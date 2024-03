https://sputniknews.com.tr/20240326/tbmm-baskani-kurtulmus-istanbulda-barisa-ramak-kalmisti-1082069425.html

TBMM Başkanı Kurtulmuş: İstanbul'da barışa ramak kalmıştı

TBMM Başkanı Kurtulmuş: İstanbul'da barışa ramak kalmıştı

Sputnik Türkiye

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Dolmabahçe'de Rusya ve Ukrayna arasında bir barış anlaşmasının imzalanmasına ramak kalmıştı. Türkiye bunu gerçekten belli bir... 26.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-26T17:29+0300

2024-03-26T17:29+0300

2024-03-26T17:33+0300

türkiye

numan kurtulmuş

rusya

ukrayna

ukrayna krizi

barış

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/10/1069733483_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_50d8bc5df9b5a2a3a85f9f4b60e7ee7d.jpg

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul Göztepe'deki TBMM Filizi Köşk Sosyal Tesisi'nde medya kuruluşlarının genel yayın yönetmenleriyle iftar programında bir araya geldi.Burada gündeme dair açıklamalarda bulunan Kurtulmuş, Rusya'nın başkenti Moskova'daki terör saldırısının gündemde olduğunu anımsatarak, "Epeydir zaten diken üstünde olan, hatta çoktan çivisi çıkmış dünyanın nereye doğru gittiğine dair bize çok derin soru işaretleri çağrıştıran bir saldırıyla karşılaştık" ifadesini kullandı.'İnşallah terör saldırısının nedenleri ve arkasındaki güçler de bütünüyle ortaya çıkarılır'Moskova'daki terör saldırısını bir kere daha lanetlediklerini dile getiren Kurtulmuş, "Terörden çok çekmiş bir milletin çocukları olarak, terörün her türlüsünün insanlığa düşmanlık olduğunu biliyoruz. Bu saldırının arkasında kim varsa büyük bir insanlık suçu işledikleri aşikardır. İnşallah terör saldırısının nedenleri ve arkasındaki güçler de bütünüyle ortaya çıkarılır" diye konuştu.Numan Kurtulmuş, Moskova'daki terör saldırısıyla, uzunca süredir devam eden olayların yeni bir evreye gideceğinin anlaşıldığını belirterek, şöyle devam etti:'Bazı ülkeler 'vekil ülkeler' olarak kullanılıyor''Vekil örgütler' devrinin de geride kaldığını, şimdi 'vekil devletler' üzerinden uluslararası sistemin dizayn edilmeye çalışıldığını vurgulayan Kurtulmuş, "Ben şahsen İsrail'in Gazze'de yaptıklarıyla, Rusya-Ukrayna savaşı ile ortaya çıkan durumun aslında birbirine benzer bir nitelik arz ettiğini düşünüyorum. Burada da bazı ülkeler 'vekil ülkeler' olarak kullanılıyor, başka bir senaryonun parçası haline dönüştürülmeye çalışılıyor. Türkiye olarak başından itibaren bütün bu tehlikeleri gördüğümüz için; başta Sayın Cumhurbaşkanımızın, Rusya-Ukrayna krizinde aldığı inisiyatifler olmak üzere her iki meselenin çözümünün de insani diplomasi çerçevesinde gerçekleşeceğini uluslararası topluma gösterdik" değerlendirmesinde bulundu.'Dolmabahçe'de Rusya ve Ukrayna arasında bir barış anlaşmasının imzalanmasına ramak kalmıştı'Ukrayna-Rusya savaşını sadece iki ülke arasında bir savaş olarak görmediklerini dile getiren Kurtulmuş, başından itibaren bu savaşın, Rusya ile Batı arasında bir savaşa dönüşme potansiyeli taşıdığını, onun için de Rusya-Ukrayna savaşının bir an evvel sona erdirilmesi için gayret sarf ettiklerini kaydetti.TBMM Başkanı Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

https://sputniknews.com.tr/20240326/lavrov-interpolun-saldiriyla-ilgili-sorusturmaya-yardim-etmeye-hazir-olmasi-beklenmedik-bir-sey-1082064897.html

türkiye

rusya

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

numan kurtulmuş, rusya, ukrayna, ukrayna krizi, barış