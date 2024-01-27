https://sputniknews.com.tr/20240127/oyuncu-settar-tanriogen-beyin-kanamasi-gecirdi-1080102054.html

Oyuncu Settar Tanrıöğen beyin kanaması geçirdi

Oyuncu Settar Tanrıöğen beyin kanaması geçirdi

Bir Demet Tiyatro, Vavien ve Kızılcık Şerbeti gibi yapımlarla tanınan usta oyuncu Settar Tanrıöğen, beyin kanaması geçirdi. Tanrıöğen, acilen ameliyata alındı... 27.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-27T17:57+0300

2024-01-27T17:57+0300

2024-01-27T17:57+0300

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'Kızılcık Şerbeti'nde 'Abdullah' karakterini canlandıran ünlü oyuncu Settar Tanrıöğen, beyin kanaması geçirdi. Habertürk'ün aktardığı bilgilere göre; Settar Tanrıöğen, küçük bir operasyon geçirdi. Sağlık durumu iyi olan Tanrıöğen, bilinci açık bir şekilde hastanede kontrol altında tutuluyor. Oyuncu, sağlık durumunu merak eden, geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür etti. Instagram hesabından paylaşım yapan Ebru Destan, Tanrıöğen'in hemen ameliyata alındığını ve ameliyatının güzel geçtiğini belirtti. Destan paylaşımında, "Settar abim dün beyin kanaması geçirdi. Ameliyatı güzel geçmiş. Bir an önce sağlığına kavuşmasını dilerim. Seni Seviyoruz" ifadelerini kullandı.Dr. Engin Çakmakçı'dan açıklamaSettar Tanrıöğen'in sağlık durumuyla ilgili özel hastanenin başhekimi Dr. Engin Çakmakçı açıklama yaptı. Çakmakçı, açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

https://sputniknews.com.tr/20230418/iletisim-baskanligindan-kizilcik-serbeti-aciklamasi-rtuk-daha-once-de-bu-cezayi-vermisti-1069836460.html

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kızılcık şerbeti, kültür, kültür & sanat