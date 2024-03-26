https://sputniknews.com.tr/20240326/zaharovadan-teror-saldirisiyla-ilgili-iddiaya-yanit-tum-sahte-haberlerin-anasi-1082078106.html

Zaharova'dan terör saldırısıyla ilgili iddiaya yanıt: 'Tüm sahte haberlerin anası'

Zaharova'dan terör saldırısıyla ilgili iddiaya yanıt: 'Tüm sahte haberlerin anası'

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Bloomberg’in ‘Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in çevresindekilerin Ukrayna'nın Crocus City’ye yönelik terör... 26.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-26T23:41+0300

2024-03-26T23:41+0300

2024-03-26T23:41+0300

mariya zaharova

dünya

crocus city hall

terör saldırısı

rusya

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/16/1081013034_0:194:2951:1854_1920x0_80_0_0_3cb5617c50267bb662ff5b8052ee6794.jpg

Bloomberg ajansının ‘Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in çevresindekilerin Ukrayna'nın Crocus City Hall konser salonuna yönelik terör saldırısıyla bağlantısı olduğuna inanmadığı’ yönündeki haberine Telegram kanalından yanıt veren Zaharova, “Bu haber, tüm sahte haberlerin anası” yorumunu yaptı.Zaharova, "Başyapıt bir haber. Tüm sahte haberlerin anası. Vladimir Putin'in sabah saatlerinden itibaren Başsavcılık'ın tüm merkezi aygıtıyla birlikte Başsavcı İgor Krasnov, Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matvienko, Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev, Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve FSB Direktörü Aleksandr Bortnikov tarafından ‘kuşatıldığı’ göz önüne alındığında, haberin bugün ortaya çıkması özellikle isabetli oldu” ifadelerini kullandı.Zaharova ayrıca, Nikolay Patruşev ve Aleksandr Bortnikov’un Crocus City Hall’daki trajik olaya ABD, İngiltere ve Ukrayna'nın katılımı konusunda röportaj verdiklerini anımsattı.

https://sputniknews.com.tr/20240326/rusya-acil-durumlar-bakanligi-calisanlari-crocus-city-hall-konser-salonundan-ayrildi-1082074554.html

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mariya zaharova, crocus city hall, terör saldırısı, rusya