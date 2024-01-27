https://sputniknews.com.tr/20240127/oyuncu-settar-tanriogen-beyin-kanamasi-gecirdi-1080102054.html
Oyuncu Settar Tanrıöğen beyin kanaması geçirdi
Oyuncu Settar Tanrıöğen beyin kanaması geçirdi
Bir Demet Tiyatro, Vavien ve Kızılcık Şerbeti gibi yapımlarla tanınan usta oyuncu Settar Tanrıöğen, beyin kanaması geçirdi. Tanrıöğen, acilen ameliyata alındı... 27.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-27T17:57+0300
2024-01-27T17:57+0300
2024-01-27T17:57+0300
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'Kızılcık Şerbeti'nde 'Abdullah' karakterini canlandıran ünlü oyuncu Settar Tanrıöğen, beyin kanaması geçirdi. Habertürk'ün aktardığı bilgilere göre; Settar Tanrıöğen, küçük bir operasyon geçirdi. Sağlık durumu iyi olan Tanrıöğen, bilinci açık bir şekilde hastanede kontrol altında tutuluyor. Oyuncu, sağlık durumunu merak eden, geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür etti. Instagram hesabından paylaşım yapan Ebru Destan, Tanrıöğen'in hemen ameliyata alındığını ve ameliyatının güzel geçtiğini belirtti. Destan paylaşımında, "Settar abim dün beyin kanaması geçirdi. Ameliyatı güzel geçmiş. Bir an önce sağlığına kavuşmasını dilerim. Seni Seviyoruz" ifadelerini kullandı.Dr. Engin Çakmakçı'dan açıklamaSettar Tanrıöğen'in sağlık durumuyla ilgili özel hastanenin başhekimi Dr. Engin Çakmakçı açıklama yaptı. Çakmakçı, açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
https://sputniknews.com.tr/20230418/iletisim-baskanligindan-kizilcik-serbeti-aciklamasi-rtuk-daha-once-de-bu-cezayi-vermisti-1069836460.html
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kızılcık şerbeti, kültür, kültür & sanat
kızılcık şerbeti, kültür, kültür & sanat
Oyuncu Settar Tanrıöğen beyin kanaması geçirdi
Bir Demet Tiyatro, Vavien ve Kızılcık Şerbeti gibi yapımlarla tanınan usta oyuncu Settar Tanrıöğen, beyin kanaması geçirdi. Tanrıöğen, acilen ameliyata alındı. Oyuncunun ameliyatının başarılı geçtiği öğrenildi. Sağlık durumuyla ilgili hastaneden açıklama yapıldı
'Kızılcık Şerbeti'nde 'Abdullah' karakterini canlandıran ünlü oyuncu Settar Tanrıöğen, beyin kanaması geçirdi.
Habertürk'ün aktardığı bilgilere göre; Settar Tanrıöğen, küçük bir operasyon geçirdi. Sağlık durumu iyi olan Tanrıöğen, bilinci açık bir şekilde hastanede kontrol altında tutuluyor. Oyuncu, sağlık durumunu merak eden, geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür etti.
Instagram hesabından paylaşım yapan Ebru Destan, Tanrıöğen'in hemen ameliyata alındığını ve ameliyatının güzel geçtiğini belirtti. Destan paylaşımında, "Settar abim dün beyin kanaması geçirdi. Ameliyatı güzel geçmiş. Bir an önce sağlığına kavuşmasını dilerim. Seni Seviyoruz" ifadelerini kullandı.
Dr. Engin Çakmakçı'dan açıklama
Settar Tanrıöğen'in sağlık durumuyla ilgili özel hastanenin başhekimi Dr. Engin Çakmakçı açıklama yaptı. Çakmakçı, açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Hastamız Settar Tanrıöğen bir haftadan beri üst solunum yolu enfeksiyonu şikâyetlerinin yanı sıra hareketlerde ve konuşmada yavaşlama ve ara sıra kısa süreli bilinç bulanıklığı ile 26 Ocak 2024 Cuma günü saat 20.45'te hastanemize başvurdu. Yapılan muayene ve tetkikleri sonucunda beyin damarlarından birinde anevrizma kanaması saptanmıştır. Bu tanı üzerine yapılan ameliyatla kanamaya yol açan anevrizma başarılı bir şekilde kapatılmıştır. Hastamız işlem sonrasında tekrar yoğun bakıma alınmıştır. Sanatçı Settar Tanrıöğen'in hastanemize gelişinde olduğu gibi bilinci açık bir halde yoğun bakım servisimizde izlenmeye devam edilmektedir."