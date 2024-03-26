https://sputniknews.com.tr/20240326/ukrayna-ordusunun-kayiplari-gizlemek-icin-olen-askerleri-sakladigi-goruntulendi-1082059948.html
Ukrayna ordusunun kayıpları gizlemek için ölen askerleri sakladığı görüntülendi
Ukrayna ordusunun kayıpları gizlemek için ölen askerleri sakladığı görüntülendi
Sputnik Türkiye
Rus keşif İHA’sı, Ukraynalı tahliye ekibinin ölen Ukraynalı askerlerin cesetlerini cephe yakınındaki bir ormanlık alana sakladığı anı görüntüledi. Rus... 26.03.2024, Sputnik Türkiye
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Sputnik’e konuşan kaynağın verdiği bilgiye göre, bu olay, Rus ordusunun Herson istikametindeki Ukrayna ordu mevzilerinden birini bombaladığı sırada meydana geldi. Rus keşif İHA’sı, saldırıdan sonra düşmanın eylemlerini takip ediyordu.Kaynak, “Ukraynalı askerler, imha edilen mevziden iki yaralıyı tahliye ediyordu. Onları bir kamyonete yüklediler ve cephe arkasına götürdüler. Lakin sonra kamyonet yön değiştirdi ve bir ormanlık alana girdi. Araç durunca Ukraynalı tahliye ekibi yolda ölen iki silah arkadaşını çıkararak ormanlık alana bıraktı ve yoluna devam etti. Ukrayna ordusu böylelikle kayıplarını gizliyor ve ölenlerin ailelerine tazminat parasının ödenmesine engel oluyor” diye anlattı.Rus ordusu, cephe hattının Kiev’in kontrolündeki kısmında çok sayıda Ukraynalı asker cesedinin bulunduğunu defalarca bildirmişti.Ukraynalı askerler de cephe hattındaki tarla ve ormanlarda çok sayıda Ukraynalı askerlerin cesetlerin gömülmeden yattığını doğrulamıştı. Esirler, Ukrayna ordu komutanlığının bilerek cesetleri tahliye etmediğini dile getirmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240326/herson-valisi-saldo-yabanci-militanlar-ukrayna-askerlerin-arkasinda-saklaniyor-1082052244.html
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Ukrayna ordusunun kayıpları gizlemek için ölen askerleri sakladığı görüntülendi
Sputnik Türkiye
Ukrayna ordusunun kayıpları gizlemek için ölen askerleri sakladığı görüntülendi
2024-03-26T15:08+0300
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video, rusya, ukrayna, herson, ukrayna ordusu, insansız hava aracı (iha), askeri operasyon
video, rusya, ukrayna, herson, ukrayna ordusu, insansız hava aracı (iha), askeri operasyon
Ukrayna ordusunun kayıpları gizlemek için ölen askerleri sakladığı görüntülendi
Rus keşif İHA’sı, Ukraynalı tahliye ekibinin ölen Ukraynalı askerlerin cesetlerini cephe yakınındaki bir ormanlık alana sakladığı anı görüntüledi. Rus ordusundaki kaynak, Ukrayna ordusunun kayıpları gizlemek ve ölenlerin yakınlarına tazminat ödememek için bu yönteme başvurduğunu belirtti.
Sputnik’e konuşan kaynağın verdiği bilgiye göre, bu olay, Rus ordusunun Herson istikametindeki Ukrayna ordu mevzilerinden birini bombaladığı sırada meydana geldi. Rus keşif İHA’sı, saldırıdan sonra düşmanın eylemlerini takip ediyordu.
Kaynak, “Ukraynalı askerler, imha edilen mevziden iki yaralıyı tahliye ediyordu. Onları bir kamyonete yüklediler ve cephe arkasına götürdüler. Lakin sonra kamyonet yön değiştirdi ve bir ormanlık alana girdi. Araç durunca Ukraynalı tahliye ekibi yolda ölen iki silah arkadaşını çıkararak ormanlık alana bıraktı ve yoluna devam etti. Ukrayna ordusu böylelikle kayıplarını gizliyor ve ölenlerin ailelerine tazminat parasının ödenmesine engel oluyor” diye anlattı.
Rus ordusu, cephe hattının Kiev’in kontrolündeki kısmında çok sayıda Ukraynalı asker cesedinin bulunduğunu defalarca bildirmişti.
Ukraynalı askerler de cephe hattındaki tarla ve ormanlarda çok sayıda Ukraynalı askerlerin cesetlerin gömülmeden yattığını doğrulamıştı. Esirler, Ukrayna ordu komutanlığının bilerek cesetleri tahliye etmediğini dile getirmişti.