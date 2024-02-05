https://sputniknews.com.tr/20240205/depremde-buyuk-yikima-ugrayan-nurdagi-ilcesi-1-yilin-ardindan-havadan-goruntulendi-1080429025.html

Depremde büyük yıkıma uğrayan Nurdağı ilçesi 1 yılın ardından havadan görüntülendi

Depremde büyük yıkıma uğrayan Nurdağı ilçesi 1 yılın ardından havadan görüntülendi

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yer alan konteyner kent ve konteyner iş yerleri Sputnik tarafından drone ile görüntülenerek kaydedildi. 05.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-05T17:22+0300

2024-02-05T17:22+0300

2024-02-05T17:22+0300

6 şubat depremlerinin 1. yılı

video

nurdağı

gaziantep

görüntü

deprem

kahramanmaraş

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6 Şubat depremlerinden en çok etkilenen yerlerden biri olan Gaziantep'in Nurdağı ilçesi depremin 1. yıldönümünde havadan görüntülendi.Nurdağı ilçesindeki kurulan konteyner kent, depremzedelerin barınma ihtiyacını karşılıyor. Konteyner kentte ayrıca, Sağlık Bakanlığı tarafından kurulan psikolojik destek birimi, sosyalleşme alanları yer alıyor.Konteyner kentin bulunduğu bölgenin tam karşısında yer alan Tek Yürek Meydanı'nda depremzedelerin açtığı iş yerleri yer alıyor. Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 343 enkaz çalışması yapıldı20 Şubat 2023 tarihi itibarıyla Gaziantep'te tamamlanan arama kurtarma çalışmalarında bin 826 AKT, STK ve diğer personeller görev aldı10 bin 567 çadırın dağıtıldığı Nurdağı ilçesinde, 2 bin 36 kişi yerinde dönüşüm projesine başvuruda bulundu.İl genelinde 68 belediye görev yaptıGaziantep İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından açıklanan verilere göre 13 belediye beslenme, 35 belediye arama kurtarma, 19 belediye barınma, 11 belediye defin, 9 belediye enkaz kaldırma, 1 belediye haberleşme afet grubunda hizmet verdi.Kentte 32 bin 403 adet kurulu çadırda 129 bin 612 kişiye barınma sağlandığı açıklandı.

nurdağı

gaziantep

kahramanmaraş

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2024

Kerimcan Malaz https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/09/1074512817_0:0:800:800_100x100_80_0_0_b38548c968d9aa747e24dde77242dc67.jpg

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