasarı ve ülkenin güney sınırına ilişkin güvenlik adımları üzerindeki çalışmaların tamamlanması gerektiğini savunan Temsilciler Meclisi Başkanı Johnson, üst kanat Senato'dan geçen ve Ukrayna ile birlikte İsrail ve Tayvan'a yardımları da içeren 95.3 milyar dolarlık paketi geçirmeyeceklerini açıklamıştı.ABD Kongresindeki Cumhuriyetçilerin, Ukrayna’ya yardımın bir kısmını kredi şeklinde verilmesini öngören kendi karar tasarıları üzerinde çalıştığı belirtilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240326/abdnin-gectigimiz-gunlerde-ukrayna-icin-ayirdigi-fonun-kasim-ayinda-harcandigi-ortaya-cikti-1082063691.html
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ukrayna, ukrayna ordusu, abd, washington, abd kongresi, askeri yardım, kiev, rusya
ukrayna, ukrayna ordusu, abd, washington, abd kongresi, askeri yardım, kiev, rusya

ABD Ukrayna'ya yardım paketini onaylayamıyor: 'Kiev daha fazla toprak kaybedebilir'

17:20 27.03.2024
© AP Photo / Julio CortezABD Kongresi
ABD Kongresi - Sputnik Türkiye, 1920, 27.03.2024
© AP Photo / Julio Cortez
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Kiev'e yönelik yeni yardım paketinin ABD Kongresi'nden geçmemesi nedeniyle Ukrayna'nın daha fazla toprak kaybedebileceği belirtildi.
ABD merkezli Business Insider dergisi, ABD Kongresi'nde Ukrayna'ya yardım paketi konusunda yaşanan anlaşmazlığın Kiev'e olası etkilerini uzmanlarla konuştu.
Royal United Services Institute adlı analiz merkezi uzmanı Justin Bronck, "ABD'nin Ukrayna'ya ilave yardımı olmadan, Ukraynalıların toprak kaybetmekten nasıl kaçınabileceklerini hayal etmek çok zor. Bu durum, yaz aylarında büyük bir Rus taarruzu söz konusu olması halinde potansiyel olarak felakete yol açabilir" dedi.
Rusya'nın topçu sistemleri alanındaki üstünlüğüne dikkat çeken Business Insider, Ukrayna ordusunun değerli hava savunma kaynaklarını tüketmeye devam etmesi ve Kongre'de yardım paketiyle ilgili sürecin uzaması halinde, Kiev'in daha fazla toprak ve deneyimli asker kaybedebileceğinin altını çizdi.
Temsilciler Meclisi’ndeki Cumhuriyetçi çoğunluğun duruşu nedeniyle, Başkan Joe Biden’in Ukrayna’ya 60 milyar dolar ek yardım sağlanması yönündeki talep henüz Kongre’den geçmedi. Daha önce tahsis edilen fonlar ise aralık ayında bitti.
Her şeyden önce hükümetin finansmanını öngören tasarı ve ülkenin güney sınırına ilişkin güvenlik adımları üzerindeki çalışmaların tamamlanması gerektiğini savunan Temsilciler Meclisi Başkanı Johnson, üst kanat Senato'dan geçen ve Ukrayna ile birlikte İsrail ve Tayvan'a yardımları da içeren 95.3 milyar dolarlık paketi geçirmeyeceklerini açıklamıştı.
ABD Kongresindeki Cumhuriyetçilerin, Ukrayna’ya yardımın bir kısmını kredi şeklinde verilmesini öngören kendi karar tasarıları üzerinde çalıştığı belirtilmişti.
ABD Kongre Washington - Sputnik Türkiye, 1920, 26.03.2024
Ukrayna krizi
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