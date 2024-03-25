https://sputniknews.com.tr/20240325/bayraktar-akkuyu-ngsnin-bir-an-once-devreye-alinabilmesi-icin-yurutulen-calismalari-degerlendirdik-1082038452.html

Bayraktar: Akkuyu NGS’nin bir an önce devreye alınabilmesi için yürütülen çalışmaları değerlendirdik

Bayraktar: Akkuyu NGS’nin bir an önce devreye alınabilmesi için yürütülen çalışmaları değerlendirdik

Sputnik Türkiye

Soçi'de temaslarda bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar sosyal medyadan Rosatom Başkanı Aleksey Lihaçev ve heyeti ile yaptığı görüşmeye dair... 25.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-25T19:54+0300

2024-03-25T19:54+0300

2024-03-25T19:55+0300

alparslan bayraktar

dünya

rosatom

aleksey lihaçev

soçi

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Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenen Uluslararası ATOMEXPO-2024 Forumu'na katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar Rosatom Başkanı Lihaçev ile de bir araya geldi.Bayraktar görüşmeye dair sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu. Bakan yaptığı paylaşımda şunları ifade etti:

https://sputniknews.com.tr/20240325/uluslararasi-atomexpo-2024-forumu-socide-basladi-1082030851.html

soçi

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alparslan bayraktar, rosatom, aleksey lihaçev, soçi