https://sputniknews.com.tr/20240326/yetodan-erkoya-uzmanlardan-z-kusagi-sozlugu--gencler-adeta-baska-bir-dil-konusuyor-1082046119.html

'Yetodan erkoya' TDK'dan Z kuşağı sözlüğü: 'Gençler adeta başka bir dil konuşuyor'

'Yetodan erkoya' TDK'dan Z kuşağı sözlüğü: 'Gençler adeta başka bir dil konuşuyor'

Sputnik Türkiye

‘Z jenerasyonu’ diye adlandırılan kuşaktaki gençlerin arasında yeni bir dil oluştu. İngilizce sözcükler, İngilizce-Türkçe karışık ifadelerden oluşan bu yeni... 26.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-26T08:46+0300

2024-03-26T08:46+0300

2024-03-26T08:48+0300

yaşam

genç

genç nüfus

genç işsizlik

genç

z kuşağı

sözlük

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/03/05/1081394462_0:288:3080:2021_1920x0_80_0_0_8f8aa276cbb79c3f3fce4460bd678884.jpg

Z jenerasyonu, günümüzde sıklıkla tartışılan bir konu haline geldi. Ancak pek çok kişi için hala net bir tanımı yok. Z jenerasyonu, doğum tarihleri 1997 ile 2012 arasında olan ve dijital teknolojinin gelişimine paralel olarak büyüyen bir grup gençleri ifade ederken, Oxford Learner's Dictionaries, Z kuşağını '90'ların sonu ile 2010'ların başı arasında doğmuş bir grup insan' olarak açıklıyor.Sosyal medyanın çağın iletişim kanalları içindeki ağırlığı arttıkça bu mecrada kendini kısa yoldan ifade etmenin seçenekleri de çoğalıyor. Özellikle uzmanlara göre, gençler arasında adeta yeni bir dil oluştu. Oluşan bu yeni dil sadece sosyal medyayla sınırlı kalmayıp günlük konuşmalarda da kendini gösterdi. Türk Dil Kurumu’nun internet sitesinde son günlerde sosyal medyada kullanılan yeni sözcük ve ifadelerle ilgili Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sedat Balyemez tarafından kaleme alınmış bir yazı yayımlandı. Prof. Dr. Balyemez yazısıyla ilgili olarak şunları söyledi:Chat gitti DM geldi: 'En büyük beklentimiz, bunların yerleşik kelimelerle karşılanması''Nedeni dikkat çekmek ve yeni trendleri bildiğini göstermeye çalışmak'Hürriyet'te yer alan habere göre, her yeni dijital platformun yeni kurallar ürettiğine dikkat çeken Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Medya ve İletişim Bölüm Başkanı Prof. Dr. Deniz Yengin ise şöyle konuştu: 'Yetodan erkoya' Z kuşağı sözlüğü

https://sputniknews.com.tr/20240326/dunya-turuna-cikan-turk-gezgine-yeni-zelandada-irkci-saldiri-darbeler-sonucu-hastaneye-kaldirildi-1082045527.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

genç, genç nüfus, genç işsizlik, genç, z kuşağı, sözlük