https://sputniknews.com.tr/20240314/ozel-operasyon-bolgesinde-yaklasik-6-bin-parali-asker-etkisiz-hale-getirildi-polonya-en-ust-sirada-1081698496.html

Özel operasyon bölgesinde yaklaşık 6 bin paralı asker etkisiz hale getirildi: Polonya en üst sırada

Özel operasyon bölgesinde yaklaşık 6 bin paralı asker etkisiz hale getirildi: Polonya en üst sırada

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri operasyon bölgesinde iki yılda 5 bin 962 yabancı paralı asker etkisiz hale getirildiğini açıkladı. 14.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-14T18:33+0300

2024-03-14T18:33+0300

2024-03-14T18:33+0300

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Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kiev rejiminin yanında savaşmak üzere Ukrayna'ya gelen yaklaşık 6 bin yabancı paralı askerin özel askeri operasyon sırasında öldürüldüğünü belirtti.Söz konusu açıklamada, "24 Şubat 2022'den bu yana Ukrayna'ya gelen yabancı paralı askerlerin toplam sayısı 13 bin 387'ye ulaştı. Aynı zamanda şu ana kadar 5 bin 962 yabancı paralı askerin bertaraf edildiği teyit edildi" cümlesine yer verildi.Savunma Bakanlığı'nın yayımladığı ve para askerlerin geldiği ülke ve sayısına ilişkin bilgilerin bulunduğu Polonya birinci sırada yer aldı.Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, çatışmalara katılmak üzere bölgeye gelen tüm yabancı paralı askerlerin takip edilmesine ve kaydedilmesine devam edildiği vurgulandı. Resmi açıklamada, "Bölgede paralı askerlerinin varlığını reddeden Fransa'dan gelen 356 paralı askerden 147'sinin bertaraf edildiğini belirtmek gerekir" notu düşüldü.

https://sputniknews.com.tr/20240219/abdli-ve-ingilizi-parali-askerler-ukraynanin-avdeyevkayi-kaybetmesine-ofkeli-1080891655.html

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