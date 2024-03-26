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Taylor Swift ve Jay-Z İstanbul'da konser verecek: Biletlerin ön satışa çıkacağı tarih belli oldu
Taylor Swift ve Jay-Z İstanbul'da konser verecek: Biletlerin ön satışa çıkacağı tarih belli oldu
Sputnik Türkiye
On binlerce kişinin zıplayarak deprem etkisi oluşturduğunun araştırmacılar tarafından saptandığı Taylor Swift konseri, bu kez İstanbul'da yapılmaya... 26.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-26T12:07+0300
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'Zıplayarak deprem oluşturma' komplo teorisi, son Taylor Swift konserinde teoriden çıkıp gerçeğe dönüşmüştü. Dünyaca ünlü şarkıcılar Talor Swift ve Jay-Z'nin İstanbul'da düzenlenecek olan stadyum konserleri için anlaşma sağlandığı duyurduldu.Konser biletleri ne zaman satışa çıkacak?Festivalin organizatörü Özcan Ertaş, aralarında ünlü müzik ikonları Taylor Swift ve Jay-Z'in de bulunduğu yıldız isimlerle Türkiye'de konser anlaşmaları imzaladıklarını duyurdu. Sabah'tan Hakan Uç'un haberine göre, biletleri 20 Kasım'da ön satışa çıkacak konserler, 2025 Şubat'ta gerçekleşecek.Ertaş, konserlerle ilgili şunları söyledi:Taylor Swift kimdir?12 Grammy ödülü sahibi Amerikalı şarkıcı Taylor Swift, 4 albümü en az 7 hafta 1 numarada kalan tek sanatçı olarak The Beatles'ın rekoruna ortak oldu. Ayrıca bu listede toplam 47 hafta geçirerek en uzun zirvede kalan kadın sanatçı oldu ve Whitney Houston'ın 33 yıllık rekorunu kırdı. Bu rekor 20 Nisan 2021'de değişti. Swift, 259 günde bir numarada kalan üç albüm ile The Beatles'ın rekorunu kırdı ve rekoru kıran ilk kadın sanatçı olmuştu.Jay-Z kimdir?Jay-Z, asıl adı Shawn Corey Carter olan Amerikalı bir rapçi, şarkıcı, söz yazarı, yapımcı, iş adamı ve milyarderdir. 4 Aralık 1969'da New York'un Brooklyn bölgesinde doğmuştur. Jay-Z, müzik kariyerine 1990'ların ortalarında rap müzik sahnesinde yer alarak başladı ve hızla tanınmış bir isim haline geldi.Kariyerinin başlarında birçok kayıt şirketiyle anlaşma yapmaya çalışsa da başarısız oldu. Ancak 1996 yılında kendi müzik şirketi Roc-A-Fella Records'u kurdu ve ilk solo albümü "Reasonable Doubt"u aynı yıl piyasaya sürdü. Albüm büyük başarı elde etti ve Jay-Z'nin tanınırlığı arttı. Ardından "In My Lifetime, Vol. 1" (1997), "Vol. 2... Hard Knock Life" (1998) gibi birçok başarılı albüm yayımladı.Jay-Z, hem müzik kariyerindeki başarısı hem de iş dünyasındaki girişimleriyle tanınır. Müzik dünyasında birçok ödül kazanmış ve pek çok hit şarkıya imza atmıştır. Ayrıca spor, moda, gece kulübü işletmeciliği gibi alanlarda da etkinlik göstermiştir. Roc-A-Fella Records'un yanı sıra Def Jam Recordings'in başkanlığını da yapmıştır.2010 yılında Beyonce ile evlenen Jay-Z, müzik endüstrisinde ve pop kültüründe önemli bir figür olarak kalmıştır. Hem solo kariyeri hem de iş dünyasındaki başarılarıyla dünya çapında büyük bir hayran kitlesine sahiptir.
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Taylor Swift ve Jay-Z İstanbul'da konser verecek: Biletlerin ön satışa çıkacağı tarih belli oldu

