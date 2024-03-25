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Uluslararası ATOMEXPO-2024 Forumu Soçi'de başladı
Uluslararası ATOMEXPO-2024 Forumu Soçi'de başladı
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un desteğiyle düzenlenen Uluslararası ATOMEXPO-2024 Forumu Rusya'nın Soçi kentinde başladı. 25.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-25T15:44+0300
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nükleer
rosatom
rusya devlet nükleer enerji kurumu (rosatom)
alparslan bayraktar
aleksey lihaçev
peter szijjarto
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Moskova'daki Crocus City Hall konser salonuna yönelik terör saldırısının ardından güvenlik tedbirlerinin artırıldığı forumun açılış töreninde, saldırıda hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşu yapılırken, nükleer alanda küresel ölçekte dev Rus devlet şirketi Rosatom'un Genel Müdürü Aleksey Lihaçev, forumun açılışında, bu yıl katılımcı sayısı, uluslararası konuk sayısı ve foruma heyet gönderen ülke sayısı açısından bir rekora imza atıldığını söyledi.Lihaçev, Burkina Faso, Mali, Nijer ve Irak'ın bu yıl ilk kez foruma katıldığını belirterek, Afrika'nın nükleer teknolojilerin geliştirilmesine yönelik büyük bir potansiyel barındırdığını dile getirdi.Bu yılki forumun tamamen karbonsuz olduğuna, tüm enerji kaynaklarının yeşil enerji olduğuna dikkati çeken Lihaçev, "Forumun teması 'Temiz Enerji: Geleceği Birlikte Yaratmak'. Buradaki iki anahtar kelime 'gelecek' ve 'birlikte'. Birlikte 4. nesil nükleer teknolojiyi, füzyonu ve diğer teknolojileri tartışacağız. Gezegenimiz için temiz enerji geleceğini ancak tüm ülkelerle birlikte inşa edebiliriz" değerlendirmesini yaptı.Sık sık Rusya'yı ziyaret eden Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi de video konferans yoluyla katıldığı etkinlikte, forumun yenilikçi enerji çözümleri arayışı ve nükleer enerjinin geleceğine ilişkin tartışmalar bağlamında önemini vurguladı.Grossi, Rosatom, teknoloji geliştirme bağlamında sadece Rusya'da değil, uluslararası arenada da önemli bir rol oynadığını kaydederek, "Rosatom'un Türkiye, Mısır ve Bangladeş'te geliştirmekte olduğu birçok projenin sahalarını bizzat ziyaret ettim. Tüm bunlar uluslararası düzeyde büyük başarılardır" diye konuştu.Rosatom küçük modüler reaktörler, 3+ nesil reaktörler ve 4'üncü nesil reaktörler olmak üzere yenilikçi teknolojilerine dikkati çeken Grossi, nükleer enerjinin geliştirilmesine odaklananların her zaman yanında olacaklarını ifade etti.Bakan Bayraktar’dan Rusya ile dayanışma mesajıMacaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile birlikte ATOMEXPO-2024 Forumu’na katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, forumda yaptığı konuşmasına başkent Moskova’daki terör saldırısında hayatını kaybedenleri anarak başlarken, “Her şeyden önce canavarca gerçekleştirilen bu terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyoruz. Türk ve Rus halkının teröre karşı dayanışma içinde olması gerektiğini ifade etmek istiyoruz” ifadedelerini kullandı.Soçi’deki foruma katılmaktan dolayı mutluluğunu dile getiren Bayraktar, “Bir önceki forumdan sonra Türkiye’de bazı değişiklikler yaşandı. Türkiye artık nükleer yakıta sahip bir ülke haline geldi. Türkiye artık nükleer yakıtı sahada kullanıyor. Dubai’de düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı’nda büyük bir koalisyon oluştu. Bu zirvede 2050 yılına kadar nükleer enerji santrallerinin kapasitesinin üç kat artırılması gerektiği ifade edildi ve hedeflendi. Bu kapasite artışı çok ciddi bir çalışma gerektiriyor” dedi.‘Rosatom ile işbirliğini geliştirmeye ilgi duyuyoruz’“Akkuyu Nükleer Santrali ile kat ettiğimiz yol önemli” diyen Bakan Bayraktar, Sinop projesi de dahil olmak üzere Rosatom ile işbirliğini geliştirmek istediklerini söylerken, konuşmasını, “Bu yolu Rosatom ile birlikte yürüdük. Şu an sahada 4 nükleer ünite için faaliyetler devam ediyor. 2035 yılına kadar 4 nükleer ünite de faaliyete başlayacak. Kapasitesini zamanla artıracağız. Akkuyu’nun kapasitesi 8,8 gigavat olacak. Sinop’ta 4 reaktör daha yapılması gerekiyor. Tüm bunlar, Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği yeşil enerji hedeflerimizi hayata geçirmek için son derece önemli. Bu kapsamda Rosatom ile Sinop’taki planlarımızı ve iş birliğimizi geliştirmek istiyoruz. Çin’den Güney Amerika’dan enerji piyasamıza yatırım yapmak isteyen şirketler var. Küçük modüler reaktörlere de odaklanmak ve bu konuda da yatırımlar yapmak istiyoruz. Türkiye’yi karbonsuz sanayiye geçirmek için bu sürece önem veriyoruz. Enerji potansiyelimizi artırmak için iş gücüne yönelik sermayemizi de yan sektörleri de geliştirmemiz gerekiyor. Şu an Rosatom ile yaptığımız iş birliğine bu süreçler de dahil. Sonuç olarak Rosatom ile Türkiye’de nükleer ekosistem kuruyoruz” sözleriyle sonlandırdı.Küresel nükleer endüstrinin önemli etkinliklerinden olan ve bu yıl 13. kez düzenlenen forum 75 ülkeden 4 bin 500 katılımcıyı ağırlıyor.Akkuyu Nükleer ile birlikte çok sayıda uluslararası katılımcıya ev sahipliği yapan forumda, nükleer endüstrinin mevcut durumunu ve geleceği ele alınacak.İki gün sürecek forumda enerji, sanayi, ekoloji, lojistik, dijitalleşme, sağlık, bilim ve eğitim konularında nükleerin rolü tartışılacak.Forum kapsamında ayrıca küresel nükleer endüstrisinin ve yan endüstrilerin önde gelen şirketlerinin teknolojilerini ve yetkinliklerini sergileme fırsatı bulacağı fuar da yer alıyor.
https://sputniknews.com.tr/20240228/rosatom-turkiyede-ikinci-nukleer-guc-santralini-insa-edecek-1081179410.html
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rusya, türkiye, macaristan, nükleer, rosatom, rusya devlet nükleer enerji kurumu (rosatom), alparslan bayraktar, aleksey lihaçev, peter szijjarto, nükleer santral, akkuyu, sinop
rusya, türkiye, macaristan, nükleer, rosatom, rusya devlet nükleer enerji kurumu (rosatom), alparslan bayraktar, aleksey lihaçev, peter szijjarto, nükleer santral, akkuyu, sinop

