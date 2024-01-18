https://sputniknews.com.tr/20240118/bakan-yerlikaya-duyurdu-11-ilde-deas-ve-el-kaide-operasyonu-yapildi-36-supheli-yakalandi-1079766420.html
Bakan Yerlikaya duyurdu: 11 ilde DEAŞ ve El Kaide operasyonu yapıldı, 36 şüpheli yakalandı
Bakan Yerlikaya duyurdu: 11 ilde DEAŞ ve El Kaide operasyonu yapıldı, 36 şüpheli yakalandı
11 ilde DEAŞ ve El Kaide terör örgütlerine yönelik 'KAHRAMANLAR-45' operasyonu düzenlendi. 36 şüpheli yakalandığı operasyonlarda yüklü miktarda döviz ve çok... 18.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-18T08:25+0300
2024-01-18T08:25+0300
2024-01-18T08:25+0300
türkiye
ali yerlikaya
deaş
el kaide
operasyon
şüpheli
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 11 ilde DEAŞ ve El Kaide terör örgütlerine yönelik gerçekleştirile Kahramanlar-45 Operasyonu'nda 36 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Bakan Yerlikaya'nın açıklaması şöyle:
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ali yerlikaya, deaş, el kaide, operasyon, şüpheli
ali yerlikaya, deaş, el kaide, operasyon, şüpheli
Bakan Yerlikaya duyurdu: 11 ilde DEAŞ ve El Kaide operasyonu yapıldı, 36 şüpheli yakalandı
11 ilde DEAŞ ve El Kaide terör örgütlerine yönelik 'KAHRAMANLAR-45' operasyonu düzenlendi. 36 şüpheli yakalandığı operasyonlarda yüklü miktarda döviz ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Ülkemizin huzuru, birlik ve beraberliği için teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız" açıklamasında bulundu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 11 ilde DEAŞ ve El Kaide terör örgütlerine yönelik gerçekleştirile Kahramanlar-45 Operasyonu'nda 36 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Bakan Yerlikaya'nın açıklaması şöyle: