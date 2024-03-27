https://sputniknews.com.tr/20240327/2023-yilinda-en-cok-izlenen-diziler-belli-oldu-seyircilerin-buyuk-cogunlugu-izmirli-kadinlar-1082084528.html

2023 yılında en çok izlenen diziler belli oldu: 'Seyircilerin büyük çoğunluğu İzmirli kadınlar'

2023 yılında en çok izlenen diziler belli oldu: 'Seyircilerin büyük çoğunluğu İzmirli kadınlar'

Sputnik Türkiye

2023 yılında izleyenleri ekran başına kilitleyen birbirinden farklı diziler yayın hayatına başladı. Her gün reyting mücadelesi devam ederken, 2023 yılının en... 27.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-27T08:56+0300

2024-03-27T08:56+0300

2024-03-27T08:57+0300

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türk dizileri

kızılcık şerbeti

yalı çapkını

kuruluş osman

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Televizyon İzleme Araştırmaları Komitesi 2023 yılı izleyici davranış raporunu yayınladı. Box Office Türkiye'nin haberine göre; 40 ilde 4343 hane üzerinden yapılan araştırmada en çok izlenen yapımlar belli oldu.Yapılan araştırmada 2023’ün en çok izlenen programı Star TV’de akşamları yayınlanan 'Yalı Çapkını' oldu.2023 yılında 115 dizi ekranlara gelirken yıl içerisinde 51 dizi final yaptı. Dizi kategorisinde Yalı Çapkını (14.77) en yüksek reytinge ulaştı. 6 Ocak 2023 tarihinde ekranlara gelen 16. bölümünde 14.77 reytinge ulaşan dizi zirvede yer aldı.ATV dizisi 'Kuruluş Osman', 11 Ocak tarihinde ekranlara gelen 112'nci bölümünde 12.01 reytingle zirvenin en yakın takipçisi oldu.TRT 1 dizisi 'Gönül Dağı' ise 7 Ocak tarihinde ekranlara gelen 81'inci bölümünde 11.34 reytingle yılı üçüncü sırada tamamladı.Yıl genelinde en çok izlenen 20 program arasına 'Kızılcık Şerbeti' sekizinci, 'Kardeşlerim' dokuzuncu, 'Ateş Kuşları' on ikinci sıradan giriş yaptı.Televizyonu en çok izleyenler 45 yaş üstü İzmirli kadınlarTelevizyonu en çok izleyen kitleler 45 yaş ve üzeri, kadın ve İzmir ili olarak kaydedildi. Hafta genelinde en fazla televizyon izlenen gün pazar (yüzde 16.42) olurken haftanın diğer günleri birbirlerine yakın seviyede ortalama elde etti.

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dizi, tv dizisi, türk dizileri, kızılcık şerbeti, yalı çapkını, kuruluş osman