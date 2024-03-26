Yerlikaya duyurdu: 30 ilde DEAŞ operasyonu yapıldı, 147 şüpheli yakalandı
© AA / Ömer Faruk Salmanİçişleri Bakanı Ali Yerlikaya
© AA / Ömer Faruk Salman
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, DAEŞ terör örgütüne yönelik 30 ilde eş zamanlı düzenlenen "Bozdoğan-17" operasyonlarında 147 şüphelinin yakalandığını duyurdu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1 Haziran 2023-25 Mart 2024 tarihleri arasında DAEŞ terör örgütüne bin 329 operasyon düzenlendiğini açıkladı. Operasyonlar kapsamında 2 bin 919 şüphelinin yakalandığını açıklayan Bakan Yerlikaya, bunlardan 692'sinin tutuklandığını duyurdu.
531 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi, 187 kişinin ise adli işlemleri devam ediyor.
Bakan Yerlikaya mesajında, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki;
yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek." dedi.
531 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi, 187 kişinin ise adli işlemleri devam ediyor.
Bakan Yerlikaya mesajında, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki;
yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek." dedi.
3️⃣0️⃣ ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen “BOZDOĞAN-17” operasyonlarında 1️⃣4️⃣7️⃣ şüpheli yakalandı❗— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 26, 2024
⚠️1 Haziran 2023-25 Mart 2024 tarihleri arasında DEAŞ Terör Örgütüne yönelik toplam 1️⃣.3⃣2⃣9⃣ operasyon düzenlendi.
📌Operasyonlarda 2️⃣ bin 9️⃣1️⃣9️⃣… pic.twitter.com/j8yCn7JWSy