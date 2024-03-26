https://sputniknews.com.tr/20240326/ukrayna-ordusunun-kayiplari-gizlemek-icin-olen-askerleri-sakladigi-goruntulendi-1082059948.html

Ukrayna ordusunun kayıpları gizlemek için ölen askerleri sakladığı görüntülendi

Ukrayna ordusunun kayıpları gizlemek için ölen askerleri sakladığı görüntülendi

Sputnik Türkiye

Rus keşif İHA’sı, Ukraynalı tahliye ekibinin ölen Ukraynalı askerlerin cesetlerini cephe yakınındaki bir ormanlık alana sakladığı anı görüntüledi. Rus... 26.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-26T15:08+0300

2024-03-26T15:08+0300

2024-03-26T15:08+0300

ukrayna krizi

video

rusya

ukrayna

herson

ukrayna ordusu

insansız hava aracı (iha)

askeri operasyon

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/03/1a/1082059196_0:0:1921:1080_1920x0_80_0_0_b09c39a9ae3a4c88b6a3d7cadbb74ff0.jpg

Sputnik’e konuşan kaynağın verdiği bilgiye göre, bu olay, Rus ordusunun Herson istikametindeki Ukrayna ordu mevzilerinden birini bombaladığı sırada meydana geldi. Rus keşif İHA’sı, saldırıdan sonra düşmanın eylemlerini takip ediyordu.Kaynak, “Ukraynalı askerler, imha edilen mevziden iki yaralıyı tahliye ediyordu. Onları bir kamyonete yüklediler ve cephe arkasına götürdüler. Lakin sonra kamyonet yön değiştirdi ve bir ormanlık alana girdi. Araç durunca Ukraynalı tahliye ekibi yolda ölen iki silah arkadaşını çıkararak ormanlık alana bıraktı ve yoluna devam etti. Ukrayna ordusu böylelikle kayıplarını gizliyor ve ölenlerin ailelerine tazminat parasının ödenmesine engel oluyor” diye anlattı.Rus ordusu, cephe hattının Kiev’in kontrolündeki kısmında çok sayıda Ukraynalı asker cesedinin bulunduğunu defalarca bildirmişti.Ukraynalı askerler de cephe hattındaki tarla ve ormanlarda çok sayıda Ukraynalı askerlerin cesetlerin gömülmeden yattığını doğrulamıştı. Esirler, Ukrayna ordu komutanlığının bilerek cesetleri tahliye etmediğini dile getirmişti.

https://sputniknews.com.tr/20240326/herson-valisi-saldo-yabanci-militanlar-ukrayna-askerlerin-arkasinda-saklaniyor-1082052244.html

rusya

ukrayna

herson

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Ukrayna ordusunun kayıpları gizlemek için ölen askerleri sakladığı görüntülendi Sputnik Türkiye Ukrayna ordusunun kayıpları gizlemek için ölen askerleri sakladığı görüntülendi 2024-03-26T15:08+0300 true PT2M08S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

video, rusya, ukrayna, herson, ukrayna ordusu, insansız hava aracı (iha), askeri operasyon