https://sputniknews.com.tr/20240117/iran-basini-devrim-muhafizlari-subayi-pakistan-siniri-yakininda-olduruldu-1079757383.html
İran basını: Devrim Muhafızları subayı Pakistan sınırı yakınında öldürüldü
İran basını: Devrim Muhafızları subayı Pakistan sınırı yakınında öldürüldü
İran’ın yarı resmi haber ajansı Tasnim, İran'ın güneydoğusunda Pakistan sınırına yakın bir bölgede bir Devrim Muhafızları subayının öldürüldüğünü duyurdu. 17.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-17T22:29+0300
2024-01-17T22:29+0300
2024-01-17T22:29+0300
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pakistan
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asya & pasifik
tasnim
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Tasnim haber ajansının haberine göre, İran İslam Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC) subayı Albay Hüseyin-Ali Cavdanfar, Pakistan sınırınırındaki Sistan-Belucistan eyaletinde öldürüldü.Haberde, “Sistan-Belucistan eyaletindeki Devrim Muhafızları subaylarından Albay Hüseyin-Ali Cavdanfar idari bir görevden dönerken Haş ve Zahedan şehirleri arasındaki otoyolda düzenlenen terör saldırısı sonucunda öldürüldü” ifadelerine yer verildi.Kolluk kuvvetleri ve Devrim Muhafızları'nın cinayetin faili veya faillerinin kimliğinin tespit edilmesine yönelik çalışmaları sürdürdüğü kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20240117/pakistan-irandaki-buyukelcisini-geri-cagirma-karari-aldi-1079744065.html
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iran, ortadoğu, pakistan, asya, asya & pasifik, tasnim
iran, ortadoğu, pakistan, asya, asya & pasifik, tasnim
İran basını: Devrim Muhafızları subayı Pakistan sınırı yakınında öldürüldü
İran’ın yarı resmi haber ajansı Tasnim, İran'ın güneydoğusunda Pakistan sınırına yakın bir bölgede bir Devrim Muhafızları subayının öldürüldüğünü duyurdu.
Tasnim haber ajansının haberine göre, İran İslam Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC) subayı Albay Hüseyin-Ali Cavdanfar, Pakistan sınırınırındaki Sistan-Belucistan eyaletinde öldürüldü.
Haberde, “Sistan-Belucistan eyaletindeki Devrim Muhafızları subaylarından Albay Hüseyin-Ali Cavdanfar idari bir görevden dönerken Haş ve Zahedan şehirleri arasındaki otoyolda düzenlenen terör saldırısı sonucunda öldürüldü” ifadelerine yer verildi.
Kolluk kuvvetleri ve Devrim Muhafızları'nın cinayetin faili veya faillerinin kimliğinin tespit edilmesine yönelik çalışmaları sürdürdüğü kaydedildi.