https://sputniknews.com.tr/20240315/rusya-ukrayna-ordusu-sizma-girisimlerinde-1500den-fazla-askerini-yitirdi-1081716770.html
Rusya: Ukrayna ordusu, sızma girişimlerinde 1500'den fazla askerini yitirdi
Rusya: Ukrayna ordusu, sızma girişimlerinde 1500'den fazla askerini yitirdi
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun son 3 günde gerçekleştirdiği Rus topraklarına sızma girişimlerinde 1500'den fazla askerini kaybettiğini duyurdu. 15.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-15T11:43+0300
2024-03-15T11:43+0300
2024-03-15T11:43+0300
ukrayna krizi
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rusya savunma bakanlığı
belgorod
kursk
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rusya federal güvenlik servisi (fsb)
helikopter
mayın
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Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun 12-14 Mart tarihlerinde sınırdaki Belgorod ve Kursk bölgelerinden Rusya topraklarına sızma girişimlerinin bilançosunu açıkladı.'Zapad' (Batı) askeri grubunun Federal Güvenlik Servisi'nin (FSB) sınır birimleriyle birlikte Ukraynalı güçlerin tüm sızma girişimlerini başarıyla püskürttüğünün altını çizen Bakanlık, "Ukrayna ordusunun toplam kaybı, 500'ü savaşamayacak halde olmak üzere 1500'ü aşarken 18 tank ve 23 zırhlı askeri araç da imha edildi" ifadelerini kullandı.'Helikopterlerle indirme yaptılar'Ukrayna ordusunun dün Belgorod Bölgesi'nin sınırdaki Kozinka köyüne yönelik sızma girişiminden de bahseden Bakanlık, özel harekat kuvvetleri militanlarından ve yabancı paralı askerlerden oluşan yaklaşık 30 kişilik bir sabotaj grubunun 2 Mi-8 helikopteriyle Rusya sınırına 1 km uzağa indirme gerçekleştirdiğini bildirdi.İndirme operasyonunun ardından sabotaj grubunun gizlice Kozinka köyüne ilerlediğini ve birkaç eve girdiğini kaydeden Bakanlık, daha sonra köyün derinliklerine doğru ilerlemeye çalışan sabotajcıların FSB'nin sınır birimleri ve Rus birlikleri tarafından fark edilerek durdurulduğunu aktardı.Bakanlık, hava unsurları ve güdümlü hava bombalarıyla ateş altına alınan düşman güçlerinin Ukrayna topraklarına geri çekildiğini, grubun önemli bir bölümünün Ukrayna topraklarına uzaktan döşenen mayınlara basarak hayatını kaybettiğini ifade etti.Bakanlık, sınırdaki yerleşim biriminde kontrolün tamamen sağlandığını da ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20240314/ozel-operasyon-bolgesinde-yaklasik-6-bin-parali-asker-etkisiz-hale-getirildi-polonya-en-ust-sirada-1081698496.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, belgorod, kursk, fsb, rusya federal güvenlik servisi (fsb), helikopter, mayın
rusya, rusya savunma bakanlığı, belgorod, kursk, fsb, rusya federal güvenlik servisi (fsb), helikopter, mayın
Rusya: Ukrayna ordusu, sızma girişimlerinde 1500'den fazla askerini yitirdi
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun son 3 günde gerçekleştirdiği Rus topraklarına sızma girişimlerinde 1500'den fazla askerini kaybettiğini duyurdu.
Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun 12-14 Mart tarihlerinde sınırdaki Belgorod ve Kursk bölgelerinden Rusya topraklarına sızma girişimlerinin bilançosunu açıkladı.
'Zapad' (Batı) askeri grubunun Federal Güvenlik Servisi'nin (FSB) sınır birimleriyle birlikte Ukraynalı güçlerin tüm sızma girişimlerini başarıyla püskürttüğünün altını çizen Bakanlık, "Ukrayna ordusunun toplam kaybı, 500'ü savaşamayacak halde olmak üzere 1500'ü aşarken 18 tank ve 23 zırhlı askeri araç da imha edildi" ifadelerini kullandı.
'Helikopterlerle indirme yaptılar'
Ukrayna ordusunun dün Belgorod Bölgesi'nin sınırdaki Kozinka köyüne yönelik sızma girişiminden de bahseden Bakanlık, özel harekat kuvvetleri militanlarından ve yabancı paralı askerlerden oluşan yaklaşık 30 kişilik bir sabotaj grubunun 2 Mi-8 helikopteriyle Rusya sınırına 1 km uzağa indirme gerçekleştirdiğini bildirdi.
İndirme operasyonunun ardından sabotaj grubunun gizlice Kozinka köyüne ilerlediğini ve birkaç eve girdiğini kaydeden Bakanlık, daha sonra köyün derinliklerine doğru ilerlemeye çalışan sabotajcıların FSB'nin sınır birimleri ve Rus birlikleri tarafından fark edilerek durdurulduğunu aktardı.
Bakanlık, hava unsurları ve güdümlü hava bombalarıyla ateş altına alınan düşman güçlerinin Ukrayna topraklarına geri çekildiğini, grubun önemli bir bölümünün Ukrayna topraklarına uzaktan döşenen mayınlara basarak hayatını kaybettiğini ifade etti.
Bakanlık, sınırdaki yerleşim biriminde kontrolün tamamen sağlandığını da ekledi.