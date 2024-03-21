https://sputniknews.com.tr/20240321/31-mart-2024-yerel-secimleri-5-adimda-oy-kullanma-rehberi-1081910382.html

31 Mart 2024 yerel seçimleri: 5 adımda oy kullanma rehberi

31 Mart 2024 yerel seçimleri: 5 adımda oy kullanma rehberi

Sputnik Türkiye

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) binasında, oy verme sürecine ilişkin temsili oy verme kabinleri kurulara seçimde kullanılacak pusula, zarf ve mühür tanıtıldı. 21.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-21T13:02+0300

2024-03-21T13:02+0300

2024-03-21T13:02+0300

2024 türkiye yerel seçimleri

2024 yerel seçimleri

ysk

belediye başkan adaylığı

belediye başkanları

muhtar adayı

belediye meclisi

mühür

oy pusulası

mühürsüz oy pusulası

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Türkiye, yerel yöneticiler seçmek üzere 31 Mart 2024 Pazar günü sandık başına gidecek. Kayıtlı 61 milyon 441 bin 882 seçmenin bulunduğu duyurulan seçimde, 1 milyon 32 bin 610 genç ilk kez oy verecek. 34 siyasi partinin adayının yarışacağı seçimlerde, ülke genelinde, 206 binden fazla sandık kurulacağı ifade edildi.81 il, 973 ilçe ve 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtarın belirleneceği seçimlerde, il genel meclisi üyeliği, belediye meclis üyeliği seçimleri de yapılacak.Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanlık binasında, oy verme sürecine ilişkin temsili oy verme kabinleri kurularak bir tanıtım programı düzenlendi. Seçmenler, sadece kayıtlı oldukları sandıklarda, adrese gönderilen seçmen bilgi kağıdında yazan yer ve sandıkta oy verecek.YSK tarafından düzenlenen tanıtım etkinliğinde seçmenlerin oy kullanma işlemini gerçekleştireceği 5 adım şöyle ifade edildi:'Nerede oy kullanılacağı seçmen bilgi kağıdından veya internetten öğrenilebilecek'Seçmenler, nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağını, YSK'nin internet sitesinden, e-Devlet kapısından, YSK'nin Seçmen Sorgulama mobil uygulamasından veya 444 9 975 numaralı YSK Çağrı Merkezi'nden kontrol edebilecek.Oy verme günü, seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu olmayacak.Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır, Kilis illerinde ve bu illerde bulunan ceza infaz kurumlarında oy vermenin başlangıç ve bitiş saatleri 07.00-16.00 olarak uygulanacak.Bu illerin dışında kalan diğer illerde oy verme saatleri 08.00-17.00 olacak.Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek. Oy verme saati bittikten sonra gelen seçmen oy kullanamayacak.'Seçmenler vatandaşlık numarası olan kimlik belgesini bulundurması gerekecek'Sandık başına gelen seçmen, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi, 'kimliğini tereddütsüz ortaya koyan' resimli, resmi nitelikteki belgelerden birini başkana verecek ve seçmen sıra numarasını söyleyecek. Bu belgelerden birini vermeyen seçmen oy kullanamayacak.'Cep telefonuyla kabine girilmeyecek'Cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme yerine girilmesi de yasak. Bu cihazların oy verme işlemi bittikten sonra iade edilmek üzere sandık kuruluna bırakılması gerektiği belirtildi.'Oy pusulasına mühür dışında işaret konulması yasak'Seçmenler, birleşik oy pusulalarında tercih ettiği adaylar için ayrılan bölümden dışarı taşırmadan 'TERCİH' veya 'EVET' mührünü basarak oylarını kullanacak.Oyun geçerli sayılması için 'TERCİH' veya 'EVET' mührü dışında oy pusulalarının herhangi bir yerine imza atılmaması, işaret konulmaması gerekecek. Zarfa oy pusulası dışında bir şey konulmayacak. Yanlış oy kullandığını düşünen ve yeni pusula isteyen seçmene yenisi verilmeyecek.'Oy kullandıktan sonra imza atılacak'Seçmen, zarfı sandığa attıktan sonra sandık seçmen listesinde adının bulunduğu yerin karşısına imza atacak.

https://sputniknews.com.tr/20240320/2024-yerel-secimleri-anketlere-gore-basa-bas-giden-sehirler-1081251916.html

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