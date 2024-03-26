https://sputniknews.com.tr/20240326/roscosmos-soyuz-ms-25in-uui-ile-kenetlenmesi-olagan-bir-sekilde-tamamlandi-1082042811.html
Roscosmos: Soyuz MS-25’in UUİ ile kenetlenmesi olağan bir şekilde tamamlandı
Roscosmos: Soyuz MS-25’in UUİ ile kenetlenmesi olağan bir şekilde tamamlandı
Sputnik Türkiye
Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos), Rus ve Belaruslu iki kozmonot ile bir Amerikalı astronotu taşıyan Rus Soyuz MS-25 uzay aracının Uluslararası Uzay... 26.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-26T00:36+0300
2024-03-26T00:36+0300
2024-03-26T00:36+0300
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Roscosmos Yönetici Direktörü Sergey Krikalyov, basın mensuplarına verdiği demeçte Soyuz MS-25 uzay aracının UUİ’ye kenetlenmesinin programa uygun bir şekilde, otomatik düzende gerçekleştiğini belirtti.Krikalyov, “Kenetlenme sorunsuz bir şekilde, otomatik olarak gerçekleşti. Mürettebat süreci kontrol etti. Otomatik sistem, uzay aracını programa tamamen uygun bir şekilde istasyona yanaştırdı, böylece her şey sorunsuz olarak tamamlandı” açıklamasını yaptı.Rus Soyuz MS-25 uzay aracı Moskova saati ile 18.03’te (TSİ ile aynı) UUİ’nin Rus ‘Priçal’ modülü ile kenetlendi. Uzay aracı Roscosmos kozmonotu Oleg Novitskiy’i, Belarus’un tarihinde ilk kadın kozmonot Marina Vasilevskaya’yı ve NASA astronotu Tracy Dyson’u UUİ’ye ulaştırdı.
https://sputniknews.com.tr/20240323/rus-uzay-araci-ms-25-baykonur-uzay-ussunden-uzaya-firlatildi-1081995694.html
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uui, uluslararası uzay istasyonu (uui), soyuz-ms, soyuz
uui, uluslararası uzay istasyonu (uui), soyuz-ms, soyuz
Roscosmos: Soyuz MS-25’in UUİ ile kenetlenmesi olağan bir şekilde tamamlandı
Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos), Rus ve Belaruslu iki kozmonot ile bir Amerikalı astronotu taşıyan Rus Soyuz MS-25 uzay aracının Uluslararası Uzay İstasyonu (UUİ) ile kenetlenmesinin sorunsuz bir şekilde tamamlandığını duyurdu.
Roscosmos Yönetici Direktörü Sergey Krikalyov, basın mensuplarına verdiği demeçte Soyuz MS-25 uzay aracının UUİ’ye kenetlenmesinin programa uygun bir şekilde, otomatik düzende gerçekleştiğini belirtti.
Krikalyov, “Kenetlenme sorunsuz bir şekilde, otomatik olarak gerçekleşti. Mürettebat süreci kontrol etti. Otomatik sistem, uzay aracını programa tamamen uygun bir şekilde istasyona yanaştırdı, böylece her şey sorunsuz olarak tamamlandı” açıklamasını yaptı.
Rus Soyuz MS-25 uzay aracı Moskova saati ile 18.03’te (TSİ ile aynı) UUİ’nin Rus ‘Priçal’ modülü ile kenetlendi. Uzay aracı Roscosmos kozmonotu Oleg Novitskiy’i, Belarus’un tarihinde ilk kadın kozmonot Marina Vasilevskaya’yı ve NASA astronotu Tracy Dyson’u UUİ’ye ulaştırdı.