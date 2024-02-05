https://sputniknews.com.tr/20240205/depremde-buyuk-yikima-ugrayan-nurdagi-ilcesi-1-yilin-ardindan-havadan-goruntulendi-1080429025.html
Depremde büyük yıkıma uğrayan Nurdağı ilçesi 1 yılın ardından havadan görüntülendi
Depremde büyük yıkıma uğrayan Nurdağı ilçesi 1 yılın ardından havadan görüntülendi
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yer alan konteyner kent ve konteyner iş yerleri Sputnik tarafından drone ile görüntülenerek kaydedildi. 05.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-05T17:22+0300
2024-02-05T17:22+0300
2024-02-05T17:22+0300
6 şubat depremlerinin 1. yılı
video
nurdağı
gaziantep
görüntü
deprem
kahramanmaraş
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6 Şubat depremlerinden en çok etkilenen yerlerden biri olan Gaziantep'in Nurdağı ilçesi depremin 1. yıldönümünde havadan görüntülendi.Nurdağı ilçesindeki kurulan konteyner kent, depremzedelerin barınma ihtiyacını karşılıyor. Konteyner kentte ayrıca, Sağlık Bakanlığı tarafından kurulan psikolojik destek birimi, sosyalleşme alanları yer alıyor.Konteyner kentin bulunduğu bölgenin tam karşısında yer alan Tek Yürek Meydanı'nda depremzedelerin açtığı iş yerleri yer alıyor. Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 343 enkaz çalışması yapıldı20 Şubat 2023 tarihi itibarıyla Gaziantep'te tamamlanan arama kurtarma çalışmalarında bin 826 AKT, STK ve diğer personeller görev aldı10 bin 567 çadırın dağıtıldığı Nurdağı ilçesinde, 2 bin 36 kişi yerinde dönüşüm projesine başvuruda bulundu.İl genelinde 68 belediye görev yaptıGaziantep İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından açıklanan verilere göre 13 belediye beslenme, 35 belediye arama kurtarma, 19 belediye barınma, 11 belediye defin, 9 belediye enkaz kaldırma, 1 belediye haberleşme afet grubunda hizmet verdi.Kentte 32 bin 403 adet kurulu çadırda 129 bin 612 kişiye barınma sağlandığı açıklandı.
nurdağı
gaziantep
kahramanmaraş
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2024
Kerimcan Malaz
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Kerimcan Malaz
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/09/1074512817_0:0:800:800_100x100_80_0_0_b38548c968d9aa747e24dde77242dc67.jpg
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Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/05/1080433387_622:0:3050:1821_1920x0_80_0_0_6de64cbdfcfabcb918186c59c3baa017.png
Gaziantep Nurdağı ilçesi drone sputnik
Gaziantep Nurdağı ilçesi drone sputnik
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Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Kerimcan Malaz
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/09/1074512817_0:0:800:800_100x100_80_0_0_b38548c968d9aa747e24dde77242dc67.jpg
video, nurdağı, gaziantep, görüntü, deprem, kahramanmaraş, видео
video, nurdağı, gaziantep, görüntü, deprem, kahramanmaraş, видео
Depremde büyük yıkıma uğrayan Nurdağı ilçesi 1 yılın ardından havadan görüntülendi
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yer alan konteyner kent ve konteyner iş yerleri Sputnik tarafından drone ile görüntülenerek kaydedildi.
6 Şubat depremlerinden en çok etkilenen yerlerden biri olan Gaziantep'in Nurdağı ilçesi depremin 1. yıldönümünde havadan görüntülendi.
Nurdağı ilçesindeki kurulan konteyner kent, depremzedelerin barınma ihtiyacını karşılıyor.
Konteyner kentte ayrıca, Sağlık Bakanlığı tarafından kurulan psikolojik destek birimi, sosyalleşme alanları yer alıyor.
Konteyner kentin bulunduğu bölgenin tam karşısında yer alan Tek Yürek Meydanı'nda depremzedelerin açtığı iş yerleri yer alıyor.
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 343 enkaz çalışması yapıldı
20 Şubat 2023 tarihi itibarıyla Gaziantep'te tamamlanan arama kurtarma çalışmalarında bin 826 AKT, STK ve diğer personeller görev aldı
10 bin 567 çadırın dağıtıldığı Nurdağı ilçesinde, 2 bin 36 kişi yerinde dönüşüm projesine başvuruda bulundu.
İl genelinde 68 belediye görev yaptı
Gaziantep İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından açıklanan verilere göre 13 belediye beslenme, 35 belediye arama kurtarma, 19 belediye barınma, 11 belediye defin, 9 belediye enkaz kaldırma, 1 belediye haberleşme afet grubunda hizmet verdi.
Kentte 32 bin 403 adet kurulu çadırda 129 bin 612 kişiye barınma sağlandığı açıklandı.