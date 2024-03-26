https://sputniknews.com.tr/20240326/survivorda-kaza-yunus-emre-kontrolunu-kaybetti-nagihanin-kullandigi-jet-ski-ikiye-bolundu-1082047343.html

Survivor'da kaza: Yunus Emre kontrolünü kaybetti, Nagihan'ın kullandığı jet ski ikiye bölündü

Survivor'da kaza: Yunus Emre kontrolünü kaybetti, Nagihan'ın kullandığı jet ski ikiye bölündü

Sputnik Türkiye

Survivor All Star'da talihsiz bir kaza yaşandı. Ödül oyununu kazanan ve lüks villaya yerleştirilen kırmızı takımdan Nagihan ve Yunus Emre'nin jetski kazası... 26.03.2024, Sputnik Türkiye

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yaşam

jet-ski

survivor

yarışma

yarışma programı

sporcu

nagihan karadere

yunus emre

acun ılıcalı

kaza

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Survivor All Star'da galip gelen ekip villada konaklama ödülü kazandı.Kırmızı takım oyuncuları kazandıkları ödül içinde bulunan jetski haklarını da kullandı. ancak jetski'ye binerken başlarına bir kaza geldi.Jet ski ortadan ikiye bölündüJet ski'nin kontrolünü kaybeden Yunus Emre, Nagihan'ın üzerine hızla ilerledi. Korkunç çarpışmanın sonunda Nagihan'ın kullandığı jet ski ortadan ikiye bölündüNagihan çok daha kötü sonuçlanabilecek korkunç kazadan sonra "Öldürüyordu beni, öyle gözü kör geldi ki. Bu adamla hiçbir şey yapılmaz. Abi ölüyordum lan ölüyordum!" diyerek Yunus Emre'ye sert çıktı.Yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarını tutamayan Nagihan, "Hayatımda hiç bu kadar ölümle burun buruna geldiğim bir anım olmamıştı. Hani derler ya 'hayatım film şeridi gibi gözümün önünden geçti', sadece kızımı düşündüm. Çaresiz bir şekilde yaşıyor olduğuma inanmaya çalışıyorum" dedi.'Bu bir mucize'Yunus Emre ise "Öyle büyük bir kaza yaşadık ki hiçbirimize bir şey olmaması yaradanın bir mucizesi" dedi.

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jet-ski, survivor, yarışma, yarışma programı, sporcu, nagihan karadere , yunus emre, acun ılıcalı, kaza