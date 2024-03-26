https://sputniknews.com.tr/20240326/ukrayna-basbakani-smigal-kiev-bu-yil-abden-16-milyar-euro-almayi-bekliyor-1082073147.html
Ukrayna Başbakanı Şmıgal: Kiev bu yıl AB'den 16 milyar euro almayı bekliyor
Ukrayna Başbakanı Şmıgal: Kiev bu yıl AB'den 16 milyar euro almayı bekliyor
Sputnik Türkiye
Ukrayna Başbakanı Şmıgal, Ukrayna'nın 2024 yılında AB’den 16 milyar euro mali destek alacağını belirtti. 26.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-26T19:15+0300
2024-03-26T19:15+0300
2024-03-26T19:15+0300
ukrayna krizi
denis şmıgal
avrupa birliği
ab
sergey marçenko
vladimir zelenskiy
mali yardım
abd
g-7 ülkeleri
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Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın 2024 yılında Ukrayna’ya Mali Yardım programı kapsamında Avrupa Birliği'nden (AB) 16 milyar euro mali destek almayı beklediğini söyledi.Şmıgal, “AB yardımı devletimizin mali dayanaklarından biri. Bu yıl 16 milyar euro almayı bekliyoruz” ifadesini kullandı.Ukrayna Maliye Bakanı Sergey Marçenko 24 Şubat'ta yaptığı açıklamada, Batı'nın mali yardımındaki gecikmeler nedeniyle Kiev'in büyük bir bütçe açığıyla karşı karşıya olduğunu belirtmişti.Ukraynalı parlamenter Aleksandra Ustinova ise, daha önce devlet bütçesindeki açıkların Batı fonlarının yardımıyla kapatıldığını, ABD'den gelen yardımın durdurulması halinde Kiev’in G7 ülkelerine el açmak zorunda kalacağını ifade etmişti.Kasım ayının sonunda Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, 43 milyar dolardan fazla açık veren Ukrayna'nın 2024 devlet bütçesine ilişkin yasa tasarısını imzalamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20240326/zelenskiy-ukrayna-guvenlik-konseyi-sekreteri-danilovu-kovdu-1082068125.html
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denis şmıgal, avrupa birliği, ab, sergey marçenko, vladimir zelenskiy, mali yardım, abd, g-7 ülkeleri
denis şmıgal, avrupa birliği, ab, sergey marçenko, vladimir zelenskiy, mali yardım, abd, g-7 ülkeleri
Ukrayna Başbakanı Şmıgal: Kiev bu yıl AB'den 16 milyar euro almayı bekliyor
Ukrayna Başbakanı Şmıgal, Ukrayna'nın 2024 yılında AB’den 16 milyar euro mali destek alacağını belirtti.
Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın 2024 yılında Ukrayna’ya Mali Yardım programı kapsamında Avrupa Birliği'nden (AB) 16 milyar euro mali destek almayı beklediğini söyledi.
Şmıgal, “AB yardımı devletimizin mali dayanaklarından biri. Bu yıl 16 milyar euro almayı bekliyoruz” ifadesini kullandı.
Ukrayna Maliye Bakanı Sergey Marçenko 24 Şubat'ta yaptığı açıklamada, Batı'nın mali yardımındaki gecikmeler nedeniyle Kiev'in büyük bir bütçe açığıyla karşı karşıya olduğunu belirtmişti.
Ukraynalı parlamenter Aleksandra Ustinova ise, daha önce devlet bütçesindeki açıkların Batı fonlarının yardımıyla kapatıldığını, ABD'den gelen yardımın durdurulması halinde Kiev’in G7 ülkelerine el açmak zorunda kalacağını ifade etmişti.
Kasım ayının sonunda Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, 43 milyar dolardan fazla açık veren Ukrayna'nın 2024 devlet bütçesine ilişkin yasa tasarısını imzalamıştı.