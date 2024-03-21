31 Mart 2024 yerel seçimleri: 5 adımda oy kullanma rehberi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Tohum krizi nedeniyle kakao fiyatları daha yukarı gidecek'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasının 3.yılı: 'Türkiye'de neredeyse her gün bir kadın öldürülüyor'
09:05
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Okulda akran zorbalığı ve şiddet
12:05
84 dk
HABER MASASI
Yarın başlayacak olan seçim yasakları neleri kapsıyor?
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Türkiye'de elektrikli araçların ulaştığı pazar payı ve benzine göre tasarruf oranı
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
8 dk
SESLİ HABER
İsrail’den silah satışını durduran Kanada’ya tepki
17:42
2 dk
SESLİ HABER
Putin, BRICS ülkeleri arasındaki ödeme sistemine ilişkin konuştu
17:49
1 dk
SESLİ HABER
Romanyalı militanlar Rusya’nın sınır köylerine düzenlenen saldırıyı paylaştı
17:56
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
SESLİ HABER
Rusya’dan Japonya'ya 'Kiev'in suç ortağı olmayın' uyarısı
18:16
2 dk
SESLİ HABER
Türkiye'nin tek çölü: Karapınar
18:25
4 dk
SESLİ HABER
Rogov açıkladı: Zelenskiy'in isyanları bastırmak için Fransız birliklerine ihtiyacı var
18:36
2 dk
SESLİ HABER
Rusya'dan olası Erdoğan-Esad zirvesine ilişkin açıklama: İlişkilerin normalleşmesi iki ülkeye bağlı
18:46
1 dk
SESLİ HABER
Scholz'dan Ukrayna için cesaret sınavı benzetmesi
18:54
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
9 dk
SEÇİM 2024
'İmar Barışı' yurttaştan ne götürdü?
19:11
105 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
HIV tedavisinde büyük adım
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Irak'la ortak harekat merkezi kuruluyor
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
84 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Aşık Veysel'in ölüm yıldönümü
20:34
6 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Sandık- Zarf- Seçim - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2023
2024 Türkiye yerel seçimleri
Türkiye, 31 Mart 2024 tarihinde sandık başına gidiyor. Milyonlarca seçmen, gerçekleşecek yerel seçimlerde, yeni il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarlarını belirleyecek.
https://sputniknews.com.tr/20240321/31-mart-2024-yerel-secimleri-5-adimda-oy-kullanma-rehberi-1081910382.html
31 Mart 2024 yerel seçimleri: 5 adımda oy kullanma rehberi
31 Mart 2024 yerel seçimleri: 5 adımda oy kullanma rehberi
Sputnik Türkiye
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) binasında, oy verme sürecine ilişkin temsili oy verme kabinleri kurulara seçimde kullanılacak pusula, zarf ve mühür tanıtıldı. 21.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-21T13:02+0300
2024-03-21T13:02+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
2024 yerel seçimleri
ysk
belediye başkan adaylığı
belediye başkanları
muhtar adayı
belediye meclisi
mühür
oy pusulası
mühürsüz oy pusulası
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/03/15/1081909528_0:118:3222:1930_1920x0_80_0_0_09011900a9ebfbe418ca03a6953d523a.jpg
