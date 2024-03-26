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Sosyal medya fenomeni şiddet gördüğünü açıkladı: 'Öz saygımı kaybettim'
Sosyal medya fenomeni şiddet gördüğünü açıkladı: 'Öz saygımı kaybettim'
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Sosyal medya fenomeni Merve Taşkın, sevgilisi tarafından şiddet gördüğünü açıkladı. 26.03.2024, Sputnik Türkiye
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merve taşkın
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kadına şiddet
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Sosyal medya fenomeni Merve Taşkın şiddet gördüğünü açıkladı ve fotoğraflarını paylaştı.Fotoğrafların 3 ay önceye ait olduğunu belirten Merve Taşkın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi: ‘Ölmediğime şükrediyorum'Merve Taşkın kimdir?Merve Taşkın, 21 Ocak 1998 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 25 yaşında olan sosyal medya fenomeni paylaşımları ve açıklamalarıyla dikkat çekiyor. Sosyal medya fenomeni Merve Taşkın'ın, sosyal medyada teşhircilik yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada beraatine karar verilmişti.İstanbul 55. Asliye Ceza Mahkemesi'nde ikinci celsesi görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Merve Taşkın avukatları Feyza Altun ve Emrah Karatay birlikte katılmıştı.Kendisine söz verilen sanık Merve Taşkın, beraatini talep etmiş ve mahkeme, "Müstehcenlik" suçundan dava açılmışsa da atılı suçun unsurları oluşmadığından Merve Taşkın'ın beraatine karar vermişti.
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Sosyal medya fenomeni şiddet gördüğünü açıkladı: 'Öz saygımı kaybettim'

09:43 26.03.2024 (güncellendi: 10:04 26.03.2024)
© Fotoğraf : Instagram/tasskinmerveMerve Taşkın
Merve Taşkın - Sputnik Türkiye, 1920, 26.03.2024
© Fotoğraf : Instagram/tasskinmerve
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Sosyal medya fenomeni Merve Taşkın, sevgilisi tarafından şiddet gördüğünü açıkladı.
Sosyal medya fenomeni Merve Taşkın şiddet gördüğünü açıkladı ve fotoğraflarını paylaştı.
Fotoğrafların 3 ay önceye ait olduğunu belirten Merve Taşkın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Tam bir yıl önce bugün, 10 aylık bir ilişkimin yaklaşık 7-8 ayında şiddet gördüğüm ve her geçen gün bu şiddetin arttığı bir ilişkiye başladım. 3 ay önce değil de neden şimdi paylaşıyorsun sorusuna cevabım ise o zaman güçlü bir ruh halim yoktu... İlk zamanlar şiddet daha hafif gibiydi ama sonra tehlikeli boyutlara ulaşmaya başladı. ‘O’ da bana bunları hak ettiğimi hatta daha fazlasını hak ettiğimi söylüyordu. Öz saygımı fazlasıyla kaybettim.

‘Ölmediğime şükrediyorum'

"Şükrediyorum çünkü ölmedim ya da sakat kalmadım. Kafamı, kulağımı, burnumu yumrukluyor, karnıma, cinsel organıma tekme atıyordu. Bazen ise beni öldürmekle ya da sakat bırakmakla tehdit ediyordu. Parmaklarımda kalıcı bir hasar dışında bir şey kalmadı. Parmaklarımda bağlar neredeyse kopuyormuş gibi olmuş, eğer kopmuş olsalardı ameliyat olmam gerekebilirdi, ama şükürler olsun ki kopmadı ve doktor 1 yıl içinde iyileşeceğimi söyledi. Ben bu yazıyı, aynı şeyi yaşayıp kapanan kadınlar için paylaşıyorum. Yalnız değilsiniz, evet, belki zor olacak ama bir gün içinizde o bırakma gücünü bulup bıraktıktan sonra yavaş da olsa iyileşeceksiniz.”
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15 Şubat, 16:02

Merve Taşkın kimdir?

Merve Taşkın, 21 Ocak 1998 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 25 yaşında olan sosyal medya fenomeni paylaşımları ve açıklamalarıyla dikkat çekiyor.

Sosyal medya fenomeni Merve Taşkın'ın, sosyal medyada teşhircilik yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada beraatine karar verilmişti.

İstanbul 55. Asliye Ceza Mahkemesi'nde ikinci celsesi görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Merve Taşkın avukatları Feyza Altun ve Emrah Karatay birlikte katılmıştı.

Kendisine söz verilen sanık Merve Taşkın, beraatini talep etmiş ve mahkeme, "Müstehcenlik" suçundan dava açılmışsa da atılı suçun unsurları oluşmadığından Merve Taşkın'ın beraatine karar vermişti.
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