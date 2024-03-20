https://sputniknews.com.tr/20240320/romanyali-militanlardan-itiraf-rusyanin-sinir-koylerine-duzenlenen-saldirilarda-yer-aldik-1081869404.html

Romanyalı militanlardan itiraf: Rusya’nın sınır köylerine düzenlenen saldırılarda yer aldık

Romanyalı militanlardan itiraf: Rusya’nın sınır köylerine düzenlenen saldırılarda yer aldık

Sputnik Türkiye

Romanyalı paralı askerler, Rusya topraklarına sızma girişiminde bulunan Ukraynalı sabotaj ve keşif gruplarında yer aldıklarını belirterek Romanian Battlegroup... 20.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-20T11:01+0300

2024-03-20T11:01+0300

2024-03-20T11:01+0300

ukrayna krizi

ukrayna

romanya

yabancı asker

sınır

sabotaj

rusya

rusya savunma bakanlığı

vladimir putin

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Ukrayna ordu saflarında savaşan Romanyalı militanlar, Ukraynalı terör örgütü Rus Gönüllüler Kolordusu (RDK) ile birlikte Rusya’nın sınır köylerine saldırı düzenlediklerini açıkladı.Romanian Battlegroup Getica adlı Facebook hesabından yapılan açıklamada, “Onların sınır köylerine baskınlar düzenledik” ifadesine yer verildi.Militanlar, sınır bölgelere gerçekleştirilen saldırıların görüntülerini de paylaştı.Daha önce Romanya’nın Radio Romania Actualitati radyosu, Ukrayna ordusu saflarında Rusya’ya karşı savaşan Romanyalı paralı askerlerle ilgili bir program yayınlamıştı. Bu programda Getica grubunun adı geçmişti. Grubun, Romanya ve Moldova vatandaşlarından oluştuğu belirtilmişti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’dan sabotaj ve keşif gruplarının Rusya sınırından sızma girişimlerinin tamamının başarısız olduğunu açıklamıştı. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun geçen hafta gerçekleştirdiği Rus topraklarına sızma girişimlerinde 1500’den fazla askerini kaybettiğini duyurmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20240319/putin-sabotaj-gruplarinin-rusya-sinirindan-sizma-girisimlerinin-tamami-basarisiz-oldu-1081843882.html

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ukrayna, romanya, yabancı asker, sınır, sabotaj, rusya, rusya savunma bakanlığı, vladimir putin