Türkiye, yerel yöneticiler seçmek üzere 31 Mart 2024 Pazar günü sandık başına gidecek. Kayıtlı 61 milyon 441 bin 882 seçmenin bulunduğu duyurulan seçimde, 1 milyon 32 bin 610 genç ilk kez oy verecek. 34 siyasi partinin adayının yarışacağı seçimlerde, ülke genelinde, 206 binden fazla sandık kurulacağı ifade edildi.81 il, 973 ilçe ve 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtarın belirleneceği seçimlerde, il genel meclisi üyeliği, belediye meclis üyeliği seçimleri de yapılacak.Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanlık binasında, oy verme sürecine ilişkin temsili oy verme kabinleri kurularak bir tanıtım programı düzenlendi. Seçmenler, sadece kayıtlı oldukları sandıklarda, adrese gönderilen seçmen bilgi kağıdında yazan yer ve sandıkta oy verecek.YSK tarafından düzenlenen tanıtım etkinliğinde seçmenlerin oy kullanma işlemini gerçekleştireceği 5 adım şöyle ifade edildi:'Nerede oy kullanılacağı seçmen bilgi kağıdından veya internetten öğrenilebilecek'Seçmenler, nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağını, YSK'nin internet sitesinden, e-Devlet kapısından, YSK'nin Seçmen Sorgulama mobil uygulamasından veya 444 9 975 numaralı YSK Çağrı Merkezi'nden kontrol edebilecek.Oy verme günü, seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu olmayacak.Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır, Kilis illerinde ve bu illerde bulunan ceza infaz kurumlarında oy vermenin başlangıç ve bitiş saatleri 07.00-16.00 olarak uygulanacak.Bu illerin dışında kalan diğer illerde oy verme saatleri 08.00-17.00 olacak.Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek. Oy verme saati bittikten sonra gelen seçmen oy kullanamayacak.'Seçmenler vatandaşlık numarası olan kimlik belgesini bulundurması gerekecek'Sandık başına gelen seçmen, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi, 'kimliğini tereddütsüz ortaya koyan' resimli, resmi nitelikteki belgelerden birini başkana verecek ve seçmen sıra numarasını söyleyecek. Bu belgelerden birini vermeyen seçmen oy kullanamayacak.'Cep telefonuyla kabine girilmeyecek'Cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme yerine girilmesi de yasak. Bu cihazların oy verme işlemi bittikten sonra iade edilmek üzere sandık kuruluna bırakılması gerektiği belirtildi.'Oy pusulasına mühür dışında işaret konulması yasak'Seçmenler, birleşik oy pusulalarında tercih ettiği adaylar için ayrılan bölümden dışarı taşırmadan 'TERCİH' veya 'EVET' mührünü basarak oylarını kullanacak.Oyun geçerli sayılması için 'TERCİH' veya 'EVET' mührü dışında oy pusulalarının herhangi bir yerine imza atılmaması, işaret konulmaması gerekecek. Zarfa oy pusulası dışında bir şey konulmayacak. Yanlış oy kullandığını düşünen ve yeni pusula isteyen seçmene yenisi verilmeyecek.'Oy kullandıktan sonra imza atılacak'Seçmen, zarfı sandığa attıktan sonra sandık seçmen listesinde adının bulunduğu yerin karşısına imza atacak.
https://sputniknews.com.tr/20240320/2024-yerel-secimleri-anketlere-gore-basa-bas-giden-sehirler-1081251916.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/03/15/1081909528_246:0:2977:2048_1920x0_80_0_0_e317a26ab426036a7d3bfefcb40e4049.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
31 mart 2024 yerel seçimleri, 2024 yerel seçimleri, 31 mart yerel seçim sonuçları, oy kabinine telefon alınır mı, oy kabininde fotoğraf çekmek, oy kullanmaya kimliksiz gidilir mi, oy kullanmaya kimlik yeterli mi, oy kullanma kimlik, kaç seçmen oy kullanacak, yerel seçimlerde kaç sandık kurulacak, yerel seçimlerde kaç sandık kurulacak, yerel seçimlerde kaç tane oy pusulası olacak, yerel seçimlerde nerede oy kullanacağım
31 mart 2024 yerel seçimleri, 2024 yerel seçimleri, 31 mart yerel seçim sonuçları, oy kabinine telefon alınır mı, oy kabininde fotoğraf çekmek, oy kullanmaya kimliksiz gidilir mi, oy kullanmaya kimlik yeterli mi, oy kullanma kimlik, kaç seçmen oy kullanacak, yerel seçimlerde kaç sandık kurulacak, yerel seçimlerde kaç sandık kurulacak, yerel seçimlerde kaç tane oy pusulası olacak, yerel seçimlerde nerede oy kullanacağım

