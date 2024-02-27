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Survivor All Star'da yumruklar havada uçuştu: Sema'nın Pınar'a saldırma sebebi ortaya çıktı
Survivor All Star'da yumruklar havada uçuştu: Sema'nın Pınar'a saldırma sebebi ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
Her gün neredeyse bir kavganın yaşandığı Survivor All Star'da bu kez Sema ve Pınar arasında tartışma çıktı. İkili birbirine vurdu. Acun Ilıcalı kavga sonrası... 27.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-27T07:32+0300
2024-02-27T07:32+0300
yaşam
acun ilıcalı
acun medya
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survivor
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Survivor All Star'ın son bölümlerinde yaşanan gerginlik seyircileri de şaşırttı. Sema'nın Pınar'a karşı sert ifadeleriyle başlayan olay, büyük bir kavgaya dönüştü. Sema Aydemir, 'Bana bundan sonra bir hakaret daha edersen' diyerek Pınar'ın yanına geldi. Pınar da 'Sana mı soracağım' cevabını verince ikili arasında sinirler gerildi. Sema yerde uzanan Pınar'a tekme attı.Sema, 'Benim huzurumu kaçırma, benim kardeşimin adını bir daha ağzına alma' derken ikili birbirine tekrardan temas etti. Sema, Nagihan ile Aleyna'nın uzaklaştırma çabalarına rağmen Pınar'a tokat salladı. Sema araya giren arkadaşlarına 'Bunu yapamaz. Sürekli böyle uğraşıp ondan sonra ben buna karşıyım. Ben sana yüze nasıl vurulur göstereyim mi, ister misin?' dedi. Pınar da 'Ben sana vurmadım zaten. Bana vurma diye uzak tuttum sadece.' cevabını verdi. Sema kendini ifade ederken tekrar harekete geçince Atakan onu barakadan uzaklaştırdı.Atakan'ın uzaklaştırmasıyla biraz da olsa sakinleşen Sema Aydemir, arkadaşlarıyla konuşarak yaşadıklarını anlatmaya çalıştı. Sema şu ifadeleri kullandı:
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acun ilıcalı, acun medya, tv8, survivor, all star
acun ilıcalı, acun medya, tv8, survivor, all star

Survivor All Star'da yumruklar havada uçuştu: Sema'nın Pınar'a saldırma sebebi ortaya çıktı

07:32 27.02.2024
© İHASurvivor
Survivor - Sputnik Türkiye, 1920, 27.02.2024
© İHA
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Her gün neredeyse bir kavganın yaşandığı Survivor All Star'da bu kez Sema ve Pınar arasında tartışma çıktı. İkili birbirine vurdu. Acun Ilıcalı kavga sonrası hemen acil durum konseyini topladı. Ilıcalı yarışmacıları dinlerken Sema'nın Pınar'a saldırmasının nedeni ortaya çıktı.
Survivor All Star'ın son bölümlerinde yaşanan gerginlik seyircileri de şaşırttı. Sema'nın Pınar'a karşı sert ifadeleriyle başlayan olay, büyük bir kavgaya dönüştü. Sema Aydemir, 'Bana bundan sonra bir hakaret daha edersen' diyerek Pınar'ın yanına geldi. Pınar da 'Sana mı soracağım' cevabını verince ikili arasında sinirler gerildi. Sema yerde uzanan Pınar'a tekme attı.
Sema, 'Benim huzurumu kaçırma, benim kardeşimin adını bir daha ağzına alma' derken ikili birbirine tekrardan temas etti. Sema, Nagihan ile Aleyna'nın uzaklaştırma çabalarına rağmen Pınar'a tokat salladı. Sema araya giren arkadaşlarına 'Bunu yapamaz. Sürekli böyle uğraşıp ondan sonra ben buna karşıyım. Ben sana yüze nasıl vurulur göstereyim mi, ister misin?' dedi. Pınar da 'Ben sana vurmadım zaten. Bana vurma diye uzak tuttum sadece.' cevabını verdi. Sema kendini ifade ederken tekrar harekete geçince Atakan onu barakadan uzaklaştırdı.
Atakan'ın uzaklaştırmasıyla biraz da olsa sakinleşen Sema Aydemir, arkadaşlarıyla konuşarak yaşadıklarını anlatmaya çalıştı. Sema şu ifadeleri kullandı:
Ben onların sayesinde olimpiyata gitmişim bakar mısın? Olimpiyat barajını da mı sen geçirdin bana? Bu zamana kadar Atakan ben böyle bir şey yapmadım ama insanın emeğiyle... Bak sana dese ki sen benim sayemde dünya şampiyonu oldun dese ne yaparsın? Bunlar bu rahat böyle yaşarken ben hem çocuğuma baktım, kamplara çocuğumla gittim. Ben kolay Olimpiyat barajı geçmedim. Benim emeğime kimse şey yapamaz.
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