https://sputniknews.com.tr/20240319/putin-sabotaj-gruplarinin-rusya-sinirindan-sizma-girisimlerinin-tamami-basarisiz-oldu-1081843882.html
Putin: Sabotaj gruplarının Rusya sınırından sızma girişimlerinin tamamı başarısız oldu
Putin: Sabotaj gruplarının Rusya sınırından sızma girişimlerinin tamamı başarısız oldu
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’dan sabotaj ve keşif gruplarının Rusya sınırından sızma girişimlerinin tamamının başarısız olduğunu belirtti. 19.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-19T16:23+0300
2024-03-19T16:23+0300
2024-03-19T16:23+0300
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ukrayna
sınır
rusya federal güvenlik servisi (fsb)
vladimir putin
ukrayna ordusu
sabotaj
askeri operasyon
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Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) genel toplantısında konuşan Putin, Ukrayna’dan sabotaj ve keşif gruplarının Rusya sınırından sızma girişimlerinin tamamının başarısızlığına işaret etti.Putin ayrıca sabotaj gruplarına katılan hainlerin unutulmaması, isim isim aranması ve zaman aşımı olmaksızın cezalandırılması çağrısında bulundu.Rus lider, Batı’daki efendilerinin hainleri harcanmak üzere Rusya’ya terk ettiklerini, bu kişilerin böylece hak ettiklerini bulduklarını dile getirdi.FSB’nin ülkedeki anayasal düzeni koruma konusunda önemli görevleri bulunduğuna dikkat çeken Putin, kargaşa yaratmaya yönelik girişimlerin sert bir şekilde bastırılması gerektiğinin altını çizdi.Putin ayrıca kurum çalışanlarının özel operasyon sırasında ve anayasal düzeni savunmada kendilerini gösterdiklerine dikkat çekerek, FSB mensuplarına gösterdikleri cesaretten dolayı teşekkür etti.Rus lider, Rusya’nın büyük projelerine yönelik düşmanca eylemlerin uygulama sürelerini geciktirdiğini, ancak her şeye rağmen bu projelerin hayata geçirileceğini vurguladı.
https://sputniknews.com.tr/20240315/rusya-ukrayna-ordusu-sizma-girisimlerinde-1500den-fazla-askerini-yitirdi-1081716770.html
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rusya, ukrayna, sınır, rusya federal güvenlik servisi (fsb), vladimir putin, ukrayna ordusu, sabotaj, askeri operasyon
rusya, ukrayna, sınır, rusya federal güvenlik servisi (fsb), vladimir putin, ukrayna ordusu, sabotaj, askeri operasyon
Putin: Sabotaj gruplarının Rusya sınırından sızma girişimlerinin tamamı başarısız oldu
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’dan sabotaj ve keşif gruplarının Rusya sınırından sızma girişimlerinin tamamının başarısız olduğunu belirtti.
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) genel toplantısında konuşan Putin, Ukrayna’dan sabotaj ve keşif gruplarının Rusya sınırından sızma girişimlerinin tamamının başarısızlığına işaret etti.
Putin ayrıca sabotaj gruplarına katılan hainlerin unutulmaması, isim isim aranması ve zaman aşımı olmaksızın cezalandırılması çağrısında bulundu.
Rus lider, Batı’daki efendilerinin hainleri harcanmak üzere Rusya’ya terk ettiklerini, bu kişilerin böylece hak ettiklerini bulduklarını dile getirdi.
FSB’nin ülkedeki anayasal düzeni koruma konusunda önemli görevleri bulunduğuna dikkat çeken Putin, kargaşa yaratmaya yönelik girişimlerin sert bir şekilde bastırılması gerektiğinin altını çizdi.
Putin ayrıca kurum çalışanlarının özel operasyon sırasında ve anayasal düzeni savunmada kendilerini gösterdiklerine dikkat çekerek, FSB mensuplarına gösterdikleri cesaretten dolayı teşekkür etti.
Rus lider, Rusya’nın büyük projelerine yönelik düşmanca eylemlerin uygulama sürelerini geciktirdiğini, ancak her şeye rağmen bu projelerin hayata geçirileceğini vurguladı.