Uluslararası ATOMEXPO-2024 Forumu Soçi'de başladı

15:44 25.03.2024 (güncellendi: 15:52 25.03.2024)
© AA / Erçin ErtürkSoçi’de düzenlenen ATOMEXPO-2024 Forumu
Soçi’de düzenlenen ATOMEXPO-2024 Forumu - Sputnik Türkiye, 1920, 25.03.2024
© AA / Erçin Ertürk
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Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un desteğiyle düzenlenen Uluslararası ATOMEXPO-2024 Forumu Rusya'nın Soçi kentinde başladı.
Moskova'daki Crocus City Hall konser salonuna yönelik terör saldırısının ardından güvenlik tedbirlerinin artırıldığı forumun açılış töreninde, saldırıda hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşu yapılırken, nükleer alanda küresel ölçekte dev Rus devlet şirketi Rosatom'un Genel Müdürü Aleksey Lihaçev, forumun açılışında, bu yıl katılımcı sayısı, uluslararası konuk sayısı ve foruma heyet gönderen ülke sayısı açısından bir rekora imza atıldığını söyledi.
Lihaçev, Burkina Faso, Mali, Nijer ve Irak'ın bu yıl ilk kez foruma katıldığını belirterek, Afrika'nın nükleer teknolojilerin geliştirilmesine yönelik büyük bir potansiyel barındırdığını dile getirdi.
Bu yılki forumun tamamen karbonsuz olduğuna, tüm enerji kaynaklarının yeşil enerji olduğuna dikkati çeken Lihaçev, "Forumun teması 'Temiz Enerji: Geleceği Birlikte Yaratmak'. Buradaki iki anahtar kelime 'gelecek' ve 'birlikte'. Birlikte 4. nesil nükleer teknolojiyi, füzyonu ve diğer teknolojileri tartışacağız. Gezegenimiz için temiz enerji geleceğini ancak tüm ülkelerle birlikte inşa edebiliriz" değerlendirmesini yaptı.
Sık sık Rusya'yı ziyaret eden Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi de video konferans yoluyla katıldığı etkinlikte, forumun yenilikçi enerji çözümleri arayışı ve nükleer enerjinin geleceğine ilişkin tartışmalar bağlamında önemini vurguladı.
Grossi, Rosatom, teknoloji geliştirme bağlamında sadece Rusya'da değil, uluslararası arenada da önemli bir rol oynadığını kaydederek, "Rosatom'un Türkiye, Mısır ve Bangladeş'te geliştirmekte olduğu birçok projenin sahalarını bizzat ziyaret ettim. Tüm bunlar uluslararası düzeyde büyük başarılardır" diye konuştu.
Rosatom küçük modüler reaktörler, 3+ nesil reaktörler ve 4'üncü nesil reaktörler olmak üzere yenilikçi teknolojilerine dikkati çeken Grossi, nükleer enerjinin geliştirilmesine odaklananların her zaman yanında olacaklarını ifade etti.

