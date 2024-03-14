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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240314/ozel-operasyon-bolgesinde-yaklasik-6-bin-parali-asker-etkisiz-hale-getirildi-polonya-en-ust-sirada-1081698496.html
Özel operasyon bölgesinde yaklaşık 6 bin paralı asker etkisiz hale getirildi: Polonya en üst sırada
Özel operasyon bölgesinde yaklaşık 6 bin paralı asker etkisiz hale getirildi: Polonya en üst sırada
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri operasyon bölgesinde iki yılda 5 bin 962 yabancı paralı asker etkisiz hale getirildiğini açıkladı. 14.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-14T18:33+0300
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Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kiev rejiminin yanında savaşmak üzere Ukrayna'ya gelen yaklaşık 6 bin yabancı paralı askerin özel askeri operasyon sırasında öldürüldüğünü belirtti.Söz konusu açıklamada, "24 Şubat 2022'den bu yana Ukrayna'ya gelen yabancı paralı askerlerin toplam sayısı 13 bin 387'ye ulaştı. Aynı zamanda şu ana kadar 5 bin 962 yabancı paralı askerin bertaraf edildiği teyit edildi" cümlesine yer verildi.Savunma Bakanlığı'nın yayımladığı ve para askerlerin geldiği ülke ve sayısına ilişkin bilgilerin bulunduğu Polonya birinci sırada yer aldı.Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, çatışmalara katılmak üzere bölgeye gelen tüm yabancı paralı askerlerin takip edilmesine ve kaydedilmesine devam edildiği vurgulandı. Resmi açıklamada, "Bölgede paralı askerlerinin varlığını reddeden Fransa'dan gelen 356 paralı askerden 147'sinin bertaraf edildiğini belirtmek gerekir" notu düşüldü.
https://sputniknews.com.tr/20240219/abdli-ve-ingilizi-parali-askerler-ukraynanin-avdeyevkayi-kaybetmesine-ofkeli-1080891655.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, paralı asker, polonya, abd, ingiltere, kanada, almanya, italya, fransa, romanya, gürcistan, israil

Özel operasyon bölgesinde yaklaşık 6 bin paralı asker etkisiz hale getirildi: Polonya en üst sırada

18:33 14.03.2024
© Sputnik / Алексей МайшевRusya Savunma Bakanlığı
Rusya Savunma Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.03.2024
© Sputnik / Алексей Майшев
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Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri operasyon bölgesinde iki yılda 5 bin 962 yabancı paralı asker etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kiev rejiminin yanında savaşmak üzere Ukrayna'ya gelen yaklaşık 6 bin yabancı paralı askerin özel askeri operasyon sırasında öldürüldüğünü belirtti.
Söz konusu açıklamada, "24 Şubat 2022'den bu yana Ukrayna'ya gelen yabancı paralı askerlerin toplam sayısı 13 bin 387'ye ulaştı. Aynı zamanda şu ana kadar 5 bin 962 yabancı paralı askerin bertaraf edildiği teyit edildi" cümlesine yer verildi.
Savunma Bakanlığı'nın yayımladığı ve para askerlerin geldiği ülke ve sayısına ilişkin bilgilerin bulunduğu Polonya birinci sırada yer aldı.
Özel operasyon bölgesindeki paralı askerlere ilişkin bilgiler

Paralı askerlerin geldiği ülke

Gelen paralı asker sayısı

Bertaraf edilen paralı asker sayısı

Polonya

2960

1497

Gürcistan

1042

561

ABD

1113

491

Kanada

1005

422

İngiltere

822

360

Romanya

784

349

Fransa

356

147

Almanya

235

88

İtalya

90

33

İsrail

64

29

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, çatışmalara katılmak üzere bölgeye gelen tüm yabancı paralı askerlerin takip edilmesine ve kaydedilmesine devam edildiği vurgulandı.
Resmi açıklamada, "Bölgede paralı askerlerinin varlığını reddeden Fransa'dan gelen 356 paralı askerden 147'sinin bertaraf edildiğini belirtmek gerekir" notu düşüldü.
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