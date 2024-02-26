https://sputniknews.com.tr/20240226/beyin-kanamasi-geciren-settar-tanriogen-diziye-devam-etmeyecek-yerine-gelen-oyuncu-belli-oldu-1081114774.html

Beyin kanaması geçiren Settar Tanrıöğen diziye devam etmeyecek: Yerine gelen oyuncu belli oldu

Beyin kanaması geçiren Settar Tanrıöğen diziye devam etmeyecek: Yerine gelen oyuncu belli oldu

Sputnik Türkiye

Kızılcık Şerbeti'nin Apo karakterini canlandıran oyuncusu Settar Tanrıöğen diziye devam edemeyecek. Dizide Tanrıöğen'in rolünü Ahmet Mümtaz Taylan... 26.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-26T17:33+0300

2024-02-26T17:33+0300

2024-02-26T17:33+0300

yaşam

settar tanrıöğen

kızılcık şerbeti

dizi

beyin kanaması

ahmet mümtaz taylan

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Kızılcık Şerbeti dizisinde Abdullah Ünal karakterini canlandıran Settar Tanrıöğen’in beyin kanaması geçirmesi sonrası sete dönmesi zorlaştı.Yapım şirketi Gold Film rol için Ahmet Mümtaz Taylan’la anlaşıldığını duyurdu.Tanrıöğen'in sağlık durumu nasıl?Şirket yaptığı açıklamada “Kamuoyunun Dikkatine, Yapımını Gold Film’in üstlendiği, Show TV’nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti’nde Abdullah Ünal karakterine hayat veren değerli oyuncumuz Settar Tanrıöğen’in geçirdiği beyin kanaması sonrası tedavisi hastanede devam etmektedir. Show TV olarak tedavi sürecini yakından takip ettiğimiz oyuncumuzun, nekahat döneminin bir süre daha devam etmesi gerektiğini doktorlarından öğrenmiş bulunmaktayız.Show TV ve Gold Film olarak Settar Tanrıöğen’e dizimize kattığı değerden dolayı teşekkür eder, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ederiz. Dizinin bu hafta yayınlanacak 53. Bölümünden itibaren Abdullah Ünal karakterini bir diğer değerli oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan devralacaktır…” denildi.

https://sputniknews.com.tr/20240130/beyin-kanamasi-gecirmisti-settar-tanriogen-bir-ameliyat-daha-gecirdi-1080176032.html

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settar tanrıöğen, kızılcık şerbeti, dizi, beyin kanaması, ahmet mümtaz taylan