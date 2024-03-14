https://sputniknews.com.tr/20240314/ozel-operasyon-bolgesinde-yaklasik-6-bin-parali-asker-etkisiz-hale-getirildi-polonya-en-ust-sirada-1081698496.html
Özel operasyon bölgesinde yaklaşık 6 bin paralı asker etkisiz hale getirildi: Polonya en üst sırada
Özel operasyon bölgesinde yaklaşık 6 bin paralı asker etkisiz hale getirildi: Polonya en üst sırada
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri operasyon bölgesinde iki yılda 5 bin 962 yabancı paralı asker etkisiz hale getirildiğini açıkladı. 14.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-14T18:33+0300
2024-03-14T18:33+0300
2024-03-14T18:33+0300
ukrayna krizi
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paralı asker
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abd
ingiltere
kanada
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Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kiev rejiminin yanında savaşmak üzere Ukrayna'ya gelen yaklaşık 6 bin yabancı paralı askerin özel askeri operasyon sırasında öldürüldüğünü belirtti.Söz konusu açıklamada, "24 Şubat 2022'den bu yana Ukrayna'ya gelen yabancı paralı askerlerin toplam sayısı 13 bin 387'ye ulaştı. Aynı zamanda şu ana kadar 5 bin 962 yabancı paralı askerin bertaraf edildiği teyit edildi" cümlesine yer verildi.Savunma Bakanlığı'nın yayımladığı ve para askerlerin geldiği ülke ve sayısına ilişkin bilgilerin bulunduğu Polonya birinci sırada yer aldı.Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, çatışmalara katılmak üzere bölgeye gelen tüm yabancı paralı askerlerin takip edilmesine ve kaydedilmesine devam edildiği vurgulandı. Resmi açıklamada, "Bölgede paralı askerlerinin varlığını reddeden Fransa'dan gelen 356 paralı askerden 147'sinin bertaraf edildiğini belirtmek gerekir" notu düşüldü.
https://sputniknews.com.tr/20240219/abdli-ve-ingilizi-parali-askerler-ukraynanin-avdeyevkayi-kaybetmesine-ofkeli-1080891655.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, paralı asker, polonya, abd, ingiltere, kanada, almanya, italya, fransa, romanya, gürcistan, israil
rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, paralı asker, polonya, abd, ingiltere, kanada, almanya, italya, fransa, romanya, gürcistan, israil
Özel operasyon bölgesinde yaklaşık 6 bin paralı asker etkisiz hale getirildi: Polonya en üst sırada
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri operasyon bölgesinde iki yılda 5 bin 962 yabancı paralı asker etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kiev rejiminin yanında savaşmak üzere Ukrayna'ya gelen yaklaşık 6 bin yabancı paralı askerin özel askeri operasyon sırasında öldürüldüğünü belirtti.
Söz konusu açıklamada, "24 Şubat 2022'den bu yana Ukrayna'ya gelen yabancı paralı askerlerin toplam sayısı 13 bin 387'ye ulaştı. Aynı zamanda şu ana kadar 5 bin 962 yabancı paralı askerin bertaraf edildiği teyit edildi" cümlesine yer verildi.
Savunma Bakanlığı'nın yayımladığı ve para askerlerin geldiği ülke ve sayısına ilişkin bilgilerin bulunduğu Polonya birinci sırada yer aldı.
Özel operasyon bölgesindeki paralı askerlere ilişkin bilgiler
Paralı askerlerin geldiği ülke
Gelen paralı asker sayısı
Bertaraf edilen paralı asker sayısı
Polonya
2960
1497
Gürcistan
1042
561
ABD
1113
491
Kanada
1005
422
İngiltere
822
360
Romanya
784
349
Fransa
356
147
Almanya
235
88
İtalya
90
33
İsrail
64
29
Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, çatışmalara katılmak üzere bölgeye gelen tüm yabancı paralı askerlerin takip edilmesine ve kaydedilmesine devam edildiği vurgulandı.
Resmi açıklamada, "Bölgede paralı askerlerinin varlığını reddeden Fransa'dan gelen 356 paralı askerden 147'sinin bertaraf edildiğini belirtmek gerekir" notu düşüldü.