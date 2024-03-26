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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240326/herson-valisi-saldo-yabanci-militanlar-ukrayna-askerlerin-arkasinda-saklaniyor-1082052244.html
Herson Valisi Saldo: Yabancı militanlar Ukrayna askerlerin arkasında saklanıyor
Herson Valisi Saldo: Yabancı militanlar Ukrayna askerlerin arkasında saklanıyor
Sputnik Türkiye
Herson Valisi Vladimir Saldo’nun sözlerine göre, Ukrayna ordu saflarında savaşan yabancı paralı askerler ön cephede yok, çünkü Ukraynalı askerlerin arkasına... 26.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-26T11:33+0300
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Saldo, Sputnik’e açıklamasında, “Herson istikametinde yabancı paralı askerlere rastlanılıyor, ama çok değil. Askerlerimizin verdiği bilgiye göre, özellikle Polonyalı paralı askerin esir düşmesi olayınından sonra cephenin ön kısmında neredeyse yoklar. Şimdi ikinci ve üçüncü savunma hattında beklemeyi tercih ediyorlar” ifadesini kullandı.Son aylarda Herson istikametinde sadece Polonyalı paralı askerlerin görüldüğünü, ama eskiden Gürcülerin de olduğunu anlatan Saldo, “Diğer ülkelerden gelenler varsa da sayıları çok az” diye kaydetti.Geçen yılın Aralık ayında Herson bölgesindeki cephe hattında bir Polonyalı paralı asker esir alınmıştı. Polonyalı yaralıydı ve Ukraynalılar tarafından ölüme terk edilmişti. Rus askerler ona ilk tıbbi yardım sağlayarak hastaneye ulaştırmıştı. Daha sonra paralı asker artık Ukrayna ordusuyla hiçbir iş yapmayacağını belirterek Ukrayna’ya gelişinin hata olduğunu kaydetmişti. Polonya vatandaşı, Rus ordusuna katılma kararını almıştı.
https://sputniknews.com.tr/20240321/gurcu-militan-gurcu-ulusal-lejyonunda-ingiltere-israil-ve-japonyadan-parali-askerler-var-1081911642.html
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rusya, herson, vladimir saldo, ukrayna, ukrayna ordusu, paralı asker, yabancı asker, polonya
rusya, herson, vladimir saldo, ukrayna, ukrayna ordusu, paralı asker, yabancı asker, polonya

Herson Valisi Saldo: Yabancı militanlar Ukrayna askerlerin arkasında saklanıyor

11:33 26.03.2024
© AFP 2023 / OLIVIER CHASSIGNOLEUkrayna asker
Ukrayna asker - Sputnik Türkiye, 1920, 26.03.2024
© AFP 2023 / OLIVIER CHASSIGNOLE
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Herson Valisi Vladimir Saldo’nun sözlerine göre, Ukrayna ordu saflarında savaşan yabancı paralı askerler ön cephede yok, çünkü Ukraynalı askerlerin arkasına saklanarak ikinci ve üçüncü savunma hattında bulunmayı tercih ediyorlar.
Saldo, Sputnik’e açıklamasında, “Herson istikametinde yabancı paralı askerlere rastlanılıyor, ama çok değil. Askerlerimizin verdiği bilgiye göre, özellikle Polonyalı paralı askerin esir düşmesi olayınından sonra cephenin ön kısmında neredeyse yoklar. Şimdi ikinci ve üçüncü savunma hattında beklemeyi tercih ediyorlar” ifadesini kullandı.
Son aylarda Herson istikametinde sadece Polonyalı paralı askerlerin görüldüğünü, ama eskiden Gürcülerin de olduğunu anlatan Saldo, “Diğer ülkelerden gelenler varsa da sayıları çok az” diye kaydetti.
Geçen yılın Aralık ayında Herson bölgesindeki cephe hattında bir Polonyalı paralı asker esir alınmıştı. Polonyalı yaralıydı ve Ukraynalılar tarafından ölüme terk edilmişti. Rus askerler ona ilk tıbbi yardım sağlayarak hastaneye ulaştırmıştı.
Daha sonra paralı asker artık Ukrayna ordusuyla hiçbir iş yapmayacağını belirterek Ukrayna’ya gelişinin hata olduğunu kaydetmişti. Polonya vatandaşı, Rus ordusuna katılma kararını almıştı.
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