https://sputniknews.com.tr/20240326/trabzonspor-fenerbahce-maci-sonrasi-yasananlara-iliskin-tutuklanan-5-kisiden-biri-tahliye-edildi-1082067394.html
Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası yaşananlara ilişkin tutuklanan 5 kişiden biri tahliye edildi
Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası yaşananlara ilişkin tutuklanan 5 kişiden biri tahliye edildi
Sputnik Türkiye
Trendyol Süper Lig'de 17 Mart Pazar günü oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından çıkan olaylara ilişkin tutuklanan 5 kişiden birinin tahliyesine karar... 26.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-26T16:33+0300
2024-03-26T16:33+0300
2024-03-26T16:33+0300
spor
fenerbahçe
trabzonspor
tahliye
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Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası yaşanan olaylara ilişkin gözaltına alınan ve 20 Mart'ta 2. Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanan taraftarlardan Mahmut Halil K'nin avukatı, müvekkilinin sağlık durumu nedeniyle tahliyesi için Trabzon 4. Asliye Ceza Mahkemesi'ne başvurdu.Mahkeme, Mahmut Halil K'nin tahliyesine karar verdi. Diğer 4 zanlının tutukluluk hali devam ediyor.Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası çıkan olaylara ilişkin gözaltına alınan 13 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti. Maç sonrası sahaya ilk atlayan maskeli Hasan Ç. ve korner direğiyle futbolculara doğru koşan Engin T'nin de aralarında bulunduğu 5 şüpheli 20 Mart'ta çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmış, 8 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20240326/fenerbahceden-hakem-toplantisi-goruntulerine-iliskin-talep-tum-toplantilar-yayinlansin-1082065032.html
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fenerbahçe, trabzonspor, tahliye
fenerbahçe, trabzonspor, tahliye
Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası yaşananlara ilişkin tutuklanan 5 kişiden biri tahliye edildi
Trendyol Süper Lig'de 17 Mart Pazar günü oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından çıkan olaylara ilişkin tutuklanan 5 kişiden birinin tahliyesine karar verildi.
Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası yaşanan olaylara ilişkin gözaltına alınan ve 20 Mart'ta 2. Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanan taraftarlardan Mahmut Halil K'nin avukatı, müvekkilinin sağlık durumu nedeniyle tahliyesi için Trabzon 4. Asliye Ceza Mahkemesi'ne başvurdu.
Mahkeme, Mahmut Halil K'nin tahliyesine karar verdi. Diğer 4 zanlının tutukluluk hali devam ediyor.
Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası çıkan olaylara ilişkin gözaltına alınan 13 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti. Maç sonrası sahaya ilk atlayan maskeli Hasan Ç. ve korner direğiyle futbolculara doğru koşan Engin T'nin de aralarında bulunduğu 5 şüpheli 20 Mart'ta çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmış, 8 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.