https://sputniknews.com.tr/20240326/abdnin-gectigimiz-gunlerde-ukrayna-icin-ayirdigi-fonun-kasim-ayinda-harcandigi-ortaya-cikti-1082063691.html

ABD’nin geçtiğimiz günlerde Ukrayna için ayırdığı fonun kasım ayında harcandığı ortaya çıktı

ABD’nin geçtiğimiz günlerde Ukrayna için ayırdığı fonun kasım ayında harcandığı ortaya çıktı

Sputnik Türkiye

ABD Kongresi’nin 23 Mart 2024 tarihinde onayladığı Ukrayna için 300 milyon dolarlık mali yardım paketinin, ülke yetkililerinin fon eksikliği nedeniyle federal... 26.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-26T17:10+0300

2024-03-26T17:10+0300

2024-03-26T17:10+0300

ukrayna krizi

ukrayna

abd

washington

kiev

askeri yardım

pentagon

abd savunma bakanlığı (pentagon)

mali yardım

rusya

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/06/1078133032_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0c9ba162e5af73557f3fdbb6dc6adb5c.jpg

Politico gazetesi, ABD Başkanı Joe Biden idaresinden adını açıklamadığı bir yetkiliye atıfla verdiği haberde, “Ukrayna’nın güvenliğine destek girişimi kapsamında ayrılan para, Başkan Joe Biden’in Cumartesi günü imzaladığı 1.2 trilyon dolarlık federal bütçe paketinin bir parçasıydı. Ancak aslında bu para, Pentagon’un geçici mali karar kapsamında çalıştığı kasım ayında harcandı” ifadesini kullandı.Kaynak, “Halihazırda bu fon kullanıma açık değil” dedi.Haberde, fon tahsisinin büyük ölçüde sembolik nitelik taşıdığı belirtilerek, “Kullanılsalar bile savaş alanındaki durumu değiştirmezler” diye kaydedildi.Daha önce ABD Kongresi’nin her iki kanadının, bazı federal hükümet kurumlarına 2024 sonuna kadar finansman sağlayacak 1.2 trilyon dolarlık bütçe tasarısını onayladığı bildirilmişti. Tasarıda, Ukrayna’nın güvenliğine destek girişiminin bir parçası olarak 300 milyon dolar ve İsrail’e 3.3 milyar dolar fon öngörülüyordu.

https://sputniknews.com.tr/20240326/amerikan-dis-politikasinda-devrime-ihtiyac-var-1082048657.html

ukrayna

abd

washington

kiev

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ukrayna, abd, washington, kiev, askeri yardım, pentagon, abd savunma bakanlığı (pentagon), mali yardım, rusya