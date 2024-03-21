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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240321/gurcu-militan-gurcu-ulusal-lejyonunda-ingiltere-israil-ve-japonyadan-parali-askerler-var-1081911642.html
Gürcü militan: Gürcü Ulusal Lejyonu'nda İngiltere, İsrail ve Japonya'dan paralı askerler var
Gürcü militan: Gürcü Ulusal Lejyonu'nda İngiltere, İsrail ve Japonya'dan paralı askerler var
Sputnik Türkiye
Rusya'da müebbet hapse mahkum edilen Gürcü paralı asker Gatsareli, Kiev rejimi safında çarpışan Gürcü Ulusal Lejyonu'nda İngiltere, İsrail, Japonya, Azerbaycan... 21.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-21T13:42+0300
2024-03-21T13:42+0300
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna ordusu
yabancı asker
paralı asker
gürcistan
israil
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varşova
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Gürcü Ulusal Lejyonu dahilinde Ukrayna'ya giderek silahlı faaliyetlere katılan ve yakalandıktan sonra Rusya'da müebbet hapis cezası alan Gürcü paralı asker Mamuka Gatsareli, Sputnik'e verdiği demeçte, yaşadığı süreci ve lejyonun yapısını anlattı.Gürcü basınında yer alan Rusya karşıtı propagandaların etkisiyle Kiev rejiminin saflarında savaşmaya karar verdiğini belirten Gatsareli, bu amaçla 15 Mart 2022'de Varşova'ya uçtuğunu ancak 2001 doğumlu olması nedeniyle lejyona kabul edilmediğini söyledi.Bunun üzerine paralı askerlerin koordinatörüyle irtibata geçip Gürcü Ulusal Lejyonu komutanı Mamuka Mamulaşvili'nin numarasını bulduğunu anlatan Gatsareli, sadece 1 saat sonra lejyona katıldığını belirtti.Gatsareli, lejyonda 250-300 Gürcü vatandaşının yanı sıra İngiltere, İsrail, Japonya, Azerbaycan, Ermenistan ve daha birçok ülkeden paralı askerlerin bulunduğunu söyleyerek bazılarının silah kullanmayı pek bilmediğine, bazılarının ise 2014'ten beri Kiev'in safında çarpıştığına dikkat çekti.Gürcü paralı askeri Gatsareli, 20 Şubat'ta çıkarıldığı mahkemede paralı asker olarak silahlı faaliyet yürütme ve Rus askerlerin canına kastetme suçlarından müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20240320/romanyali-militanlardan-itiraf-rusyanin-sinir-koylerine-duzenlenen-saldirilarda-yer-aldik-1081869404.html
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ukrayna, ukrayna ordusu, yabancı asker, paralı asker, gürcistan, israil, ermenistan, varşova
ukrayna, ukrayna ordusu, yabancı asker, paralı asker, gürcistan, israil, ermenistan, varşova

Gürcü militan: Gürcü Ulusal Lejyonu'nda İngiltere, İsrail ve Japonya'dan paralı askerler var

13:42 21.03.2024
© AFP 2023 / JONATHAN NACKSTRANDUkrayna NATO askeri eğitim
Ukrayna NATO askeri eğitim - Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2024
© AFP 2023 / JONATHAN NACKSTRAND
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Rusya'da müebbet hapse mahkum edilen Gürcü paralı asker Gatsareli, Kiev rejimi safında çarpışan Gürcü Ulusal Lejyonu'nda İngiltere, İsrail, Japonya, Azerbaycan ve Ermenistan'dan paralı askerlerin görev yaptığını anlattı.
Gürcü Ulusal Lejyonu dahilinde Ukrayna'ya giderek silahlı faaliyetlere katılan ve yakalandıktan sonra Rusya'da müebbet hapis cezası alan Gürcü paralı asker Mamuka Gatsareli, Sputnik'e verdiği demeçte, yaşadığı süreci ve lejyonun yapısını anlattı.
Gürcü basınında yer alan Rusya karşıtı propagandaların etkisiyle Kiev rejiminin saflarında savaşmaya karar verdiğini belirten Gatsareli, bu amaçla 15 Mart 2022'de Varşova'ya uçtuğunu ancak 2001 doğumlu olması nedeniyle lejyona kabul edilmediğini söyledi.
Bunun üzerine paralı askerlerin koordinatörüyle irtibata geçip Gürcü Ulusal Lejyonu komutanı Mamuka Mamulaşvili'nin numarasını bulduğunu anlatan Gatsareli, sadece 1 saat sonra lejyona katıldığını belirtti.
Gatsareli, lejyonda 250-300 Gürcü vatandaşının yanı sıra İngiltere, İsrail, Japonya, Azerbaycan, Ermenistan ve daha birçok ülkeden paralı askerlerin bulunduğunu söyleyerek bazılarının silah kullanmayı pek bilmediğine, bazılarının ise 2014'ten beri Kiev'in safında çarpıştığına dikkat çekti.
Gürcü paralı askeri Gatsareli, 20 Şubat'ta çıkarıldığı mahkemede paralı asker olarak silahlı faaliyet yürütme ve Rus askerlerin canına kastetme suçlarından müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.
Romanya asker - Sputnik Türkiye, 1920, 20.03.2024
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