Bakan Bayraktar’dan Rusya ile dayanışma mesajı

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile birlikte ATOMEXPO-2024 Forumu’na katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, forumda yaptığı konuşmasına başkent Moskova’daki terör saldırısında hayatını kaybedenleri anarak başlarken, “Her şeyden önce canavarca gerçekleştirilen bu terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyoruz. Türk ve Rus halkının teröre karşı dayanışma içinde olması gerektiğini ifade etmek istiyoruz” ifadedelerini kullandı.
Soçi’deki foruma katılmaktan dolayı mutluluğunu dile getiren Bayraktar, “Bir önceki forumdan sonra Türkiye’de bazı değişiklikler yaşandı. Türkiye artık nükleer yakıta sahip bir ülke haline geldi. Türkiye artık nükleer yakıtı sahada kullanıyor. Dubai’de düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı’nda büyük bir koalisyon oluştu. Bu zirvede 2050 yılına kadar nükleer enerji santrallerinin kapasitesinin üç kat artırılması gerektiği ifade edildi ve hedeflendi. Bu kapasite artışı çok ciddi bir çalışma gerektiriyor” dedi.

‘Rosatom ile işbirliğini geliştirmeye ilgi duyuyoruz’

Akkuyu Nükleer Santrali ile kat ettiğimiz yol önemli” diyen Bakan Bayraktar, Sinop projesi de dahil olmak üzere Rosatom ile işbirliğini geliştirmek istediklerini söylerken, konuşmasını, “Bu yolu Rosatom ile birlikte yürüdük. Şu an sahada 4 nükleer ünite için faaliyetler devam ediyor. 2035 yılına kadar 4 nükleer ünite de faaliyete başlayacak. Kapasitesini zamanla artıracağız. Akkuyu’nun kapasitesi 8,8 gigavat olacak. Sinop’ta 4 reaktör daha yapılması gerekiyor. Tüm bunlar, Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği yeşil enerji hedeflerimizi hayata geçirmek için son derece önemli. Bu kapsamda Rosatom ile Sinop’taki planlarımızı ve iş birliğimizi geliştirmek istiyoruz. Çin’den Güney Amerika’dan enerji piyasamıza yatırım yapmak isteyen şirketler var. Küçük modüler reaktörlere de odaklanmak ve bu konuda da yatırımlar yapmak istiyoruz. Türkiye’yi karbonsuz sanayiye geçirmek için bu sürece önem veriyoruz. Enerji potansiyelimizi artırmak için iş gücüne yönelik sermayemizi de yan sektörleri de geliştirmemiz gerekiyor. Şu an Rosatom ile yaptığımız iş birliğine bu süreçler de dahil. Sonuç olarak Rosatom ile Türkiye’de nükleer ekosistem kuruyoruz” sözleriyle sonlandırdı.
Küresel nükleer endüstrinin önemli etkinliklerinden olan ve bu yıl 13. kez düzenlenen forum 75 ülkeden 4 bin 500 katılımcıyı ağırlıyor.
© AA / Erçin ErtürkSoçi’de düzenlenen ATOMEXPO-2024 Forumu
Soçi’de düzenlenen ATOMEXPO-2024 Forumu - Sputnik Türkiye, 1920, 25.03.2024
Soçi’de düzenlenen ATOMEXPO-2024 Forumu
© AA / Erçin Ertürk
Akkuyu Nükleer ile birlikte çok sayıda uluslararası katılımcıya ev sahipliği yapan forumda, nükleer endüstrinin mevcut durumunu ve geleceği ele alınacak.
İki gün sürecek forumda enerji, sanayi, ekoloji, lojistik, dijitalleşme, sağlık, bilim ve eğitim konularında nükleerin rolü tartışılacak.
Forum kapsamında ayrıca küresel nükleer endüstrisinin ve yan endüstrilerin önde gelen şirketlerinin teknolojilerini ve yetkinliklerini sergileme fırsatı bulacağı fuar da yer alıyor.
Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu (Rosatom - Sputnik Türkiye, 1920, 28.02.2024
TÜRKİYE
Rosatom: Türkiye'de ikinci nükleer güç santralini inşa edeceğiz
28 Şubat, 14:31
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