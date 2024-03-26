Yerlikaya duyurdu: 30 ilde DEAŞ operasyonu yapıldı, 147 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1 Haziran 2023-25 Mart 2024 tarihleri arasında DAEŞ terör örgütüne bin 329 operasyon düzenlendiğini açıkladı. Operasyonlar kapsamında 2 bin 919 şüphelinin yakalandığını açıklayan Bakan Yerlikaya, bunlardan 692'sinin tutuklandığını duyurdu.



531 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi, 187 kişinin ise adli işlemleri devam ediyor.



Bakan Yerlikaya mesajında, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki;

yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek." dedi.