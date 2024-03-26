https://sputniknews.com.tr/20240326/yeni-yapilan-once-saga-sonra-sola-yan-yatti-1082049709.html
Yeni yapılan bina önce sağa sonra sola doğru yan yattı
Yeni yapılan bina önce sağa sonra sola doğru yan yattı
Sputnik Türkiye
Mersin’in Erdemli ilçesinde inşası yeni tamamlanan 4 katlı bina, yan yatmaya başladı. Durumun fark edilmesiyle binanın yan tarafı ekipler tarafından kazıldı... 26.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-26T10:35+0300
2024-03-26T10:35+0300
2024-03-26T10:41+0300
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mersin
bina
bina çökmesi
yıkılma
yeni
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Mersin'in Erdemli ilçesinde yeni yapılan ve yan yatmaya başlayan 4 katlı bina, belediye ekipleri tarafından mühürlendi. Erdemli Belediye Başkan Yardımcısı Rüştü Çınar, kontrolsüz bir şekilde çalışmanın sonucu binanın yan yattığını söyledi.Durumun önceki gün fark edilmesi üzerine iş makinesi ile yan taraf kazıldı. Ertesi günü bina bu kez diğer tarafa doğru yan yatmaya başladı. Bu kez de diğer taraf iş makinesi ile kazıldı. Tamamen yan yatma tehlikesi bulunan 4 katlı blok ile ilgili bugün Erdemli Belediyesi ekipleri bölgeye giderek inceleme yaptı. Ekiplerin incelemesinden sonra temelin izinsiz olarak kazılmasından kaynaklı yan yatmanın meydana geldiği belirtilerek, bina mühürlendi.Alanı inceleyen Belediye Başkan Yardımcısı Rüştü Çınar yaptığı açıklamada, "Verilen imar durumuna göre ilgili ruhsata tabi belgeler istenmiştir. Bu zemin etüdünden başlar. Zemin artı 4 kattır. Yapı denetimi ve şantiye şefi mevcut. Kontrolsüz bir şekilde çalışmanın sonucu binanın yan yattığı görülmekte olup, şantiye şefi veya yapı denetiminin bilgisinin olmadığını, çünkü pazar günü bu kazının yapılıp hemen durdurulduğunu anladık. Bizde hemen pazartesi mühürledik" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20240303/uflenilse-dusecek-hatayda-kontrollu-yikimda-bir-bina-halatlarla-cekilerek-yikildi-1081321134.html
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mersin, bina, bina çökmesi, yıkılma, yeni
mersin, bina, bina çökmesi, yıkılma, yeni
Yeni yapılan bina önce sağa sonra sola doğru yan yattı
10:35 26.03.2024 (güncellendi: 10:41 26.03.2024)
Mersin’in Erdemli ilçesinde inşası yeni tamamlanan 4 katlı bina, yan yatmaya başladı. Durumun fark edilmesiyle binanın yan tarafı ekipler tarafından kazıldı ancak bina bu sefer de diğer tarafa doğru yatmaya başladı.
Mersin'in Erdemli ilçesinde yeni yapılan ve yan yatmaya başlayan 4 katlı bina, belediye ekipleri tarafından mühürlendi. Erdemli Belediye Başkan Yardımcısı Rüştü Çınar, kontrolsüz bir şekilde çalışmanın sonucu binanın yan yattığını söyledi.
Durumun önceki gün fark edilmesi üzerine iş makinesi ile yan taraf kazıldı. Ertesi günü bina bu kez diğer tarafa doğru yan yatmaya başladı. Bu kez de diğer taraf iş makinesi ile kazıldı. Tamamen yan yatma tehlikesi bulunan 4 katlı blok ile ilgili bugün Erdemli Belediyesi ekipleri bölgeye giderek inceleme yaptı. Ekiplerin incelemesinden sonra temelin izinsiz olarak kazılmasından kaynaklı yan yatmanın meydana geldiği belirtilerek, bina mühürlendi.
Alanı inceleyen Belediye Başkan Yardımcısı Rüştü Çınar yaptığı açıklamada, "Verilen imar durumuna göre ilgili ruhsata tabi belgeler istenmiştir. Bu zemin etüdünden başlar. Zemin artı 4 kattır. Yapı denetimi ve şantiye şefi mevcut. Kontrolsüz bir şekilde çalışmanın sonucu binanın yan yattığı görülmekte olup, şantiye şefi veya yapı denetiminin bilgisinin olmadığını, çünkü pazar günü bu kazının yapılıp hemen durdurulduğunu anladık. Bizde hemen pazartesi mühürledik" dedi.