31 Mart 2024 yerel seçimleri: 5 adımda oy kullanma rehberi

13:02 21.03.2024
© AA / Didem Mente31 Mart 2024 yerel seçimleri
31 Mart 2024 yerel seçimleri - Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2024
© AA / Didem Mente
Abone ol
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) binasında, oy verme sürecine ilişkin temsili oy verme kabinleri kurulara seçimde kullanılacak pusula, zarf ve mühür tanıtıldı.
Türkiye, yerel yöneticiler seçmek üzere 31 Mart 2024 Pazar günü sandık başına gidecek. Kayıtlı 61 milyon 441 bin 882 seçmenin bulunduğu duyurulan seçimde, 1 milyon 32 bin 610 genç ilk kez oy verecek. 34 siyasi partinin adayının yarışacağı seçimlerde, ülke genelinde, 206 binden fazla sandık kurulacağı ifade edildi.
81 il, 973 ilçe ve 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtarın belirleneceği seçimlerde, il genel meclisi üyeliği, belediye meclis üyeliği seçimleri de yapılacak.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanlık binasında, oy verme sürecine ilişkin temsili oy verme kabinleri kurularak bir tanıtım programı düzenlendi. Seçmenler, sadece kayıtlı oldukları sandıklarda, adrese gönderilen seçmen bilgi kağıdında yazan yer ve sandıkta oy verecek.
YSK tarafından düzenlenen tanıtım etkinliğinde seçmenlerin oy kullanma işlemini gerçekleştireceği 5 adım şöyle ifade edildi:

'Nerede oy kullanılacağı seçmen bilgi kağıdından veya internetten öğrenilebilecek'

Seçmenler, nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağını, YSK'nin internet sitesinden, e-Devlet kapısından, YSK'nin Seçmen Sorgulama mobil uygulamasından veya 444 9 975 numaralı YSK Çağrı Merkezi'nden kontrol edebilecek.
Oy verme günü, seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu olmayacak.
Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır, Kilis illerinde ve bu illerde bulunan ceza infaz kurumlarında oy vermenin başlangıç ve bitiş saatleri 07.00-16.00 olarak uygulanacak.
Bu illerin dışında kalan diğer illerde oy verme saatleri 08.00-17.00 olacak.
Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek.
Oy verme saati bittikten sonra gelen seçmen oy kullanamayacak.

'Seçmenler vatandaşlık numarası olan kimlik belgesini bulundurması gerekecek'

Sandık başına gelen seçmen, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi, 'kimliğini tereddütsüz ortaya koyan' resimli, resmi nitelikteki belgelerden birini başkana verecek ve seçmen sıra numarasını söyleyecek. Bu belgelerden birini vermeyen seçmen oy kullanamayacak.

'Cep telefonuyla kabine girilmeyecek'

Cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme yerine girilmesi de yasak. Bu cihazların oy verme işlemi bittikten sonra iade edilmek üzere sandık kuruluna bırakılması gerektiği belirtildi.

'Oy pusulasına mühür dışında işaret konulması yasak'

Seçmenler, birleşik oy pusulalarında tercih ettiği adaylar için ayrılan bölümden dışarı taşırmadan 'TERCİH' veya 'EVET' mührünü basarak oylarını kullanacak.
Oyun geçerli sayılması için 'TERCİH' veya 'EVET' mührü dışında oy pusulalarının herhangi bir yerine imza atılmaması, işaret konulmaması gerekecek. Zarfa oy pusulası dışında bir şey konulmayacak. Yanlış oy kullandığını düşünen ve yeni pusula isteyen seçmene yenisi verilmeyecek.

'Oy kullandıktan sonra imza atılacak'

Seçmen, zarfı sandığa attıktan sonra sandık seçmen listesinde adının bulunduğu yerin karşısına imza atacak.
Seçim - sandık - Sputnik Türkiye, 1920, 20.03.2024
2024 Türkiye yerel seçimleri
2024 yerel seçimleri: Anketlere göre başa baş giden şehirler
Dün, 14:39
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала