https://sputniknews.com.tr/20240327/abd-disisleri-abd-ingiltere-ve-ukraynanin-rusyadaki-teror-saldirisiyla-baglantisi-yok-1082142035.html

ABD Dışişleri: ABD, İngiltere ve Ukrayna'nın Rusya'daki terör saldırısıyla bağlantısı yok

ABD Dışişleri: ABD, İngiltere ve Ukrayna'nın Rusya'daki terör saldırısıyla bağlantısı yok

Sputnik Türkiye

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Miller, ABD, İngiltere ve Ukrayna'nın Crocus City’ye düzenlenen terör saldırısıyla ilgileri olduğu iddialarının kesinlikle... 27.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-27T23:40+0300

2024-03-27T23:40+0300

2024-03-27T23:40+0300

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abd

abd dışişleri bakanlığı

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rusya

terör saldırısı

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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, düzenlediği günlük basın toplantısında ABD, İngiltere ve Ukrayna'nın Moskova’daki Crocus City Hall konser salonuna düzenlenen terör saldırısıyla ilgileri olduğu iddialarının kesinlikle doğru olmadığını söyledi.Miller, “Bu iddialar kesinlikle doğru değil. Ukrayna'nın bu saldırılarla bağlantısı yok, İngiltere'nin bu saldırılarla bağlantısı yok, ABD'nin bu saldırılarla bağlantısı yok” dedi.Miller ayrıca, ABD’nin bunun önlenmesini istediği için Rusya'yı terör saldırısı tehdidi konusunda önceden uyardığını vurguladı.ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD, İngiltere ve Ukrayna'nın Moskova’daki Crocus City Hall konser salonuna düzenlenen terör saldırısıyla ilgileri olduğunu kabul etmeyi reddetmeye devam ediyor; böyle bir katılım olasılığı daha önce Moskova tarafından göz ardı edilmemişti.

https://sputniknews.com.tr/20240327/peskov-crocus-citye-duzenlenen-teror-saldirisinin-resmi-versiyonu-henuz-aciklanmadi-1082140897.html

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abd, abd dışişleri bakanlığı, ingiltere, ukrayna, rusya, terör saldırısı