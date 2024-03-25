https://sputniknews.com.tr/20240325/7-kez-ust-uste-dunyanin-en-mutlu-ulkesi-secilen-finlandiyada-insanlarin-yapmadigi-3-sey--1082012694.html

7 kez üst üste 'Dünya'nın en mutlu ülkesi' seçilen Finlandiya'da insanların yapmadığı 3 şey

7 kez üst üste 'Dünya'nın en mutlu ülkesi' seçilen Finlandiya'da insanların yapmadığı 3 şey

Sputnik Türkiye

Birleşmiş Milletler destekli yıllık Dünya Mutluluk Raporu'na göre Finlandiya, yedinci kez üst üste dünyanın en mutlu ülkesi olarak zirvede yer aldı... 25.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-25T07:00+0300

2024-03-25T07:00+0300

2024-03-25T07:18+0300

yaşam

finlandiya

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birleşmiş milletler (bm)

mutluluk

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Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı (SDSN) tarafından yayınlanan '2024 Dünyanın En Mutlu Ülkeleri' raporu, küresel anket verilerine dayanarak dünya genelinde mutluluk seviyelerini belirledi.Dünya Mutluluk Raporu’na göre Finlandiya, peş peşe 7 yıl boyunca dünyanın en mutlu ülkesi olarak zirvede yer aldı. Diğer İskandinav ülkeleri de genellikle ilk onda yer alıyor. Sıralama neye göre belirleniyor?Ölçülen kriterler arasında kişi başına düşen gelir, sosyal destek gibi pek çok ekonomik, siyasi, sosyal parametre var. Bunun yanında bazı araştırmalar da ülkedeki yaşam biçimine, hayata bakışa odaklanıyor.'Mutluluğun temelleri' üzerinde çalışan Finlandiyalı psikoloji araştırmacısı Frank Martela ise geçen yıl ABD kaynaklı iş ve haber kanalı CNBC için kaleme aldığı bir makalede kendisine neden Finlandiyalıların bu kadar mutlu olduğunun sık sık sorulduğunu belirtmişti. O, ülkede insanların hiç yapmadığı 3 şeyi şöyle sıralıyor:1. 'Kendimizi komşularımızla kıyaslamayız'Finli bir şairin "Mutluluğunuz hakkında kıyaslama yapmayın ya da övünmeyin" dediğini belirten Martela, "Finliler, özellikle maddi şeyler ve zenginliğin açıkça sergilenmesi söz konusu olduğunda, bunu gerçekten ciddiye alırlar" diyor. Martela, ülkenin en zengin adamlarından biriyle karşılaştığını; kendisine şoför tutabileceğini ama toplu taşımayı tercih ettiğini aktarıyor. Martela, "Başarılı görünmekten ziyade sizi mutlu eden şeylere odaklanın" diyor. Ona göre kendinizi başkalarıyla kıyaslamak yerine kendi standartlarınızı belirlemek sizi daha fazla mutlu eder.2. 'Doğanın faydalarını unutmuyoruz'Martela'nın paylaştığı bilgiye göre ülke insanının büyük çoğunluğu doğanın kendileri için çok önemli olduğunu söylüyor. Doğanın enerji ve rahatlama sağladığını düşünüyor. Ülkedeki nüfusun büyük bölümü yaz tatilini kırsal bölgelere gitmek ve doğayla iç içe olmak için değerlendiriyor.3. 'Toplumdaki güven çemberini kırmıyoruz'Martela, bir ülkede güven düzeyi ne kadar yüksekse insanların da o kadar mutlu olduğunu söylüyor. Martela, "2022'de yapılan bir "kayıp cüzdan" deneyi, dünya çapında 16 şehirde 192 cüzdanı düşürerek vatandaşların dürüstlüğünü test etti. Helsinki'de 12 cüzdandan 11'i sahibine iade edildi" diyor. Onun aktardığına göre Finlandiyalılar birbirlerine güvenme ve dürüstlüğe değer verme eğiliminde ve "Bilgisayarınızı kütüphanede unutursanız ya da telefonunuzu trende kaybederseniz, geri alacağınızdan emin olabilirsiniz. Çocuklar da genellikle okuldan eve halk otobüsüyle dönüyor ve gözetim olmadan dışarıda oynuyor" diyor.Güncel rapora göre dünyanın en mutlu ve en mutsuz ülkeleri1. Finlandiya2. Danimarka3. İzlanda4. İsveç5.İsrail6. Hollanda7. Norveç8. Lüksemburg9. İsviçre10. AvusturalyaTürkiye kaçıncı oldu?Listede geçen yıl 102. sırada yer alan Türkiye, bu yıl 98. sıraya yerleşerek listede yükseldi.

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