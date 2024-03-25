https://sputniknews.com.tr/20240325/bayraktar-akkuyu-ngsnin-bir-an-once-devreye-alinabilmesi-icin-yurutulen-calismalari-degerlendirdik-1082038452.html
Bayraktar: Akkuyu NGS’nin bir an önce devreye alınabilmesi için yürütülen çalışmaları değerlendirdik
Bayraktar: Akkuyu NGS’nin bir an önce devreye alınabilmesi için yürütülen çalışmaları değerlendirdik
Sputnik Türkiye
Soçi'de temaslarda bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar sosyal medyadan Rosatom Başkanı Aleksey Lihaçev ve heyeti ile yaptığı görüşmeye dair... 25.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-25T19:54+0300
2024-03-25T19:54+0300
2024-03-25T19:55+0300
alparslan bayraktar
dünya
rosatom
aleksey lihaçev
soçi
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Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenen Uluslararası ATOMEXPO-2024 Forumu'na katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar Rosatom Başkanı Lihaçev ile de bir araya geldi.Bayraktar görüşmeye dair sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu. Bakan yaptığı paylaşımda şunları ifade etti:
https://sputniknews.com.tr/20240325/uluslararasi-atomexpo-2024-forumu-socide-basladi-1082030851.html
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alparslan bayraktar, rosatom, aleksey lihaçev, soçi
alparslan bayraktar, rosatom, aleksey lihaçev, soçi
Bayraktar: Akkuyu NGS’nin bir an önce devreye alınabilmesi için yürütülen çalışmaları değerlendirdik
19:54 25.03.2024 (güncellendi: 19:55 25.03.2024)
Soçi'de temaslarda bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar sosyal medyadan Rosatom Başkanı Aleksey Lihaçev ve heyeti ile yaptığı görüşmeye dair paylaşımda bulundu.
Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenen Uluslararası ATOMEXPO-2024 Forumu'na katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar Rosatom Başkanı Lihaçev ile de bir araya geldi.
Bayraktar görüşmeye dair sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu. Bakan yaptığı paylaşımda şunları ifade etti:
"Soçi temaslarımız kapsamında Rosatom Başkanı Sayın Aleksey Lihaçev ve heyeti ile bir görüşme gerçekleştirdik. Akkuyu NGS’nin bir an önce devreye alınabilmesi için yürütülen çalışmaları değerlendirdik. Türkiye’nin enerji arz güvenliği için stratejik bir adım olan Akkuyu NGS, tam kapasite devreye girdiğinde ülkemizin elektrik ihtiyacının yüzde 10’unu tek başına karşılayacak."