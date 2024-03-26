https://sputniknews.com.tr/20240326/abdnin-gectigimiz-gunlerde-ukrayna-icin-ayirdigi-fonun-kasim-ayinda-harcandigi-ortaya-cikti-1082063691.html
ABD’nin geçtiğimiz günlerde Ukrayna için ayırdığı fonun kasım ayında harcandığı ortaya çıktı
ABD’nin geçtiğimiz günlerde Ukrayna için ayırdığı fonun kasım ayında harcandığı ortaya çıktı
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ABD Kongresi’nin 23 Mart 2024 tarihinde onayladığı Ukrayna için 300 milyon dolarlık mali yardım paketinin, ülke yetkililerinin fon eksikliği nedeniyle federal... 26.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-26T17:10+0300
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Politico gazetesi, ABD Başkanı Joe Biden idaresinden adını açıklamadığı bir yetkiliye atıfla verdiği haberde, “Ukrayna’nın güvenliğine destek girişimi kapsamında ayrılan para, Başkan Joe Biden’in Cumartesi günü imzaladığı 1.2 trilyon dolarlık federal bütçe paketinin bir parçasıydı. Ancak aslında bu para, Pentagon’un geçici mali karar kapsamında çalıştığı kasım ayında harcandı” ifadesini kullandı.Kaynak, “Halihazırda bu fon kullanıma açık değil” dedi.Haberde, fon tahsisinin büyük ölçüde sembolik nitelik taşıdığı belirtilerek, “Kullanılsalar bile savaş alanındaki durumu değiştirmezler” diye kaydedildi.Daha önce ABD Kongresi’nin her iki kanadının, bazı federal hükümet kurumlarına 2024 sonuna kadar finansman sağlayacak 1.2 trilyon dolarlık bütçe tasarısını onayladığı bildirilmişti. Tasarıda, Ukrayna’nın güvenliğine destek girişiminin bir parçası olarak 300 milyon dolar ve İsrail’e 3.3 milyar dolar fon öngörülüyordu.
https://sputniknews.com.tr/20240326/amerikan-dis-politikasinda-devrime-ihtiyac-var-1082048657.html
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ukrayna, abd, washington, kiev, askeri yardım, pentagon, abd savunma bakanlığı (pentagon), mali yardım, rusya
ukrayna, abd, washington, kiev, askeri yardım, pentagon, abd savunma bakanlığı (pentagon), mali yardım, rusya
ABD’nin geçtiğimiz günlerde Ukrayna için ayırdığı fonun kasım ayında harcandığı ortaya çıktı
ABD Kongresi’nin 23 Mart 2024 tarihinde onayladığı Ukrayna için 300 milyon dolarlık mali yardım paketinin, ülke yetkililerinin fon eksikliği nedeniyle federal hükümetin kapanmasını önlemeye çalıştığı geçen yılın Kasım ayında harcandığı belirtildi.
Politico gazetesi, ABD Başkanı Joe Biden idaresinden adını açıklamadığı bir yetkiliye atıfla verdiği haberde, “Ukrayna’nın güvenliğine destek girişimi kapsamında ayrılan para, Başkan Joe Biden’in Cumartesi günü imzaladığı 1.2 trilyon dolarlık federal bütçe paketinin bir parçasıydı. Ancak aslında bu para, Pentagon’un geçici mali karar kapsamında çalıştığı kasım ayında harcandı” ifadesini kullandı.
Kaynak, “Halihazırda bu fon kullanıma açık değil” dedi.
Haberde, fon tahsisinin büyük ölçüde sembolik nitelik taşıdığı belirtilerek, “Kullanılsalar bile savaş alanındaki durumu değiştirmezler” diye kaydedildi.
Daha önce ABD Kongresi’nin her iki kanadının, bazı federal hükümet kurumlarına 2024 sonuna kadar finansman sağlayacak 1.2 trilyon dolarlık bütçe tasarısını onayladığı bildirilmişti. Tasarıda, Ukrayna’nın güvenliğine destek girişiminin bir parçası olarak 300 milyon dolar ve İsrail’e 3.3 milyar dolar fon öngörülüyordu.