Daha önce Sputnik tarafından ifşa edilen Ukrayna'daki İngiliz paralı askeri Richard Woodruff, sosyal medya hesabından Ukrayna’nın kenti kaybetmesinden yakınarak, “Adamlarımız bu cehennemden nasıl kurtulacaklarına dair bir yol bulmaya çalışıyor” vurgusunu yaptı. Daha önce Sputnik tarafından ifşa edilen Ukrayna'daki İngiliz paralı askeri Richard Woodruff, sosyal medya hesabından Ukrayna’nın kenti kaybetmesinden yakınarak, “Adamlarımız bu cehennemden nasıl kurtulacaklarına dair bir yol bulmaya çalışıyor” vurgusunu yaptı.

ABD'nin "The Chosen" paralı asker şirketinin lideri 'kiralık silah' Brian O'Leary ise eski adıyla Twitter olan X sosyal medya platformu üzerinden bir dizi paylaşımda bulunarak, kentin Rus ordusuna kaybedilmesine yol açan sorunları önemsizleştirerek örtbas etmeye çalıştı. ABD'nin "The Chosen" paralı asker şirketinin lideri 'kiralık silah' Brian O'Leary ise eski adıyla Twitter olan X sosyal medya platformu üzerinden bir dizi paylaşımda bulunarak, kentin Rus ordusuna kaybedilmesine yol açan sorunları önemsizleştirerek örtbas etmeye çalıştı.

Yorumlar bölümünde ABD'li paralı asker, Batı'dan tedarik edilen Abrams tanklarının neden işe yaramadığını ve Avdeyevka'da kalmadığınısorguladı: Ukrayna birliklerinin hâlâ Rus birliklerinin şiddetli saldırısını durdurmaya yetecek kadar silaha sahip olmadığı ortaya çıktı. Yorumlar bölümünde ABD'li paralı asker, Batı'dan tedarik edilen Abrams tanklarının neden işe yaramadığını ve Avdeyevka'da kalmadığınısorguladı: Ukrayna birliklerinin hâlâ Rus birliklerinin şiddetli saldırısını durdurmaya yetecek kadar silaha sahip olmadığı ortaya çıktı.