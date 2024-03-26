https://sputniknews.com.tr/20240326/ukrayna-basbakani-smigal-kiev-bu-yil-abden-16-milyar-euro-almayi-bekliyor-1082073147.html

Ukrayna Başbakanı Şmıgal: Kiev bu yıl AB'den 16 milyar euro almayı bekliyor

Ukrayna Başbakanı Şmıgal: Kiev bu yıl AB'den 16 milyar euro almayı bekliyor

Sputnik Türkiye

Ukrayna Başbakanı Şmıgal, Ukrayna'nın 2024 yılında AB’den 16 milyar euro mali destek alacağını belirtti. 26.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-26T19:15+0300

2024-03-26T19:15+0300

2024-03-26T19:15+0300

ukrayna krizi

denis şmıgal

avrupa birliği

ab

sergey marçenko

vladimir zelenskiy

mali yardım

abd

g-7 ülkeleri

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Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın 2024 yılında Ukrayna’ya Mali Yardım programı kapsamında Avrupa Birliği'nden (AB) 16 milyar euro mali destek almayı beklediğini söyledi.Şmıgal, “AB yardımı devletimizin mali dayanaklarından biri. Bu yıl 16 milyar euro almayı bekliyoruz” ifadesini kullandı.Ukrayna Maliye Bakanı Sergey Marçenko 24 Şubat'ta yaptığı açıklamada, Batı'nın mali yardımındaki gecikmeler nedeniyle Kiev'in büyük bir bütçe açığıyla karşı karşıya olduğunu belirtmişti.Ukraynalı parlamenter Aleksandra Ustinova ise, daha önce devlet bütçesindeki açıkların Batı fonlarının yardımıyla kapatıldığını, ABD'den gelen yardımın durdurulması halinde Kiev’in G7 ülkelerine el açmak zorunda kalacağını ifade etmişti.Kasım ayının sonunda Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, 43 milyar dolardan fazla açık veren Ukrayna'nın 2024 devlet bütçesine ilişkin yasa tasarısını imzalamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20240326/zelenskiy-ukrayna-guvenlik-konseyi-sekreteri-danilovu-kovdu-1082068125.html

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denis şmıgal, avrupa birliği, ab, sergey marçenko, vladimir zelenskiy, mali yardım, abd, g-7 ülkeleri