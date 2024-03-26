https://sputniknews.com.tr/20240326/rosatomdan-sinopta-insa-edilecek-yeni-nukleer-santrale-dair-aciklama-1082069077.html
Rosatom'dan Sinop'ta inşa edilecek yeni nükleer santrale dair açıklama
Rosatom'dan Sinop'ta inşa edilecek yeni nükleer santrale dair açıklama
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu (Rosatom) Birinci Genel Müdür Yardımcısı Kirill Komarov, Sinop'ta planlanan yeni nükleer güç santralinin (NGS) inşası... 26.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-26T17:23+0300
2024-03-26T17:23+0300
2024-03-26T17:23+0300
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rusya devlet nükleer enerji kurumu (rosatom)
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sinop nükleer santrali
akkuyu nükleer güç santrali (ngs)
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Komarov, Rosatom'un desteğiyle Rusya'nın Sirius Federal Bölgesi'nde düzenlenen Uluslararası ATOMEXPO-2024 Forumu'nda gazetecilere açıklamalarda bulundu.Sinop'ta planlanan NGS projesinin uygulanması konusunda Türk tarafıyla fiilen temas halinde olduklarını söyleyen Komarov, görüşmelerin henüz başlangıç aşamasında olduğunu, bu nedenle projenin yapım modeli, süreleri ve tarife hakkında konuşmak için henüz erken olduğunu kaydetti.'Türkiye'yle küçük NGS ihtiyacını da konuşuyoruz'Rosatom'un Türkiye'yle ülkenin sadece büyük değil, küçük NGS'lere olan ihtiyacı da konuştuğunu anlatan Komarov, "Türkiye'nin sadece bir NGS'nin inşasıyla durmak istememesi çok önemli. Türk hükümetiyle yaptığımız görüşmelere göre, Türkiye'nin sadece iki veya üç büyük NGS'ye ihtiyacınız var, belki de üç büyük ve daha fazla sayıda küçük NGS de olabilir" ifadelerini kullandı.'Türk şirketleriyle 5 milyar dolarlık sözleşmeler imzaladık'Komarov, bugüne dek Akkuyu NGS projesi kapsamında Türk şirketleriyle 5 milyar doların üzerinde sözleşmeler imzaladıklarını açıkladı.Rus yetkili, sözleşmelerin Türk şirketlerin Akkuyu NGS projesinde yüklenici olarak yürüttüğü işlerle ilgili olduğunu belirtti.
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rusya, türkiye, nükleer, nükleer enerji, rusya devlet nükleer enerji kurumu (rosatom), rosatom, sinop, sinop nükleer santrali, akkuyu nükleer güç santrali (ngs)
rusya, türkiye, nükleer, nükleer enerji, rusya devlet nükleer enerji kurumu (rosatom), rosatom, sinop, sinop nükleer santrali, akkuyu nükleer güç santrali (ngs)
Rosatom'dan Sinop'ta inşa edilecek yeni nükleer santrale dair açıklama
Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu (Rosatom) Birinci Genel Müdür Yardımcısı Kirill Komarov, Sinop'ta planlanan yeni nükleer güç santralinin (NGS) inşası konusunda Türkiye'yle yapılan görüşmelerin henüz başlangıç aşamasında olduğunu belirtti.
Komarov, Rosatom'un desteğiyle Rusya'nın Sirius Federal Bölgesi'nde düzenlenen Uluslararası ATOMEXPO-2024 Forumu'nda gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Sinop'ta planlanan NGS projesinin uygulanması konusunda Türk tarafıyla fiilen temas halinde olduklarını söyleyen Komarov, görüşmelerin henüz başlangıç aşamasında olduğunu, bu nedenle projenin yapım modeli, süreleri ve tarife hakkında konuşmak için henüz erken olduğunu kaydetti.
'Türkiye'yle küçük NGS ihtiyacını da konuşuyoruz'
Rosatom'un Türkiye'yle ülkenin sadece büyük değil, küçük NGS'lere olan ihtiyacı da konuştuğunu anlatan Komarov, "Türkiye'nin sadece bir NGS'nin inşasıyla durmak istememesi çok önemli. Türk hükümetiyle yaptığımız görüşmelere göre, Türkiye'nin sadece iki veya üç büyük NGS'ye ihtiyacınız var, belki de üç büyük ve daha fazla sayıda küçük NGS de olabilir" ifadelerini kullandı.
'Türk şirketleriyle 5 milyar dolarlık sözleşmeler imzaladık'
Komarov, bugüne dek Akkuyu NGS projesi kapsamında Türk şirketleriyle 5 milyar doların üzerinde sözleşmeler imzaladıklarını açıkladı.
Rus yetkili, sözleşmelerin Türk şirketlerin Akkuyu NGS projesinde yüklenici olarak yürüttüğü işlerle ilgili olduğunu belirtti.