12:07 26.03.2024 (güncellendi: 12:41 26.03.2024)
© AFP 2023 / SUZANNE CORDEIRODünyaca ünlü pop yıldızı Taylor Swift, 12. bir numara albümüyle Barbra Streisand'ı geride bırakarak listede en çok albüme sahip kadın şarkıcı olmayı başardı.
Dünyaca ünlü pop yıldızı Taylor Swift, 12. bir numara albümüyle Barbra Streisand'ı geride bırakarak listede en çok albüme sahip kadın şarkıcı olmayı başardı. - Sputnik Türkiye, 1920, 26.03.2024
© AFP 2023 / SUZANNE CORDEIRO
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On binlerce kişinin zıplayarak deprem etkisi oluşturduğunun araştırmacılar tarafından saptandığı Taylor Swift konseri, bu kez İstanbul'da yapılmaya hazırlanıyor.
'Zıplayarak deprem oluşturma' komplo teorisi, son Taylor Swift konserinde teoriden çıkıp gerçeğe dönüşmüştü. Dünyaca ünlü şarkıcılar Talor Swift ve Jay-Z'nin İstanbul'da düzenlenecek olan stadyum konserleri için anlaşma sağlandığı duyurduldu.

Konser biletleri ne zaman satışa çıkacak?

Festivalin organizatörü Özcan Ertaş, aralarında ünlü müzik ikonları Taylor Swift ve Jay-Z'in de bulunduğu yıldız isimlerle Türkiye'de konser anlaşmaları imzaladıklarını duyurdu. Sabah'tan Hakan Uç'un haberine göre, biletleri 20 Kasım'da ön satışa çıkacak konserler, 2025 Şubat'ta gerçekleşecek.
Ertaş, konserlerle ilgili şunları söyledi:
"Türkiye'nin müzik sahnesini uluslararası arenada güçlendirmek ve sanatseverlere unutulmaz deneyimler sunmak istiyoruz. Taylor Swift, Jay-Z gibi dünya starlarını Türkiye'de ağırlayarak müzikseverlere eşsiz bir deneyim yaşatmayı hedefliyoruz. Sahne için yurt dışından 200 TIR'lık ekipman gelecek. Bu konserler, Türkiye'nin kültürel zenginliğini ve müzikal çeşitliliğini dünya ile buluşturacak."

Taylor Swift kimdir?

12 Grammy ödülü sahibi Amerikalı şarkıcı Taylor Swift, 4 albümü en az 7 hafta 1 numarada kalan tek sanatçı olarak The Beatles'ın rekoruna ortak oldu. Ayrıca bu listede toplam 47 hafta geçirerek en uzun zirvede kalan kadın sanatçı oldu ve Whitney Houston'ın 33 yıllık rekorunu kırdı. Bu rekor 20 Nisan 2021'de değişti. Swift, 259 günde bir numarada kalan üç albüm ile The Beatles'ın rekorunu kırdı ve rekoru kıran ilk kadın sanatçı olmuştu.

Jay-Z kimdir?

Jay-Z, asıl adı Shawn Corey Carter olan Amerikalı bir rapçi, şarkıcı, söz yazarı, yapımcı, iş adamı ve milyarderdir. 4 Aralık 1969'da New York'un Brooklyn bölgesinde doğmuştur. Jay-Z, müzik kariyerine 1990'ların ortalarında rap müzik sahnesinde yer alarak başladı ve hızla tanınmış bir isim haline geldi.
Kariyerinin başlarında birçok kayıt şirketiyle anlaşma yapmaya çalışsa da başarısız oldu. Ancak 1996 yılında kendi müzik şirketi Roc-A-Fella Records'u kurdu ve ilk solo albümü "Reasonable Doubt"u aynı yıl piyasaya sürdü. Albüm büyük başarı elde etti ve Jay-Z'nin tanınırlığı arttı. Ardından "In My Lifetime, Vol. 1" (1997), "Vol. 2... Hard Knock Life" (1998) gibi birçok başarılı albüm yayımladı.
Jay-Z, hem müzik kariyerindeki başarısı hem de iş dünyasındaki girişimleriyle tanınır. Müzik dünyasında birçok ödül kazanmış ve pek çok hit şarkıya imza atmıştır. Ayrıca spor, moda, gece kulübü işletmeciliği gibi alanlarda da etkinlik göstermiştir. Roc-A-Fella Records'un yanı sıra Def Jam Recordings'in başkanlığını da yapmıştır.
2010 yılında Beyonce ile evlenen Jay-Z, müzik endüstrisinde ve pop kültüründe önemli bir figür olarak kalmıştır. Hem solo kariyeri hem de iş dünyasındaki başarılarıyla dünya çapında büyük bir hayran kitlesine sahiptir.
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