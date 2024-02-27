https://sputniknews.com.tr/20240227/survivor-all-starda-yumruklar-havada-ucustu-semanin-pinara-saldirma-sebebi-ortaya-cikti-1081122461.html

Survivor All Star'da yumruklar havada uçuştu: Sema'nın Pınar'a saldırma sebebi ortaya çıktı

Survivor All Star'da yumruklar havada uçuştu: Sema'nın Pınar'a saldırma sebebi ortaya çıktı

Sputnik Türkiye

Her gün neredeyse bir kavganın yaşandığı Survivor All Star'da bu kez Sema ve Pınar arasında tartışma çıktı. İkili birbirine vurdu. Acun Ilıcalı kavga sonrası... 27.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-27T07:32+0300

2024-02-27T07:32+0300

2024-02-27T07:32+0300

yaşam

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Survivor All Star'ın son bölümlerinde yaşanan gerginlik seyircileri de şaşırttı. Sema'nın Pınar'a karşı sert ifadeleriyle başlayan olay, büyük bir kavgaya dönüştü. Sema Aydemir, 'Bana bundan sonra bir hakaret daha edersen' diyerek Pınar'ın yanına geldi. Pınar da 'Sana mı soracağım' cevabını verince ikili arasında sinirler gerildi. Sema yerde uzanan Pınar'a tekme attı.Sema, 'Benim huzurumu kaçırma, benim kardeşimin adını bir daha ağzına alma' derken ikili birbirine tekrardan temas etti. Sema, Nagihan ile Aleyna'nın uzaklaştırma çabalarına rağmen Pınar'a tokat salladı. Sema araya giren arkadaşlarına 'Bunu yapamaz. Sürekli böyle uğraşıp ondan sonra ben buna karşıyım. Ben sana yüze nasıl vurulur göstereyim mi, ister misin?' dedi. Pınar da 'Ben sana vurmadım zaten. Bana vurma diye uzak tuttum sadece.' cevabını verdi. Sema kendini ifade ederken tekrar harekete geçince Atakan onu barakadan uzaklaştırdı.Atakan'ın uzaklaştırmasıyla biraz da olsa sakinleşen Sema Aydemir, arkadaşlarıyla konuşarak yaşadıklarını anlatmaya çalıştı. Sema şu ifadeleri kullandı:

https://sputniknews.com.tr/20240226/beyin-kanamasi-geciren-settar-tanriogen-diziye-devam-etmeyecek-yerine-gelen-oyuncu-belli-oldu-1081114774.html

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