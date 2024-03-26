https://sputniknews.com.tr/20240326/ticaret-bakanligindan-israil-ile-silah-ticareti-yapildi-iddialarina-iliskin-aciklama-1082076930.html
Ticaret Bakanlığı'ndan 'İsrail ile silah ticareti yapıldı' iddialarına ilişkin açıklama
Ticaret Bakanlığı'ndan 'İsrail ile silah ticareti yapıldı' iddialarına ilişkin açıklama
Sputnik Türkiye
Ticaret Bakanlığı'ndan "İsrail ile silah ticareti yapıldığı" iddialarına ilişkin "Yurt dışı kaynaklı internet sitelerinin yapmış olduğu bu haberler... 26.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-26T22:39+0300
2024-03-26T22:39+0300
2024-03-26T22:39+0300
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israil
ticaret bakanlığı
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ticaret
silah
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Ticaret Bakanlığı, "İsrail ile silah ticareti yapıldığı"na ilişkin iddiaları yurt dışı kaynaklı internet sitelerinin yaptığını ve manipülasyon amaçlı yapılan bu haberlerin, gerçeği yansıtmadığını bildirdi.Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, bazı internet sitelerinde, TÜİK'in resmi verileri baz alınarak Ocak 2024 itibarıyla Türkiye'den İsrail'e "Barut, patlayıcı maddeler, ateş alıcı maddeler, mühimmat, silah ve parçaları ihraç edilmeye devam edildiği ortaya çıktı" haberleri yayımlandığı belirtildi.Paylaşımda, haberlerin içeriğine yönelik incelemeler yapıldığı belirtilerek şunlar kaydedildi:
https://sputniknews.com.tr/20240125/hamas-ve-israil-turkiye-ile-katarin-arabuluculuguyla-ateskesi-gorusuyor-1080033673.html
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israil, ticaret bakanlığı, türkiye, ticaret, silah
israil, ticaret bakanlığı, türkiye, ticaret, silah
Ticaret Bakanlığı'ndan 'İsrail ile silah ticareti yapıldı' iddialarına ilişkin açıklama
Ticaret Bakanlığı'ndan "İsrail ile silah ticareti yapıldığı" iddialarına ilişkin "Yurt dışı kaynaklı internet sitelerinin yapmış olduğu bu haberler, manipülasyon amaçlı yapılmış olup gerçeği yansıtmamaktadır" açıklaması yapıldı.
Ticaret Bakanlığı, "İsrail ile silah ticareti yapıldığı"na ilişkin iddiaları yurt dışı kaynaklı internet sitelerinin yaptığını ve manipülasyon amaçlı yapılan bu haberlerin, gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, bazı internet sitelerinde, TÜİK'in resmi verileri baz alınarak Ocak 2024 itibarıyla Türkiye'den İsrail'e "Barut, patlayıcı maddeler, ateş alıcı maddeler, mühimmat, silah ve parçaları ihraç edilmeye devam edildiği ortaya çıktı" haberleri yayımlandığı belirtildi.
Paylaşımda, haberlerin içeriğine yönelik incelemeler yapıldığı belirtilerek şunlar kaydedildi:
"36. fasıl, Barut ve patlayıcı maddeler, pirotekni mamulleri, kibritler, piroforik alaşımlar, ateş alıcı maddeler başlığı altında 'Jel yakıt ve çakmak gazı', 93. fasılda ise Silahlar ve mühimmat, bunların aksam parça ve aksesuarları başlığı altında 'yivsiz av tüfeği yedek parça ve aksesuarları ile balıkçılık malzemeleri (zıpkın vb)' ihraç edildiği anlaşılmıştır. Böylece, Gümrük Tarife Cetveli'nin fasıl başlıklarında yer alan ifadeler manipüle edilerek kamuoyunun yönlendirilmeye çalışıldığı anlaşılmaktadır. Söz konusu yurt dışı kaynaklı internet sitelerinin yapmış olduğu bu haberler, manipülasyon amaçlı yapılmış olup gerçeği yansıtmamaktadır."