https://sputniknews.com.tr/20240326/trabzonspor-fenerbahce-maci-sonrasi-yasananlara-iliskin-tutuklanan-5-kisiden-biri-tahliye-edildi-1082067394.html

Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası yaşananlara ilişkin tutuklanan 5 kişiden biri tahliye edildi

Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası yaşananlara ilişkin tutuklanan 5 kişiden biri tahliye edildi

Sputnik Türkiye

Trendyol Süper Lig'de 17 Mart Pazar günü oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından çıkan olaylara ilişkin tutuklanan 5 kişiden birinin tahliyesine karar... 26.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-26T16:33+0300

2024-03-26T16:33+0300

2024-03-26T16:33+0300

spor

fenerbahçe

trabzonspor

tahliye

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Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası yaşanan olaylara ilişkin gözaltına alınan ve 20 Mart'ta 2. Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanan taraftarlardan Mahmut Halil K'nin avukatı, müvekkilinin sağlık durumu nedeniyle tahliyesi için Trabzon 4. Asliye Ceza Mahkemesi'ne başvurdu.Mahkeme, Mahmut Halil K'nin tahliyesine karar verdi. Diğer 4 zanlının tutukluluk hali devam ediyor.Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası çıkan olaylara ilişkin gözaltına alınan 13 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti. Maç sonrası sahaya ilk atlayan maskeli Hasan Ç. ve korner direğiyle futbolculara doğru koşan Engin T'nin de aralarında bulunduğu 5 şüpheli 20 Mart'ta çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmış, 8 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20240326/fenerbahceden-hakem-toplantisi-goruntulerine-iliskin-talep-tum-toplantilar-yayinlansin-1082065032.html

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fenerbahçe, trabzonspor, tahliye