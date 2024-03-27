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https://sputniknews.com.tr/20240327/ab-dondurulan-rus-varliklarinin-faizinden-alinan-5-milyar-euroluk-geliri-alikoyacak-1082100581.html
AB, dondurulan Rus varlıklarının faizinden alınan 5 milyar euro’luk geliri alıkoyacak
AB, dondurulan Rus varlıklarının faizinden alınan 5 milyar euro’luk geliri alıkoyacak
Sputnik Türkiye
Avrupa Birliği’nin (AB), dondurulan Rus varlıklarından elde edilen 5 milyar euro’luk geliri Ukrayna'ya vermek yerine yasal işlemlerin masraflarını karşılamak... 27.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-27T14:12+0300
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Politico gazetesi, Rusya'ya ait olan dondurulmuş varlıkların çoğunu yöneten uluslararası saklama kuruluşu Euroclear'a, 2022 ve 2023 yıllarında bu fonların yatırımından elde edilen gelirlerin bir kısmını tutma yetkisi verildiğini hatırlattığı haberinde, bu fonların Rusya ve diğer ülkelerden gelen mevcut ve potansiyel davaların gider, tazminat, kayıp ve diğer masraflarını karşılamak için bir tampon görevi göreceğini yazdı.Belçika merkezli menkul kıymet takas ve saklama hizmeti sunan Euroclear’ın, 2022 ve 2023 yılları için dondurulmuş Rus varlıklarından elde edilen faiz gelirlerini 'olağan' gelirden ayırdığı belirtilirken, bu gelirlerin hissedarlara dağıtılmadığı ve bir sonraki duyuruya kadar kuruluşun elinde tutulduğu kaydedildi.Yaptırımlar sonrası Euroclear’ın Rus yatırımcıların gerçekleştirdiği işlemler sonrası 2022 ve 2023’te elde edilen faiz gelirlerini saklama izni aldığı ifade edilirken, “5 milyar euro değerindeki faiz gelirleri, Rusya ve ilgili diğer ülkelerdeki mevcut ve potansiyel tazminat taleplerini karşılama fırsatını verecek bir tampon görevi üstlenecek” ifadesi kullanıldı.Öte yandan Ukrayna Adalet Bakanı Denis Malyuska, 5 milyar euroluk plana ilişkin bilgi almadığını açıklarken, “Bu, tampon görevi görmesi için çok büyük bir rakam” diye ekledi.Euroclear’in, gelecekteki garantileri karşılamak için, 15 Şubat 2024’ten sonra elde edilen gelirlerin yüzde 10’undan da yararlanabileceği de belirtilirken, son çare olarak sistem AB'den kendisine ek fon sağlamasını isteyebileceği de tahmin ediliyor.Haberde, “Yasal riskler 2027 yılına kadar gerçekleşmezse Euroclear yüzde 10’unu AB’ye devretmek zorunda kalacak. Lakin bu, 2022 ve 2023’te elde edilen 5 milyar euro için geçerli değil” ifadesi kullanıldı.Daha önce The Guardian gazetesi, AB'nin dondurulan Rus varlıklarından elde edilen gelirlerin bir kısmını gelecekte Moskova’yla yaşanabilecek hukuki mücadelelerde kullanılmak üzere saklamayı tartıştığını bildirmişti.Rusya’nın Ukrayna’da özel askeri harekat başlatmasına tepki olarak Batı ülkeleri Rusya’nın 300 milyar dolar değerindeki ulusal varlıklarının yanı sıra, Rus yatırımcıların fonlarını da dondurmuştu. Avrupa Birliği ülkeleri, dondurulan Rus varlıkları Ukrayna’nın yeniden inşasının finansmanı için kullanma olasılığını değerlendiriyor.Kremlin, Batı ülkelerinin Rus varlıkların el koyması durumunda uluslararası hukukun tüm kural ve normlarını bir kez daha ihlal edeceği uyarısında bulunmuştu. Rusya Dışişleri Bakanlığı, varlıkların dondurulmasını ‘hırsızlık’ olarak nitelendirmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240322/rusya-merkez-bankasindan-abye-uyari-varliklarimizi-kullanirsaniz-gereken-tedbirleri-aliriz-1081955625.html
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avrupa, rusya, euroclear bank, belçika, brüksel, moskova, rusya merkez bankası, avrupa komisyonu, avrupa birliği komisyonu
avrupa, rusya, euroclear bank, belçika, brüksel, moskova, rusya merkez bankası, avrupa komisyonu, avrupa birliği komisyonu

AB, dondurulan Rus varlıklarının faizinden alınan 5 milyar euro’luk geliri alıkoyacak

14:12 27.03.2024
© AP Photo / Michael ProbstAvrupa Birliği ekonomi
Avrupa Birliği ekonomi - Sputnik Türkiye, 1920, 27.03.2024
© AP Photo / Michael Probst
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Avrupa Birliği’nin (AB), dondurulan Rus varlıklarından elde edilen 5 milyar euro’luk geliri Ukrayna'ya vermek yerine yasal işlemlerin masraflarını karşılamak üzere alıkoyacağı iddia edildi.
