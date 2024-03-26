https://sputniknews.com.tr/20240326/rusyadan-ukrayna-guvenlik-servisi-baskani-hakkinda-giyabi-tutuklama-karari-1082052378.html

Rusya'dan Ukrayna Güvenlik Servisi Başkanı hakkında gıyabi tutuklama kararı

Rusya'dan Ukrayna Güvenlik Servisi Başkanı hakkında gıyabi tutuklama kararı

Sputnik Türkiye

Moskova'daki Basmannıy mahkemesi, Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) Başkanı Vasiliy Malyuk hakkında terör davası kapsamında gıyabi tutuklama kararı verdi. 26.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-26T11:36+0300

2024-03-26T11:36+0300

2024-03-26T11:36+0300

ukrayna krizi

rusya

ukrayna

ukrayna güvenlik servisi

ukrayna güvenlik servisi sbu

kırım

kırım köprüsü

sabotaj

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/10/1077471317_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cfa4865dae33a00b81486d65a10a9a74.jpg

Mahkemeden Sputnik'e yapılan açıklamaya göre soruşturma makamının talebini kabul eden Basmannıy mahkemesi hakimi, Malyuk'un gıyaben tutuklanmasına hükmetti.Malyuk hakkında Rusya Ceza Kanunu'nun 205. maddesi uyarınca terör davası açılmıştı.Malyuk, dün Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Rusya'daki petrol rafinerilerine yapılan saldırıların arkasında SBU'nun bulunduğunu belirterek Kırım Köprüsü ile Karadeniz'deki gemilerin de SBU'nun hedefleri arasında yer aldığını ifade etmişti.

https://sputniknews.com.tr/20240301/alman-subaylarin-plani-ifsa-oldu-simonyan-planlanan-kirim-kopru-saldirisinin-detaylari-yayinladi--1081266449.html

rusya

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, ukrayna, ukrayna güvenlik servisi, ukrayna güvenlik servisi sbu, kırım, kırım köprüsü, sabotaj