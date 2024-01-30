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https://sputniknews.com.tr/20240130/beyin-kanamasi-gecirmisti-settar-tanriogen-bir-ameliyat-daha-gecirdi-1080176032.html
Beyin kanaması geçirmişti: Settar Tanrıöğen bir ameliyat daha geçirdi
Beyin kanaması geçirmişti: Settar Tanrıöğen bir ameliyat daha geçirdi
"Bir Demet Tiyatro", "Vavien" ve "Kızılcık Şerbeti" gibi yapımlarla tanınan Settar Tanrıöğen, beyin kanaması geçirmişti. Ünlü ismin dün bir operasyon daha... 30.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-30T09:28+0300
2024-01-30T09:29+0300
yaşam
oyuncu
settar tanrıöğen
beyin kanaması
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Son dönemde "Kızılcık Şerbeti" dizisinde canlandırdığı "Abdullah" karakteriyle adından söz ettiren usta oyuncu Settar Tanrıöğen, beyin kanaması geçirmişti.Ebru Destan, ünlü isimle ilgili açıklama yapmış ve “Settar abim dün beyin kanaması geçirdi. Ameliyatı güzel geçmiş. Bir an önce sağlığına kavuşmasını dilerim. Seni seviyoruz" demişti.Yapım şirketi açıklama yaptıArdından Kızılcık Şerbeti'nin yapım şirketi olan Gold Film'den yazılı bir açıklama yapılmış ve açıklamada "Hastamız işlem sonrasında tekrar yoğun bakıma alınmıştır. Sanatçı Settar Tanrıöğen'in hastanemize gelişinde olduğu gibi bilinci açık bir halde yoğun bakım servisimizde izlenmeye devam edilmektedir" ifadelerine yer verildi.Beyninde oluşan sıvı alındıBirsen Altuntaş'ın haberine göre; Settar Tanrıöğen dün bir operasyon daha geçirdi. 1,5 saat süren yeni operasyonda usta oyuncunun beyninde oluşan sıvı alındı. Tanrıöğen'in sete ne zaman döneceği ise henüz belirsizliğini koruyor.Settar Tanrıöğen kimdir?22 Ekim 1960 yılında Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde doğdu. Hacettepe Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi bölümü mezunu olan Settar Tanrıöğen, 90'lı yıllarda Yılmaz Erdoğan, Demet Akbağ, Erdal Tosun, Zerrin Sümer, Serhat Özcan ve Erdoğan Dikmen'nin de oynadığı Bir Demet Tiyatro'da oynadığı Saldıray Abi karakteri ile tanındı. 2009 yılında Binnur Kaya, Engin Günaydın, Ercan Kesal, İlker Aksum ve Serra Yılmaz ile birlikte Vavien adlı filmde rol alan Settar Tanrıöğen, filmde oynadığı Cemal rolü ile SİYAD Türk Sineması ödülleri kapsamında En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödünü aldı.2010 yılında Derviş Zaim'in senaryosunu yazıp yönettiği Gölgeler ve Suretler adlı filmde Buğra Gülsoy, Hazar Ergüçlü, Osman Alkaş ile birlikte rol alan Settar Tanrıöğen, filmde canlandırdığı Cevdet karakteri ile 2011'de Ankara Film Festivali kapsamında En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü aldı.2015 yılında Selim Evci'nin yazıp yönettiği Saklı adlı filmde İlhan Şeşen, Türkü Turan, Pelin Akil, Şehnaz Bölen ve Ümit Çırak ile birlikte rol alan Settar Tanrıöğen, Cengiz rolünü oynadı. 2015'te Ali Yorgancıoğlu'nun yönettiği Hayalet Dayı adlı komedi filminde başrolde oynadı. Settar Tanrıöğen, 2015-2017 döneminde Baba Candır adlı dizide Salih Çelik karakterini canlandırdı. Bu sıralar Kızılcık Şerbeti dizisinde Abdullah karakterine hayat vermektedir.
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settar tanrıöğen kimdir, kaç yaşında, nereli? settar tanrıöğen'e ne oldu?,settar tanrıöğen kimdir,kızılcık şerbeti oyuncusu beyin kanaması
settar tanrıöğen kimdir, kaç yaşında, nereli? settar tanrıöğen'e ne oldu?,settar tanrıöğen kimdir,kızılcık şerbeti oyuncusu beyin kanaması

