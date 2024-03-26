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Survivor'da kaza: Yunus Emre kontrolünü kaybetti, Nagihan'ın kullandığı jet ski ikiye bölündü
Survivor'da kaza: Yunus Emre kontrolünü kaybetti, Nagihan'ın kullandığı jet ski ikiye bölündü
Sputnik Türkiye
Survivor All Star'da talihsiz bir kaza yaşandı. Ödül oyununu kazanan ve lüks villaya yerleştirilen kırmızı takımdan Nagihan ve Yunus Emre'nin jetski kazası... 26.03.2024, Sputnik Türkiye
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yaşam
jet-ski
survivor
yarışma
yarışma programı
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nagihan karadere
yunus emre
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Survivor All Star'da galip gelen ekip villada konaklama ödülü kazandı.Kırmızı takım oyuncuları kazandıkları ödül içinde bulunan jetski haklarını da kullandı. ancak jetski'ye binerken başlarına bir kaza geldi.Jet ski ortadan ikiye bölündüJet ski'nin kontrolünü kaybeden Yunus Emre, Nagihan'ın üzerine hızla ilerledi. Korkunç çarpışmanın sonunda Nagihan'ın kullandığı jet ski ortadan ikiye bölündüNagihan çok daha kötü sonuçlanabilecek korkunç kazadan sonra "Öldürüyordu beni, öyle gözü kör geldi ki. Bu adamla hiçbir şey yapılmaz. Abi ölüyordum lan ölüyordum!" diyerek Yunus Emre'ye sert çıktı.Yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarını tutamayan Nagihan, "Hayatımda hiç bu kadar ölümle burun buruna geldiğim bir anım olmamıştı. Hani derler ya 'hayatım film şeridi gibi gözümün önünden geçti', sadece kızımı düşündüm. Çaresiz bir şekilde yaşıyor olduğuma inanmaya çalışıyorum" dedi.'Bu bir mucize'Yunus Emre ise "Öyle büyük bir kaza yaşadık ki hiçbirimize bir şey olmaması yaradanın bir mucizesi" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20240227/survivor-all-starda-yumruklar-havada-ucustu-semanin-pinara-saldirma-sebebi-ortaya-cikti-1081122461.html
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jet-ski, survivor, yarışma, yarışma programı, sporcu, nagihan karadere , yunus emre, acun ılıcalı, kaza
jet-ski, survivor, yarışma, yarışma programı, sporcu, nagihan karadere , yunus emre, acun ılıcalı, kaza

Survivor'da kaza: Yunus Emre kontrolünü kaybetti, Nagihan'ın kullandığı jet ski ikiye bölündü

09:33 26.03.2024
© Fotoğraf : Sosyal medyaNagihan Karadere
Nagihan Karadere - Sputnik Türkiye, 1920, 26.03.2024
© Fotoğraf : Sosyal medya
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Survivor All Star'da talihsiz bir kaza yaşandı. Ödül oyununu kazanan ve lüks villaya yerleştirilen kırmızı takımdan Nagihan ve Yunus Emre'nin jetski kazası adeta yürekleri ağızlara getirdi.
Survivor All Star'da galip gelen ekip villada konaklama ödülü kazandı.
Kırmızı takım oyuncuları kazandıkları ödül içinde bulunan jetski haklarını da kullandı. ancak jetski'ye binerken başlarına bir kaza geldi.

Jet ski ortadan ikiye bölündü

Jet ski'nin kontrolünü kaybeden Yunus Emre, Nagihan'ın üzerine hızla ilerledi. Korkunç çarpışmanın sonunda Nagihan'ın kullandığı jet ski ortadan ikiye bölündü
Nagihan çok daha kötü sonuçlanabilecek korkunç kazadan sonra "Öldürüyordu beni, öyle gözü kör geldi ki. Bu adamla hiçbir şey yapılmaz. Abi ölüyordum lan ölüyordum!" diyerek Yunus Emre'ye sert çıktı.
Yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarını tutamayan Nagihan, "Hayatımda hiç bu kadar ölümle burun buruna geldiğim bir anım olmamıştı. Hani derler ya 'hayatım film şeridi gibi gözümün önünden geçti', sadece kızımı düşündüm. Çaresiz bir şekilde yaşıyor olduğuma inanmaya çalışıyorum" dedi.

'Bu bir mucize'

Yunus Emre ise "Öyle büyük bir kaza yaşadık ki hiçbirimize bir şey olmaması yaradanın bir mucizesi" dedi.
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