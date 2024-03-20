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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240320/romanyali-militanlardan-itiraf-rusyanin-sinir-koylerine-duzenlenen-saldirilarda-yer-aldik-1081869404.html
Romanyalı militanlardan itiraf: Rusya’nın sınır köylerine düzenlenen saldırılarda yer aldık
Romanyalı militanlardan itiraf: Rusya’nın sınır köylerine düzenlenen saldırılarda yer aldık
Sputnik Türkiye
Romanyalı paralı askerler, Rusya topraklarına sızma girişiminde bulunan Ukraynalı sabotaj ve keşif gruplarında yer aldıklarını belirterek Romanian Battlegroup... 20.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-20T11:01+0300
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Ukrayna ordu saflarında savaşan Romanyalı militanlar, Ukraynalı terör örgütü Rus Gönüllüler Kolordusu (RDK) ile birlikte Rusya’nın sınır köylerine saldırı düzenlediklerini açıkladı.Romanian Battlegroup Getica adlı Facebook hesabından yapılan açıklamada, “Onların sınır köylerine baskınlar düzenledik” ifadesine yer verildi.Militanlar, sınır bölgelere gerçekleştirilen saldırıların görüntülerini de paylaştı.Daha önce Romanya’nın Radio Romania Actualitati radyosu, Ukrayna ordusu saflarında Rusya’ya karşı savaşan Romanyalı paralı askerlerle ilgili bir program yayınlamıştı. Bu programda Getica grubunun adı geçmişti. Grubun, Romanya ve Moldova vatandaşlarından oluştuğu belirtilmişti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’dan sabotaj ve keşif gruplarının Rusya sınırından sızma girişimlerinin tamamının başarısız olduğunu açıklamıştı. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun geçen hafta gerçekleştirdiği Rus topraklarına sızma girişimlerinde 1500’den fazla askerini kaybettiğini duyurmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20240319/putin-sabotaj-gruplarinin-rusya-sinirindan-sizma-girisimlerinin-tamami-basarisiz-oldu-1081843882.html
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ukrayna, romanya, yabancı asker, sınır, sabotaj, rusya, rusya savunma bakanlığı, vladimir putin
ukrayna, romanya, yabancı asker, sınır, sabotaj, rusya, rusya savunma bakanlığı, vladimir putin

Romanyalı militanlardan itiraf: Rusya’nın sınır köylerine düzenlenen saldırılarda yer aldık

11:01 20.03.2024
© AFP 2023 / JOHN MOORERomanya asker
Romanya asker - Sputnik Türkiye, 1920, 20.03.2024
© AFP 2023 / JOHN MOORE
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Romanyalı paralı askerler, Rusya topraklarına sızma girişiminde bulunan Ukraynalı sabotaj ve keşif gruplarında yer aldıklarını belirterek Romanian Battlegroup Getica adlı Facebook hesabından Rusya’nın sınır köylerine düzenlenen saldırıların görüntülerini paylaştı.
Ukrayna ordu saflarında savaşan Romanyalı militanlar, Ukraynalı terör örgütü Rus Gönüllüler Kolordusu (RDK) ile birlikte Rusya’nın sınır köylerine saldırı düzenlediklerini açıkladı.
Romanian Battlegroup Getica adlı Facebook hesabından yapılan açıklamada, “Onların sınır köylerine baskınlar düzenledik” ifadesine yer verildi.
Militanlar, sınır bölgelere gerçekleştirilen saldırıların görüntülerini de paylaştı.
Daha önce Romanya’nın Radio Romania Actualitati radyosu, Ukrayna ordusu saflarında Rusya’ya karşı savaşan Romanyalı paralı askerlerle ilgili bir program yayınlamıştı. Bu programda Getica grubunun adı geçmişti. Grubun, Romanya ve Moldova vatandaşlarından oluştuğu belirtilmişti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’dan sabotaj ve keşif gruplarının Rusya sınırından sızma girişimlerinin tamamının başarısız olduğunu açıklamıştı. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun geçen hafta gerçekleştirdiği Rus topraklarına sızma girişimlerinde 1500’den fazla askerini kaybettiğini duyurmuştu.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin FSB genel kurulunda - Sputnik Türkiye, 1920, 19.03.2024
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Putin: Sabotaj gruplarının Rusya sınırından sızma girişimlerinin tamamı başarısız oldu
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