Beyin kanaması geçirmişti: Settar Tanrıöğen bir ameliyat daha geçirdi

09:28 30.01.2024 (güncellendi: 09:29 30.01.2024)
© XSettar Tanrıöğen
Settar Tanrıöğen - Sputnik Türkiye, 1920, 30.01.2024
© X
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"Bir Demet Tiyatro", "Vavien" ve "Kızılcık Şerbeti" gibi yapımlarla tanınan Settar Tanrıöğen, beyin kanaması geçirmişti. Ünlü ismin dün bir operasyon daha geçirdiği ortaya çıktı.
Son dönemde "Kızılcık Şerbeti" dizisinde canlandırdığı "Abdullah" karakteriyle adından söz ettiren usta oyuncu Settar Tanrıöğen, beyin kanaması geçirmişti.
Ebru Destan, ünlü isimle ilgili açıklama yapmış ve “Settar abim dün beyin kanaması geçirdi. Ameliyatı güzel geçmiş. Bir an önce sağlığına kavuşmasını dilerim. Seni seviyoruz" demişti.

Yapım şirketi açıklama yaptı

Ardından Kızılcık Şerbeti'nin yapım şirketi olan Gold Film'den yazılı bir açıklama yapılmış ve açıklamada "Hastamız işlem sonrasında tekrar yoğun bakıma alınmıştır. Sanatçı Settar Tanrıöğen'in hastanemize gelişinde olduğu gibi bilinci açık bir halde yoğun bakım servisimizde izlenmeye devam edilmektedir" ifadelerine yer verildi.

Beyninde oluşan sıvı alındı

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Settar Tanrıöğen dün bir operasyon daha geçirdi. 1,5 saat süren yeni operasyonda usta oyuncunun beyninde oluşan sıvı alındı. Tanrıöğen'in sete ne zaman döneceği ise henüz belirsizliğini koruyor.
Settar Tanrıöğen - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2024
YAŞAM
Oyuncu Settar Tanrıöğen beyin kanaması geçirdi
27 Ocak, 17:57

Settar Tanrıöğen kimdir?

22 Ekim 1960 yılında Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde doğdu. Hacettepe Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi bölümü mezunu olan Settar Tanrıöğen, 90'lı yıllarda Yılmaz Erdoğan, Demet Akbağ, Erdal Tosun, Zerrin Sümer, Serhat Özcan ve Erdoğan Dikmen'nin de oynadığı Bir Demet Tiyatro'da oynadığı Saldıray Abi karakteri ile tanındı. 2009 yılında Binnur Kaya, Engin Günaydın, Ercan Kesal, İlker Aksum ve Serra Yılmaz ile birlikte Vavien adlı filmde rol alan Settar Tanrıöğen, filmde oynadığı Cemal rolü ile SİYAD Türk Sineması ödülleri kapsamında En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödünü aldı.
2010 yılında Derviş Zaim'in senaryosunu yazıp yönettiği Gölgeler ve Suretler adlı filmde Buğra Gülsoy, Hazar Ergüçlü, Osman Alkaş ile birlikte rol alan Settar Tanrıöğen, filmde canlandırdığı Cevdet karakteri ile 2011'de Ankara Film Festivali kapsamında En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü aldı.
2015 yılında Selim Evci'nin yazıp yönettiği Saklı adlı filmde İlhan Şeşen, Türkü Turan, Pelin Akil, Şehnaz Bölen ve Ümit Çırak ile birlikte rol alan Settar Tanrıöğen, Cengiz rolünü oynadı.
2015'te Ali Yorgancıoğlu'nun yönettiği Hayalet Dayı adlı komedi filminde başrolde oynadı. Settar Tanrıöğen, 2015-2017 döneminde Baba Candır adlı dizide Salih Çelik karakterini canlandırdı. Bu sıralar Kızılcık Şerbeti dizisinde Abdullah karakterine hayat vermektedir.
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