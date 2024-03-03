https://sputniknews.com.tr/20240303/uflenilse-dusecek-hatayda-kontrollu-yikimda-bir-bina-halatlarla-cekilerek-yikildi-1081321134.html

Üflenilse düşecek: Hatay'da kontrollü yıkımda bir bina halatlarla çekilerek yıkıldı

Üflenilse düşecek: Hatay'da kontrollü yıkımda bir bina halatlarla çekilerek yıkıldı

Sputnik Türkiye

Hatay’ın Arsuz ilçesinde halatla çekilerek yıkılan 11 katlı binanın kağıt gibi yerle bir olduğu anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. 03.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-03T17:18+0300

2024-03-03T17:18+0300

2024-03-03T18:02+0300

türkiye

hatay

yıkım

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/03/03/1081320978_0:75:1334:825_1920x0_80_0_0_679807f24655cd5c803d2ba8b9aaa9b2.jpg

Hatay'ın Arsuz ilçesinde, 11 katlı bir binanın halatlarla çekilerek yıkılma anları, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.Kahramanmaraş merkezli depremlerin yol açtığı büyük hasarın ardından, enkaz kaldırma çalışmaları Hatay'da sona eriyor. Arsuz ilçesi Karaağaç Mahallesi'nde yer alan ve mahkeme süreci sona eren Defne Sitesi'ne ait 11 katlı bina, iş makinaları kullanılarak halatlarla çekilerek kontrollü bir şekilde yıkıldı. Devasa binanın yıkılma anları, cep telefonu kamerasıyla kaydedilerek saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, 11 katlı binanın adeta kağıt gibi yerle bir olduğu görüldü. Binanın kontrollü olarak yıkılması sırasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı belirtildi.

https://sputniknews.com.tr/20240205/depremde-buyuk-yikima-ugrayan-nurdagi-ilcesi-1-yilin-ardindan-havadan-goruntulendi-1080429025.html

türkiye

hatay

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

hatay, yıkım