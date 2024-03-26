https://sputniknews.com.tr/20240326/herson-valisi-saldo-yabanci-militanlar-ukrayna-askerlerin-arkasinda-saklaniyor-1082052244.html

Herson Valisi Saldo: Yabancı militanlar Ukrayna askerlerin arkasında saklanıyor

Herson Valisi Saldo: Yabancı militanlar Ukrayna askerlerin arkasında saklanıyor

Sputnik Türkiye

Herson Valisi Vladimir Saldo’nun sözlerine göre, Ukrayna ordu saflarında savaşan yabancı paralı askerler ön cephede yok, çünkü Ukraynalı askerlerin arkasına... 26.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-26T11:33+0300

2024-03-26T11:33+0300

2024-03-26T11:33+0300

ukrayna krizi

rusya

herson

vladimir saldo

ukrayna

ukrayna ordusu

paralı asker

yabancı asker

polonya

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Saldo, Sputnik’e açıklamasında, “Herson istikametinde yabancı paralı askerlere rastlanılıyor, ama çok değil. Askerlerimizin verdiği bilgiye göre, özellikle Polonyalı paralı askerin esir düşmesi olayınından sonra cephenin ön kısmında neredeyse yoklar. Şimdi ikinci ve üçüncü savunma hattında beklemeyi tercih ediyorlar” ifadesini kullandı.Son aylarda Herson istikametinde sadece Polonyalı paralı askerlerin görüldüğünü, ama eskiden Gürcülerin de olduğunu anlatan Saldo, “Diğer ülkelerden gelenler varsa da sayıları çok az” diye kaydetti.Geçen yılın Aralık ayında Herson bölgesindeki cephe hattında bir Polonyalı paralı asker esir alınmıştı. Polonyalı yaralıydı ve Ukraynalılar tarafından ölüme terk edilmişti. Rus askerler ona ilk tıbbi yardım sağlayarak hastaneye ulaştırmıştı. Daha sonra paralı asker artık Ukrayna ordusuyla hiçbir iş yapmayacağını belirterek Ukrayna’ya gelişinin hata olduğunu kaydetmişti. Polonya vatandaşı, Rus ordusuna katılma kararını almıştı.

https://sputniknews.com.tr/20240321/gurcu-militan-gurcu-ulusal-lejyonunda-ingiltere-israil-ve-japonyadan-parali-askerler-var-1081911642.html

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rusya, herson, vladimir saldo, ukrayna, ukrayna ordusu, paralı asker, yabancı asker, polonya