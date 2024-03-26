https://sputniknews.com.tr/20240326/secime-gunler-kaldi-yeni-evlenenler-kimligini-degistirmeden-oy-kullanabilir-mi-1082060270.html

Seçime günler kaldı: Yeni evlenenler kimliğini değiştirmeden oy kullanabilir mi?

Seçime günler kaldı: Yeni evlenenler kimliğini değiştirmeden oy kullanabilir mi?

Sputnik Türkiye

31 Mart yerel seçimlerine 5 gün kala, seçmen kağıtlarının da dağıtılmasının ardından seçmenler, oy kullanmaya gittiği okullarda sorunla karşılaşmamak için... 26.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-26T14:48+0300

2024-03-26T14:48+0300

2024-03-26T14:48+0300

türkiye

seçim

yerel seçim

31 mart yerel seçimleri

yerel seçimler

evlilik

cüzdan

kimlik

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Seçmenlerin, oy kullanmaya giderken yanında olması gereken en önemli belge kimlik kartı. Peki, yeni evlenip henüz kimliklerini yenileme fırsatı bulamayanlar oy kullanabilecek mi?Hangi belgeler ile oy kullanılabilir?Konuya ilişkin edinilen resmi bilgiler ve 135 sayılı genelgenin 27.maddesine göre, sandık başına gelen seçmen Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, geçici kimlik belgesi, nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi kimliğini tereddütsüz ortaya koyan resimli, resmi nitelikteki belgelerden biriyle seçmen sıra numarasını söyleyerek oy kullanabilecek.Geçici kimlik belgesi ile oy kullanılabilir mi?Nüfus müdürlüklerinden alınan geçici kimlik belgesi ile oy kullanılabilir.Yeni evlendim, kimliğimi değiştirmeden oy kullanabilir miyim?Evlenme cüzdanı ile oy kullanılabilir.Kayıtlı 61 milyon 441 bin 882 seçmenin bulunduğu seçimde, 1 milyon 32 bin 610 genç ilk kez oy verecek. 34 siyasi partinin adayının yarışacağı seçimlerde, ülke genelinde, 206 binden fazla sandık kurulacak.

https://sputniknews.com.tr/20240321/31-mart-2024-yerel-secimleri-5-adimda-oy-kullanma-rehberi-1081910382.html

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yeni evlenenler kimliğini değiştirmeden oy kullanabilir mi, kimlikle oy kullanabilir miyim, kimliksiz oy kullanılır mı, oy kullanmak zorunlu mudur