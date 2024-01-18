https://sputniknews.com.tr/20240118/iranda-pakistanla-sinir-bolgede-patlama-sesleri-duyuldu-enkaz-altinda-olanlar-var-1079765628.html
Pakistan'ın İran'a saldırısında 3'ü çocuk toplam 7 kişi hayatını kaybetti
Pakistan'ın İran'a saldırısında 3'ü çocuk toplam 7 kişi hayatını kaybetti
İran’ın Pakistan’la sınırdaki Sistan ve Belucistan Eyaleti’nin Saravan ilçesinde patlama seslerinin duyulduğu belirtiliyor. 18.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-18T07:44+0300
2024-01-18T07:44+0300
2024-01-18T08:19+0300
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Pakistan’ın, İran’ın Sistan ve Belucistan Eyaleti’nin Saravan ilçesindeki birkaç hedefe füze ve insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlediği açıklamasının üzerine İran Devlet Televizyonu ve Mehr haber ajansı, Saravan’da birkaç patlamanın meydana geldiğini doğruladı.Daha öncesinde X sosyal medya platformundaki ‘Pakistan Silahlı Kuvvetleri Haberler’ adlı hesaptan yapılan paylaşımda, İran topraklarındaki Beluc teröristlerin pozisyonlarının vurulduğu bildirilmişti. Paylaşımda, Sarmçar olarak bilinen Belucların silahlı saldırılarına karşılık verildiği belirtilmişti.Sistan ve Belucistan’da faaliyet gösteren Haalvsh haber kanalı, Pakistan ordusunun saldırısında Saravan’da birkaç binanın yıkıldığını duyurdu.Haalvsh’ın haberinde, 'birkaç eve' düzenlenen saldırı yüzünden şehrin üzerinde duman bulutlarının yükseldiği, 'birkaç kişinin de enkaz altında olduğu' ifade edildi.Bunun, Pakistan’ın İran topraklarındaki hedeflere yönelik gerçekleştirdiği ilk saldırı olduğu kaydediliyor.7 kişi öldüPakistan'ın İran'a saldırısında 7 kişi öldürüldü İran Devlet Televizyonu’nun haberine göre, Sistan ve Belucistan Eyaleti Vali Yardımcısı, “Olayda, İran vatandaşı olmayan üç kadın ve dört çocuk hayatını kaybetti” açıklamasında bulundu.Pakistan yönetimi, halkının güvenliğini sağlamak için gerekli tedbirleri almaya devam edeceğini, "kardeş ülke İran'ın" egemenliğine saygı duyduğunu bildirdi.
https://sputniknews.com.tr/20240117/iran-basini-devrim-muhafizlari-subayi-pakistan-siniri-yakininda-olduruldu-1079757383.html
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pakistan, iran, patlama
Pakistan'ın İran'a saldırısında 3'ü çocuk toplam 7 kişi hayatını kaybetti
07:44 18.01.2024 (güncellendi: 08:19 18.01.2024)
İran’ın Pakistan’la sınırdaki Sistan ve Belucistan Eyaleti’nin Saravan ilçesinde patlama seslerinin duyulduğu belirtiliyor.
Pakistan’ın, İran’ın Sistan ve Belucistan Eyaleti’nin Saravan ilçesindeki birkaç hedefe füze ve insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlediği açıklamasının üzerine İran Devlet Televizyonu ve Mehr haber ajansı, Saravan’da birkaç patlamanın meydana geldiğini doğruladı.
Daha öncesinde X sosyal medya platformundaki ‘Pakistan Silahlı Kuvvetleri Haberler’ adlı hesaptan yapılan paylaşımda, İran topraklarındaki Beluc teröristlerin pozisyonlarının vurulduğu bildirilmişti. Paylaşımda, Sarmçar olarak bilinen Belucların silahlı saldırılarına karşılık verildiği belirtilmişti.
Sistan ve Belucistan’da faaliyet gösteren Haalvsh haber kanalı, Pakistan ordusunun saldırısında Saravan’da birkaç binanın yıkıldığını duyurdu.
Haalvsh’ın haberinde, 'birkaç eve' düzenlenen saldırı yüzünden şehrin üzerinde duman bulutlarının yükseldiği, 'birkaç kişinin de enkaz altında olduğu' ifade edildi.
Bunun, Pakistan’ın İran topraklarındaki hedeflere yönelik gerçekleştirdiği ilk saldırı olduğu kaydediliyor.
Pakistan'ın İran'a saldırısında 7 kişi öldürüldü İran Devlet Televizyonu’nun haberine göre, Sistan ve Belucistan Eyaleti Vali Yardımcısı, “Olayda, İran vatandaşı olmayan üç kadın ve dört çocuk hayatını kaybetti” açıklamasında bulundu.
Pakistan yönetimi, halkının güvenliğini sağlamak için gerekli tedbirleri almaya devam edeceğini, "kardeş ülke İran'ın" egemenliğine saygı duyduğunu bildirdi.