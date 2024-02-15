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Özel bakım merkezinde şiddet: Hasta komaya girdi
Özel bakım merkezinde şiddet: Hasta komaya girdi
Sputnik Türkiye
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bakım merkezinde bulunan 72 yaşındaki kişiye yapılan şiddet görüntülendi. Hastaya şiddet uygulayan bir kişi tutuklanırken... 15.02.2024, Sputnik Türkiye
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Çerkezköy'de Özel Trakya Bakım Merkezi'nde bulunan 72 yaşındaki hasta iddiaya göre, başına aldığı darbe sonucu yere düşerek hastaneye kaldırıldı. 6 Şubat'ta sabah saat 07.47'de Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan hastanın, hastane kayıtlarına 'düştü' olarak geçildiği ve herhangi bir darp olayı olmadığı iddia edildi. Hastanın yakınları olayın darp olduğunu öne sürerek şikayette bulundu.Polis güvenlik kamerası görüntülerini izlediOlayı soruşturan Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde polis ekipleri, kurumun tüm kameralarını incelemeye aldı. Kurumun güvenlik kamerası görüntülerinde 2 kurum personeli olan M.S. ve M.C.B.'nin hastayı zorla odasında tutmaya çalıştığı, odadan dışarı çıkmak isteyen hastayı oda kapısının kurum personelince defalarca tekmelendiği görüldü. Güvenlik kamerası görüntülerinde zor kullanmaya çalışan kurum personeli M.C.B. ve M.S.'nin yaşlı adamın odasına girerek bir süre içeride kaldığı görüldü. Güvenlik kamerasının görmediği odaya sokulan yaşlı adamın o sırada darp edildiği iddia edilirken, uzun bir süre sonra personelden M.S.'nin yaşlı adamı tekerlekli sandalyede baygın halde içeriden çıkardığı gözlendi.1 kişi tutuklandı3 çocuk babası 72 yaşındaki hasta, Çerkezköy Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakıma alındı. Olayla ilgili Keşan'da gözaltına alınan M.S. tutuklanarak cezaevine konulurken, diğer personel M.C.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Çerkezköy Kaymakamlığı tarafından olaya ilişkin idari soruşturma başlatılırken, yaşlı adamın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.2 personelin işine son verildiÖzel Trakya Bakım Merkezi yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, "Kurumumuzda kalan sakinlerimiz ağır engelli ve yaşlı oldukları için sık sık düşme vakaları yaşanmaktadır. Her düşme olayı müdürlüğümüzce incelenmekte olup gerekli savunmalar alınmaktadır. Olayın yaşandığı gün görüntüler incelenmiş, olayda ihmali ve istismarı olan şüpheli personellerin aynı gün iş çıkışları verilmiştir. Bağlı olduğumuz İl Müdürlüğümüze idari ve adli soruşturma açılması için yazılı bildirim yapılmıştır. İki personelin savunması alınmış kamera kayıtları incelenmiş diğer çalışanların tanık beyanları alınmıştır. Görevli personelin ihmal veya kasten hareket etmesi şüphesi tarafımızca tespit edilmesi üzerine ivedi bir şekilde Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığına bizzat şikayet dilekçesi kurumumuz tarafından ibraz edilmiştir. Tüm kamera kayıtları tanık ifadeleri bu dilekçe ekinde sunulmuş, görevli personel bu şikayetimiz üzerine tutuklanmıştır" denildi.
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Özel bakım merkezinde şiddet: Hasta komaya girdi
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Özel bakım merkezinde şiddet: Hasta komaya girdi
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video, tekirdağ, çerkezköy, koma, şiddet, видео

Özel bakım merkezinde şiddet: Hasta komaya girdi

16:02 15.02.2024
© İHA
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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bakım merkezinde bulunan 72 yaşındaki kişiye yapılan şiddet görüntülendi. Hastaya şiddet uygulayan bir kişi tutuklanırken, şiddet uygulanan hastanın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Bakım merkezinde hastaya zor kullanan 2 personelin işine son verildiği öğrenildi.
Çerkezköy'de Özel Trakya Bakım Merkezi'nde bulunan 72 yaşındaki hasta iddiaya göre, başına aldığı darbe sonucu yere düşerek hastaneye kaldırıldı. 6 Şubat'ta sabah saat 07.47'de Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan hastanın, hastane kayıtlarına 'düştü' olarak geçildiği ve herhangi bir darp olayı olmadığı iddia edildi. Hastanın yakınları olayın darp olduğunu öne sürerek şikayette bulundu.

Polis güvenlik kamerası görüntülerini izledi

Olayı soruşturan Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde polis ekipleri, kurumun tüm kameralarını incelemeye aldı. Kurumun güvenlik kamerası görüntülerinde 2 kurum personeli olan M.S. ve M.C.B.'nin hastayı zorla odasında tutmaya çalıştığı, odadan dışarı çıkmak isteyen hastayı oda kapısının kurum personelince defalarca tekmelendiği görüldü. Güvenlik kamerası görüntülerinde zor kullanmaya çalışan kurum personeli M.C.B. ve M.S.'nin yaşlı adamın odasına girerek bir süre içeride kaldığı görüldü. Güvenlik kamerasının görmediği odaya sokulan yaşlı adamın o sırada darp edildiği iddia edilirken, uzun bir süre sonra personelden M.S.'nin yaşlı adamı tekerlekli sandalyede baygın halde içeriden çıkardığı gözlendi.


1 kişi tutuklandı

3 çocuk babası 72 yaşındaki hasta, Çerkezköy Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakıma alındı. Olayla ilgili Keşan'da gözaltına alınan M.S. tutuklanarak cezaevine konulurken, diğer personel M.C.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Çerkezköy Kaymakamlığı tarafından olaya ilişkin idari soruşturma başlatılırken, yaşlı adamın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

2 personelin işine son verildi

Özel Trakya Bakım Merkezi yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, "Kurumumuzda kalan sakinlerimiz ağır engelli ve yaşlı oldukları için sık sık düşme vakaları yaşanmaktadır. Her düşme olayı müdürlüğümüzce incelenmekte olup gerekli savunmalar alınmaktadır. Olayın yaşandığı gün görüntüler incelenmiş, olayda ihmali ve istismarı olan şüpheli personellerin aynı gün iş çıkışları verilmiştir. Bağlı olduğumuz İl Müdürlüğümüze idari ve adli soruşturma açılması için yazılı bildirim yapılmıştır. İki personelin savunması alınmış kamera kayıtları incelenmiş diğer çalışanların tanık beyanları alınmıştır. Görevli personelin ihmal veya kasten hareket etmesi şüphesi tarafımızca tespit edilmesi üzerine ivedi bir şekilde Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığına bizzat şikayet dilekçesi kurumumuz tarafından ibraz edilmiştir. Tüm kamera kayıtları tanık ifadeleri bu dilekçe ekinde sunulmuş, görevli personel bu şikayetimiz üzerine tutuklanmıştır" denildi.
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