Politico gazetesi, Rusya'ya ait olan dondurulmuş varlıkların çoğunu yöneten uluslararası saklama kuruluşu Euroclear'a, 2022 ve 2023 yıllarında bu fonların yatırımından elde edilen gelirlerin bir kısmını tutma yetkisi verildiğini hatırlattığı haberinde, bu fonların Rusya ve diğer ülkelerden gelen mevcut ve potansiyel davaların gider, tazminat, kayıp ve diğer masraflarını karşılamak için bir tampon görevi göreceğini yazdı.
Belçika merkezli menkul kıymet takas ve saklama hizmeti sunan Euroclear’ın, 2022 ve 2023 yılları için dondurulmuş Rus varlıklarından elde edilen faiz gelirlerini 'olağan' gelirden ayırdığı belirtilirken, bu gelirlerin hissedarlara dağıtılmadığı ve bir sonraki duyuruya kadar kuruluşun elinde tutulduğu kaydedildi.
Yaptırımlar sonrası Euroclear’ın Rus yatırımcıların gerçekleştirdiği işlemler sonrası 2022 ve 2023’te elde edilen faiz gelirlerini saklama izni aldığı ifade edilirken, “5 milyar euro değerindeki faiz gelirleri, Rusya ve ilgili diğer ülkelerdeki mevcut ve potansiyel tazminat taleplerini karşılama fırsatını verecek bir tampon görevi üstlenecek” ifadesi kullanıldı.
Öte yandan Ukrayna Adalet Bakanı Denis Malyuska, 5 milyar euroluk plana ilişkin bilgi almadığını açıklarken, “Bu, tampon görevi görmesi için çok büyük bir rakam” diye ekledi.
Euroclear’in, gelecekteki garantileri karşılamak için, 15 Şubat 2024’ten sonra elde edilen gelirlerin yüzde 10’undan da yararlanabileceği de belirtilirken, son çare olarak sistem AB'den kendisine ek fon sağlamasını isteyebileceği de tahmin ediliyor.
Haberde, “Yasal riskler 2027 yılına kadar gerçekleşmezse Euroclear yüzde 10’unu AB’ye devretmek zorunda kalacak. Lakin bu, 2022 ve 2023’te elde edilen 5 milyar euro için geçerli değil” ifadesi kullanıldı.
Daha önce The Guardian gazetesi, AB'nin dondurulan Rus varlıklarından elde edilen gelirlerin bir kısmını gelecekte Moskova’yla yaşanabilecek hukuki mücadelelerde kullanılmak üzere saklamayı tartıştığını bildirmişti.
Rusya’nın Ukrayna’da özel askeri harekat başlatmasına tepki olarak Batı ülkeleri Rusya’nın 300 milyar dolar değerindeki ulusal varlıklarının yanı sıra, Rus yatırımcıların fonlarını da dondurmuştu. Avrupa Birliği ülkeleri, dondurulan Rus varlıkları Ukrayna’nın yeniden inşasının finansmanı için kullanma olasılığını değerlendiriyor.
Kremlin, Batı ülkelerinin Rus varlıkların el koyması durumunda uluslararası hukukun tüm kural ve normlarını bir kez daha ihlal edeceği uyarısında bulunmuştu. Rusya Dışişleri Bakanlığı, varlıkların dondurulmasını ‘hırsızlık’ olarak nitelendirmişti.
Rusya Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 22.03.2024
DÜNYA
Rusya Merkez Bankası’ndan AB’ye uyarı: 'Varlıklarımızı kullanırsanız gereken tedbirleri alırız'
22 Mart, 16:34
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