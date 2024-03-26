https://sputniknews.com.tr/20240326/zaharovadan-teror-saldirisiyla-ilgili-iddiaya-yanit-tum-sahte-haberlerin-anasi-1082078106.html
Zaharova'dan terör saldırısıyla ilgili iddiaya yanıt: 'Tüm sahte haberlerin anası'
Zaharova'dan terör saldırısıyla ilgili iddiaya yanıt: 'Tüm sahte haberlerin anası'
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Bloomberg’in ‘Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in çevresindekilerin Ukrayna'nın Crocus City’ye yönelik terör... 26.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-26T23:41+0300
2024-03-26T23:41+0300
2024-03-26T23:41+0300
mariya zaharova
dünya
crocus city hall
terör saldırısı
rusya
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Bloomberg ajansının ‘Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in çevresindekilerin Ukrayna'nın Crocus City Hall konser salonuna yönelik terör saldırısıyla bağlantısı olduğuna inanmadığı’ yönündeki haberine Telegram kanalından yanıt veren Zaharova, “Bu haber, tüm sahte haberlerin anası” yorumunu yaptı.Zaharova, "Başyapıt bir haber. Tüm sahte haberlerin anası. Vladimir Putin'in sabah saatlerinden itibaren Başsavcılık'ın tüm merkezi aygıtıyla birlikte Başsavcı İgor Krasnov, Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matvienko, Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev, Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve FSB Direktörü Aleksandr Bortnikov tarafından ‘kuşatıldığı’ göz önüne alındığında, haberin bugün ortaya çıkması özellikle isabetli oldu” ifadelerini kullandı.Zaharova ayrıca, Nikolay Patruşev ve Aleksandr Bortnikov’un Crocus City Hall’daki trajik olaya ABD, İngiltere ve Ukrayna'nın katılımı konusunda röportaj verdiklerini anımsattı.
https://sputniknews.com.tr/20240326/rusya-acil-durumlar-bakanligi-calisanlari-crocus-city-hall-konser-salonundan-ayrildi-1082074554.html
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mariya zaharova, crocus city hall, terör saldırısı, rusya
mariya zaharova, crocus city hall, terör saldırısı, rusya
Zaharova'dan terör saldırısıyla ilgili iddiaya yanıt: 'Tüm sahte haberlerin anası'
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Bloomberg’in ‘Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in çevresindekilerin Ukrayna'nın Crocus City’ye yönelik terör saldırısıyla bağlantısı olduğuna inanmadığı’ yönündeki haberini ‘tüm sahte haberlerin anası’ olarak nitelendirdi.
Bloomberg ajansının ‘Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in çevresindekilerin Ukrayna'nın Crocus City Hall konser salonuna yönelik terör saldırısıyla bağlantısı olduğuna inanmadığı’ yönündeki haberine Telegram kanalından yanıt veren Zaharova, “Bu haber, tüm sahte haberlerin anası” yorumunu yaptı.
Zaharova, "Başyapıt bir haber. Tüm sahte haberlerin anası. Vladimir Putin'in sabah saatlerinden itibaren Başsavcılık'ın tüm merkezi aygıtıyla birlikte Başsavcı İgor Krasnov, Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matvienko, Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev, Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve FSB Direktörü Aleksandr Bortnikov tarafından ‘kuşatıldığı’ göz önüne alındığında, haberin bugün ortaya çıkması özellikle isabetli oldu” ifadelerini kullandı.
Zaharova ayrıca, Nikolay Patruşev ve Aleksandr Bortnikov’un Crocus City Hall’daki trajik olaya ABD, İngiltere ve Ukrayna'nın katılımı konusunda röportaj verdiklerini anımsattı.