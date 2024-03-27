https://sputniknews.com.tr/20240327/abd-disisleri-abd-ingiltere-ve-ukraynanin-rusyadaki-teror-saldirisiyla-baglantisi-yok-1082142035.html
ABD Dışişleri: ABD, İngiltere ve Ukrayna'nın Rusya'daki terör saldırısıyla bağlantısı yok
ABD Dışişleri: ABD, İngiltere ve Ukrayna'nın Rusya'daki terör saldırısıyla bağlantısı yok
Sputnik Türkiye
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Miller, ABD, İngiltere ve Ukrayna'nın Crocus City’ye düzenlenen terör saldırısıyla ilgileri olduğu iddialarının kesinlikle... 27.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-27T23:40+0300
2024-03-27T23:40+0300
2024-03-27T23:40+0300
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, düzenlediği günlük basın toplantısında ABD, İngiltere ve Ukrayna'nın Moskova’daki Crocus City Hall konser salonuna düzenlenen terör saldırısıyla ilgileri olduğu iddialarının kesinlikle doğru olmadığını söyledi.Miller, “Bu iddialar kesinlikle doğru değil. Ukrayna'nın bu saldırılarla bağlantısı yok, İngiltere'nin bu saldırılarla bağlantısı yok, ABD'nin bu saldırılarla bağlantısı yok” dedi.Miller ayrıca, ABD’nin bunun önlenmesini istediği için Rusya'yı terör saldırısı tehdidi konusunda önceden uyardığını vurguladı.ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD, İngiltere ve Ukrayna'nın Moskova’daki Crocus City Hall konser salonuna düzenlenen terör saldırısıyla ilgileri olduğunu kabul etmeyi reddetmeye devam ediyor; böyle bir katılım olasılığı daha önce Moskova tarafından göz ardı edilmemişti.
https://sputniknews.com.tr/20240327/peskov-crocus-citye-duzenlenen-teror-saldirisinin-resmi-versiyonu-henuz-aciklanmadi-1082140897.html
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abd, abd dışişleri bakanlığı, ingiltere, ukrayna, rusya, terör saldırısı
abd, abd dışişleri bakanlığı, ingiltere, ukrayna, rusya, terör saldırısı
ABD Dışişleri: ABD, İngiltere ve Ukrayna'nın Rusya'daki terör saldırısıyla bağlantısı yok
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Miller, ABD, İngiltere ve Ukrayna'nın Crocus City’ye düzenlenen terör saldırısıyla ilgileri olduğu iddialarının kesinlikle doğru olmadığını belirtti.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, düzenlediği günlük basın toplantısında ABD, İngiltere ve Ukrayna'nın Moskova’daki Crocus City Hall konser salonuna düzenlenen terör saldırısıyla ilgileri olduğu iddialarının kesinlikle doğru olmadığını söyledi.
Miller, “Bu iddialar kesinlikle doğru değil. Ukrayna'nın bu saldırılarla bağlantısı yok, İngiltere'nin bu saldırılarla bağlantısı yok, ABD'nin bu saldırılarla bağlantısı yok” dedi.
Miller ayrıca, ABD’nin bunun önlenmesini istediği için Rusya'yı terör saldırısı tehdidi konusunda önceden uyardığını vurguladı.
ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD, İngiltere ve Ukrayna'nın Moskova’daki Crocus City Hall konser salonuna düzenlenen terör saldırısıyla ilgileri olduğunu kabul etmeyi reddetmeye devam ediyor; böyle bir katılım olasılığı daha önce Moskova tarafından göz ardı edilmemişti.