ABD'li ve İngiliz paralı askerler, Ukrayna'nın Avdeyevka'yı kaybetmesine öfkeli
19:26 19.02.2024 (güncellendi: 19:27 19.02.2024)
© Sputnik / Станислав КрасильниковRus ordusu
© Sputnik / Станислав Красильников
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Rusya ordusunun Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Avdeyevka kentini tümüyle kontrol altına almasının ardından ABD'li ve İngiliz paralı askerler, sosyal medyada konuyla ilgili farklı yorumlarda bulundu.
Rusya ordusunun Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Avdeyevka kentini tümüyle ele geçirmesinn yankıları sürüyor.
ABD'li ve İngiliz paralı askerler, sosyal medya üzerinden öfkelerini dile getirirken başarsızlığı farklı bahanelerle örtbas etmeye çalışıyor. Sosyal medyada yer alan bazı yorumlar şu şekilde:
Daha önce Sputnik tarafından ifşa edilen Ukrayna'daki İngiliz paralı askeri Richard Woodruff, sosyal medya hesabından Ukrayna’nın kenti kaybetmesinden yakınarak, “Adamlarımız bu cehennemden nasıl kurtulacaklarına dair bir yol bulmaya çalışıyor” vurgusunu yaptı.
ABD'nin "The Chosen" paralı asker şirketinin lideri 'kiralık silah' Brian O'Leary ise eski adıyla Twitter olan X sosyal medya platformu üzerinden bir dizi paylaşımda bulunarak, kentin Rus ordusuna kaybedilmesine yol açan sorunları önemsizleştirerek örtbas etmeye çalıştı.
Yorumlar bölümünde ABD'li paralı asker, Batı'dan tedarik edilen Abrams tanklarının neden işe yaramadığını ve Avdeyevka'da kalmadığınısorguladı: Ukrayna birliklerinin hâlâ Rus birliklerinin şiddetli saldırısını durdurmaya yetecek kadar silaha sahip olmadığı ortaya çıktı.
Bununla birlikte O'Leary, Avdeyevka'nın neden "The Chosen" paralı askerlerinin "kahramanlığına" rağmen Rus ordusu tarafından kurtarıldığı konusunda kendisini takipçilerine karşı haklı çıkarmaya çalıştı. O'Leary, "Ukrayna'nın Avdeyevka'yı başarıyla tutma ihtimali 1.000.000.000'de 1 civarındaydı" diye itiraf etti .