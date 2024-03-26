https://sputniknews.com.tr/20240326/rosatomdan-sinopta-insa-edilecek-yeni-nukleer-santrale-dair-aciklama-1082069077.html

Rosatom'dan Sinop'ta inşa edilecek yeni nükleer santrale dair açıklama

Rosatom'dan Sinop'ta inşa edilecek yeni nükleer santrale dair açıklama

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu (Rosatom) Birinci Genel Müdür Yardımcısı Kirill Komarov, Sinop'ta planlanan yeni nükleer güç santralinin (NGS) inşası... 26.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-26T17:23+0300

2024-03-26T17:23+0300

2024-03-26T17:23+0300

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rusya devlet nükleer enerji kurumu (rosatom)

rosatom

sinop

sinop nükleer santrali

akkuyu nükleer güç santrali (ngs)

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Komarov, Rosatom'un desteğiyle Rusya'nın Sirius Federal Bölgesi'nde düzenlenen Uluslararası ATOMEXPO-2024 Forumu'nda gazetecilere açıklamalarda bulundu.Sinop'ta planlanan NGS projesinin uygulanması konusunda Türk tarafıyla fiilen temas halinde olduklarını söyleyen Komarov, görüşmelerin henüz başlangıç aşamasında olduğunu, bu nedenle projenin yapım modeli, süreleri ve tarife hakkında konuşmak için henüz erken olduğunu kaydetti.'Türkiye'yle küçük NGS ihtiyacını da konuşuyoruz'Rosatom'un Türkiye'yle ülkenin sadece büyük değil, küçük NGS'lere olan ihtiyacı da konuştuğunu anlatan Komarov, "Türkiye'nin sadece bir NGS'nin inşasıyla durmak istememesi çok önemli. Türk hükümetiyle yaptığımız görüşmelere göre, Türkiye'nin sadece iki veya üç büyük NGS'ye ihtiyacınız var, belki de üç büyük ve daha fazla sayıda küçük NGS de olabilir" ifadelerini kullandı.'Türk şirketleriyle 5 milyar dolarlık sözleşmeler imzaladık'Komarov, bugüne dek Akkuyu NGS projesi kapsamında Türk şirketleriyle 5 milyar doların üzerinde sözleşmeler imzaladıklarını açıkladı.Rus yetkili, sözleşmelerin Türk şirketlerin Akkuyu NGS projesinde yüklenici olarak yürüttüğü işlerle ilgili olduğunu belirtti.

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