https://sputniknews.com.tr/20240325/bakan-bayraktar-sputnike-konustu-diger-reaktorleri-3-4-yil-icinde-devreye-almayi-hedefliyoruz-1082040478.html

Bakan Bayraktar Sputnik'e konuştu: 'Diğer reaktörleri 3-4 yıl içinde devreye almayı hedefliyoruz'

Bakan Bayraktar Sputnik'e konuştu: 'Diğer reaktörleri 3-4 yıl içinde devreye almayı hedefliyoruz'

Sputnik Türkiye

Rusya'nın Soçi kentinde Sputnik'e konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Akkuyu Nükleer Santrali ile ilgili önümüzdeki aylarda ilk... 25.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-25T21:03+0300

2024-03-25T21:03+0300

2024-03-25T21:03+0300

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akkuyu ngs

reaktör

nükleer reaktör

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin nükleer enerji santrali projelerine ilişkin müzakerelerde rekabetçi fiyat, yerlileşme ve insan kaynağı olmak üzere üç temel beklentisi bulunduğunu belirtti.Bakan Bayraktar, Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenen Uluslararası ATOMEXPO-2024 Forumu kapsamında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Sputnik'in de sorularını yanıtlayan Bakan Bayraktar, "İkinci bir güç santralin kurulması yönünde ne gibi çalışmalar yapılıyor ayrıntılı bir şekilde açıklayabilir misiniz?" sorusuna şu yanıtı verdi:Bakan Bayraktar, Sputnik muhabirinin 'Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ndek son gelişmeler neler ve eski döneme göre sizin görüşünüz nedir?' sorusunu ise "Akkuyu'ya gelince aslında ilk soruda ifade ettiğim gibi biz artık şu anda önümüzdeki aylarda ilk reaktörden elektrik üretilmesini hedefliyoruz. Onun için burada çok hummalı bir çalışma var. Gece gündüz 30 bin kişinin çalıştığı bir reaktör burası. Tabii beraberinde ikinci üçüncü ve dördüncü rektörlerin de inşaası devam ediyor. Dolayısıyla burası şu anda dünyanın en büyük nükleer santral projesi. Hızlı bir şekilde diğer reaktörleri de önümüzdeki 3-4 yıl içerisinde devreye almayı hedefliyoruz" şeklinde yanıtladı.

https://sputniknews.com.tr/20240325/bayraktar-akkuyu-ngsnin-bir-an-once-devreye-alinabilmesi-icin-yurutulen-calismalari-degerlendirdik-1082038452.html

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alparslan bayraktar, rusya, akkuyu, akkuyu ngs, reaktör, nükleer reaktör