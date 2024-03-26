https://sputniknews.com.tr/20240326/rusyanin-belgorod-sehrinde-13-iha-engellendi-1082047122.html
Rusya’nın Belgorod şehrinde 13 İHA engellendi
Rusya’nın Belgorod şehrinde 13 İHA engellendi
Sputnik Türkiye
Rusya’nın doğusunda, Ukrayna sınırı yakınında yer alan Belgorod şehrine insansız hava araçlarıyla (İHA) gerçekleştirilen saldırıda 2 kişinin yaralandığı... 26.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-26T09:20+0300
2024-03-26T09:20+0300
2024-03-26T09:20+0300
ukrayna krizi
rusya
belgorod
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ukrayna ordusu
insansız hava aracı (iha)
terör saldırısı
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Belgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov, Telegram paylaşımında, Ukrayna ordusunun sabah saatlerinde Belgorod şehrine yönelik İHA saldırısı düzenlediğini duyurdu. 13 İHA’nın Belgorod şehrine ulaşmadan Rus hava savunma güçleri tarafından imha edildiği bildirildi.“Ön belirlemelere göre, Dubovoye kasabasında iki kişi yaralandı” diye yazan Gladkov, 20 müstakil evin ve bir çiftliğin hasar gördüğünü belirtti.Ukrayna ordusu her gün Belgorod bölgesine saldırılar düzenliyor. Bu nedenle bölge idaresi, yaklaşık 9 bin çocuğu tahliye etme kararını aldı. Bölge genelinde yüksek terör tehdidi seviyesi uygulanıyor.Belgorod bölgesi Ukrayna’yla 350 kilometrelik sınıra sahip.
https://sputniknews.com.tr/20240324/rusyanin-belgorod-bolgesinde-19-vampire-fuzesi-engellendi-1081995892.html
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rusya, belgorod, ukrayna, ukrayna ordusu, insansız hava aracı (iha), terör saldırısı
rusya, belgorod, ukrayna, ukrayna ordusu, insansız hava aracı (iha), terör saldırısı
Rusya’nın Belgorod şehrinde 13 İHA engellendi
Rusya’nın doğusunda, Ukrayna sınırı yakınında yer alan Belgorod şehrine insansız hava araçlarıyla (İHA) gerçekleştirilen saldırıda 2 kişinin yaralandığı belirtildi.
Belgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov, Telegram paylaşımında, Ukrayna ordusunun sabah saatlerinde Belgorod şehrine yönelik İHA saldırısı düzenlediğini duyurdu. 13 İHA’nın Belgorod şehrine ulaşmadan Rus hava savunma güçleri tarafından imha edildiği bildirildi.
“Ön belirlemelere göre, Dubovoye kasabasında iki kişi yaralandı” diye yazan Gladkov, 20 müstakil evin ve bir çiftliğin hasar gördüğünü belirtti.
Ukrayna ordusu her gün Belgorod bölgesine saldırılar düzenliyor. Bu nedenle bölge idaresi, yaklaşık 9 bin çocuğu tahliye etme kararını aldı. Bölge genelinde yüksek terör tehdidi seviyesi uygulanıyor.
Belgorod bölgesi Ukrayna’yla 350 kilometrelik sınıra sahip.