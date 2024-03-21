https://sputniknews.com.tr/20240321/gurcu-militan-gurcu-ulusal-lejyonunda-ingiltere-israil-ve-japonyadan-parali-askerler-var-1081911642.html

Gürcü militan: Gürcü Ulusal Lejyonu'nda İngiltere, İsrail ve Japonya'dan paralı askerler var

Gürcü militan: Gürcü Ulusal Lejyonu'nda İngiltere, İsrail ve Japonya'dan paralı askerler var

Sputnik Türkiye

Rusya'da müebbet hapse mahkum edilen Gürcü paralı asker Gatsareli, Kiev rejimi safında çarpışan Gürcü Ulusal Lejyonu'nda İngiltere, İsrail, Japonya, Azerbaycan... 21.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-21T13:42+0300

2024-03-21T13:42+0300

2024-03-21T13:42+0300

ukrayna krizi

ukrayna

ukrayna ordusu

yabancı asker

paralı asker

gürcistan

israil

ermenistan

varşova

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Gürcü Ulusal Lejyonu dahilinde Ukrayna'ya giderek silahlı faaliyetlere katılan ve yakalandıktan sonra Rusya'da müebbet hapis cezası alan Gürcü paralı asker Mamuka Gatsareli, Sputnik'e verdiği demeçte, yaşadığı süreci ve lejyonun yapısını anlattı.Gürcü basınında yer alan Rusya karşıtı propagandaların etkisiyle Kiev rejiminin saflarında savaşmaya karar verdiğini belirten Gatsareli, bu amaçla 15 Mart 2022'de Varşova'ya uçtuğunu ancak 2001 doğumlu olması nedeniyle lejyona kabul edilmediğini söyledi.Bunun üzerine paralı askerlerin koordinatörüyle irtibata geçip Gürcü Ulusal Lejyonu komutanı Mamuka Mamulaşvili'nin numarasını bulduğunu anlatan Gatsareli, sadece 1 saat sonra lejyona katıldığını belirtti.Gatsareli, lejyonda 250-300 Gürcü vatandaşının yanı sıra İngiltere, İsrail, Japonya, Azerbaycan, Ermenistan ve daha birçok ülkeden paralı askerlerin bulunduğunu söyleyerek bazılarının silah kullanmayı pek bilmediğine, bazılarının ise 2014'ten beri Kiev'in safında çarpıştığına dikkat çekti.Gürcü paralı askeri Gatsareli, 20 Şubat'ta çıkarıldığı mahkemede paralı asker olarak silahlı faaliyet yürütme ve Rus askerlerin canına kastetme suçlarından müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

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ukrayna, ukrayna ordusu, yabancı asker, paralı asker, gürcistan, israil, ermenistan, varşova