https://sputniknews.com.tr/20240303/uflenilse-dusecek-hatayda-kontrollu-yikimda-bir-bina-halatlarla-cekilerek-yikildi-1081321134.html
Üflenilse düşecek: Hatay'da kontrollü yıkımda bir bina halatlarla çekilerek yıkıldı
Üflenilse düşecek: Hatay'da kontrollü yıkımda bir bina halatlarla çekilerek yıkıldı
Sputnik Türkiye
Hatay’ın Arsuz ilçesinde halatla çekilerek yıkılan 11 katlı binanın kağıt gibi yerle bir olduğu anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. 03.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-03T17:18+0300
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2024-03-03T18:02+0300
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Hatay'ın Arsuz ilçesinde, 11 katlı bir binanın halatlarla çekilerek yıkılma anları, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.Kahramanmaraş merkezli depremlerin yol açtığı büyük hasarın ardından, enkaz kaldırma çalışmaları Hatay'da sona eriyor. Arsuz ilçesi Karaağaç Mahallesi'nde yer alan ve mahkeme süreci sona eren Defne Sitesi'ne ait 11 katlı bina, iş makinaları kullanılarak halatlarla çekilerek kontrollü bir şekilde yıkıldı. Devasa binanın yıkılma anları, cep telefonu kamerasıyla kaydedilerek saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, 11 katlı binanın adeta kağıt gibi yerle bir olduğu görüldü. Binanın kontrollü olarak yıkılması sırasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20240205/depremde-buyuk-yikima-ugrayan-nurdagi-ilcesi-1-yilin-ardindan-havadan-goruntulendi-1080429025.html
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Üflenilse düşecek: Hatay'da kontrollü yıkımda bir bina halatlarla çekilerek yıkıldı
17:18 03.03.2024 (güncellendi: 18:02 03.03.2024)
Hatay’ın Arsuz ilçesinde halatla çekilerek yıkılan 11 katlı binanın kağıt gibi yerle bir olduğu anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Hatay'ın Arsuz ilçesinde, 11 katlı bir binanın halatlarla çekilerek yıkılma anları, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin yol açtığı büyük hasarın ardından, enkaz kaldırma çalışmaları Hatay'da sona eriyor. Arsuz ilçesi Karaağaç Mahallesi'nde yer alan ve mahkeme süreci sona eren Defne Sitesi'ne ait 11 katlı bina, iş makinaları kullanılarak halatlarla çekilerek kontrollü bir şekilde yıkıldı. Devasa binanın yıkılma anları, cep telefonu kamerasıyla kaydedilerek saniye saniye görüntülendi.
Görüntülerde, 11 katlı binanın adeta kağıt gibi yerle bir olduğu görüldü. Binanın kontrollü olarak yıkılması sırasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı belirtildi.