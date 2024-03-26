https://sputniknews.com.tr/20240326/rusyadan-ukrayna-guvenlik-servisi-baskani-hakkinda-giyabi-tutuklama-karari-1082052378.html
Rusya'dan Ukrayna Güvenlik Servisi Başkanı hakkında gıyabi tutuklama kararı
Rusya'dan Ukrayna Güvenlik Servisi Başkanı hakkında gıyabi tutuklama kararı
Sputnik Türkiye
Moskova'daki Basmannıy mahkemesi, Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) Başkanı Vasiliy Malyuk hakkında terör davası kapsamında gıyabi tutuklama kararı verdi. 26.03.2024, Sputnik Türkiye
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2024-03-26T11:36+0300
2024-03-26T11:36+0300
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Mahkemeden Sputnik'e yapılan açıklamaya göre soruşturma makamının talebini kabul eden Basmannıy mahkemesi hakimi, Malyuk'un gıyaben tutuklanmasına hükmetti.Malyuk hakkında Rusya Ceza Kanunu'nun 205. maddesi uyarınca terör davası açılmıştı.Malyuk, dün Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Rusya'daki petrol rafinerilerine yapılan saldırıların arkasında SBU'nun bulunduğunu belirterek Kırım Köprüsü ile Karadeniz'deki gemilerin de SBU'nun hedefleri arasında yer aldığını ifade etmişti.
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rusya, ukrayna, ukrayna güvenlik servisi, ukrayna güvenlik servisi sbu, kırım, kırım köprüsü, sabotaj
Rusya'dan Ukrayna Güvenlik Servisi Başkanı hakkında gıyabi tutuklama kararı
Moskova'daki Basmannıy mahkemesi, Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) Başkanı Vasiliy Malyuk hakkında terör davası kapsamında gıyabi tutuklama kararı verdi.
Mahkemeden Sputnik'e yapılan açıklamaya göre soruşturma makamının talebini kabul eden Basmannıy mahkemesi hakimi, Malyuk'un gıyaben tutuklanmasına hükmetti.
Malyuk hakkında Rusya Ceza Kanunu'nun 205. maddesi uyarınca terör davası açılmıştı.
Malyuk, dün Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Rusya'daki petrol rafinerilerine yapılan saldırıların arkasında SBU'nun bulunduğunu belirterek Kırım Köprüsü ile Karadeniz'deki gemilerin de SBU'nun hedefleri arasında yer aldığını ifade etmişti.