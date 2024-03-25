https://sputniknews.com.tr/20240325/bakan-bayraktar-sputnike-konustu-diger-reaktorleri-3-4-yil-icinde-devreye-almayi-hedefliyoruz-1082040478.html
Bakan Bayraktar Sputnik'e konuştu: 'Diğer reaktörleri 3-4 yıl içinde devreye almayı hedefliyoruz'
Bakan Bayraktar Sputnik'e konuştu: 'Diğer reaktörleri 3-4 yıl içinde devreye almayı hedefliyoruz'
Sputnik Türkiye
Rusya'nın Soçi kentinde Sputnik'e konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Akkuyu Nükleer Santrali ile ilgili önümüzdeki aylarda ilk... 25.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-25T21:03+0300
2024-03-25T21:03+0300
2024-03-25T21:03+0300
dünya
alparslan bayraktar
rusya
akkuyu
akkuyu ngs
reaktör
nükleer reaktör
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/03/19/1082041149_0:184:2988:1865_1920x0_80_0_0_d6f052309d5ecb64ac9ab11ec87ea3bc.jpg
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin nükleer enerji santrali projelerine ilişkin müzakerelerde rekabetçi fiyat, yerlileşme ve insan kaynağı olmak üzere üç temel beklentisi bulunduğunu belirtti.Bakan Bayraktar, Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenen Uluslararası ATOMEXPO-2024 Forumu kapsamında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Sputnik'in de sorularını yanıtlayan Bakan Bayraktar, "İkinci bir güç santralin kurulması yönünde ne gibi çalışmalar yapılıyor ayrıntılı bir şekilde açıklayabilir misiniz?" sorusuna şu yanıtı verdi:Bakan Bayraktar, Sputnik muhabirinin 'Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ndek son gelişmeler neler ve eski döneme göre sizin görüşünüz nedir?' sorusunu ise "Akkuyu'ya gelince aslında ilk soruda ifade ettiğim gibi biz artık şu anda önümüzdeki aylarda ilk reaktörden elektrik üretilmesini hedefliyoruz. Onun için burada çok hummalı bir çalışma var. Gece gündüz 30 bin kişinin çalıştığı bir reaktör burası. Tabii beraberinde ikinci üçüncü ve dördüncü rektörlerin de inşaası devam ediyor. Dolayısıyla burası şu anda dünyanın en büyük nükleer santral projesi. Hızlı bir şekilde diğer reaktörleri de önümüzdeki 3-4 yıl içerisinde devreye almayı hedefliyoruz" şeklinde yanıtladı.
https://sputniknews.com.tr/20240325/bayraktar-akkuyu-ngsnin-bir-an-once-devreye-alinabilmesi-icin-yurutulen-calismalari-degerlendirdik-1082038452.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/03/19/1082041149_129:0:2860:2048_1920x0_80_0_0_d576ce6c9f4a0196ca51ae0d475c37f7.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
alparslan bayraktar, rusya, akkuyu, akkuyu ngs, reaktör, nükleer reaktör
alparslan bayraktar, rusya, akkuyu, akkuyu ngs, reaktör, nükleer reaktör
Bakan Bayraktar Sputnik'e konuştu: 'Diğer reaktörleri 3-4 yıl içinde devreye almayı hedefliyoruz'
Rusya'nın Soçi kentinde Sputnik'e konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Akkuyu Nükleer Santrali ile ilgili önümüzdeki aylarda ilk reaktörden elektrik üretilmesini hedeflediklerini söyledi. Bakan Bayraktar "Hızlı bir şekilde diğer reaktörleri de önümüzdeki 3-4 yıl içerisinde devreye almayı hedefliyoruz" dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin nükleer enerji santrali projelerine ilişkin müzakerelerde rekabetçi fiyat, yerlileşme ve insan kaynağı olmak üzere üç temel beklentisi bulunduğunu belirtti.
Bakan Bayraktar, Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenen Uluslararası ATOMEXPO-2024 Forumu kapsamında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Sputnik'in de sorularını yanıtlayan Bakan Bayraktar, "İkinci bir güç santralin kurulması yönünde ne gibi çalışmalar yapılıyor ayrıntılı bir şekilde açıklayabilir misiniz?" sorusuna şu yanıtı verdi:
"İkinci santralle ilgili Rosatom ile birlikte bakanlığımız ve ilgili kurumlarımız şu anda çalışmaya devam ediyorlar. Bizim 3 tane konu önceliğimiz var. Bunlardan bir tanesi elbette ki rekabetçi bir elektrik fiyatı. Dolayısıyla elektriği daha uygun ve ucuz almaya çalışıyoruz. İkincisi yerlileşme. Türkiye'nin Akkuyu projesinde olduğu gibi ikinci projede de yerli sanayinin, yerli ekipmanın daha fazla kullanıldığı bir modeli hedefliyoruz. Üçüncüsü de insan kaynağının geliştirilmesiyle alakalı bu 3 konunun yapacağımız görüşmelerde ve anlaşmada çerçevesini bunların oluşturacağı bir noktaya gitmek istiyoruz."
Bakan Bayraktar, Sputnik muhabirinin 'Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ndek son gelişmeler neler ve eski döneme göre sizin görüşünüz nedir?' sorusunu ise "Akkuyu'ya gelince aslında ilk soruda ifade ettiğim gibi biz artık şu anda önümüzdeki aylarda ilk reaktörden elektrik üretilmesini hedefliyoruz. Onun için burada çok hummalı bir çalışma var. Gece gündüz 30 bin kişinin çalıştığı bir reaktör burası. Tabii beraberinde ikinci üçüncü ve dördüncü rektörlerin de inşaası devam ediyor. Dolayısıyla burası şu anda dünyanın en büyük nükleer santral projesi. Hızlı bir şekilde diğer reaktörleri de önümüzdeki 3-4 yıl içerisinde devreye almayı hedefliyoruz" şeklinde yanıtladı.