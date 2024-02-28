https://sputniknews.com.tr/20240228/rosatom-turkiyede-ikinci-nukleer-guc-santralini-insa-edecek-1081179410.html

Rosatom: Türkiye'de ikinci nükleer güç santralini inşa edeceğiz

Rosatom: Türkiye'de ikinci nükleer güç santralini inşa edeceğiz

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu (Rosatom) Genel Müdürü Aleksey Lihaçev, Ankara’nın Türkiye'deki ikinci nükleer güç santralinin inşasını Rosatom'a emanet... 28.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-28T14:31+0300

2024-02-28T14:31+0300

2024-02-28T15:14+0300

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rosatom

rusya devlet nükleer enerji kurumu (rosatom)

akkuyu nükleer güç santrali (ngs)

nükleer güç

nükleer güç santrali

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Rusya’da parlamentonun alt kanadı Devlet Duması’nda konuşan Lihaçev, “Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan (Recep Tayyip), yeni santral inşasının bize emanet edilmesi için siyasi karar alındığını açıkça dile getirdi” ifadelerini kullanırken, yeni nükleer santral konusunda Türk tarafıyla çok aktif müzakereler gerçekleştiğinin altını çizdi.Rosatom Genel Müdürü, açıklamasının devamında, ”Cumhurbaşkanı Erdoğan, başka bir sahanın bize devredilmesi için siyasi bir karar alındığını açıkça dile getirdi. Şimdi detaylar üzerinde çalışıyoruz. Büyük olasılıkla yeni inşaat sahası Sinop adını alacak” diye konuştu.Moskova ve Minsk'in, Belarus'ta olası yeni nükleer üretim kapasitelerinin inşası konusunu da incelediğine dikkat çeken Lihaçev, ülkenin güneyinde iki üniteden oluşan bir nükleer enerji santrali inşa etme olasılığının değerlendirildiğini ve Rosatom'un bu projeye de katılmaya hazır olduğunu söyledi.‘Zaporojye NGS’nin Ukrayna ordusunun çekildiği sırada imha edilen fiziksel koruması yeniden sağlandı’Zaporojye Nükleer Güç Santali’nin (NGS) tahrip olan fiziksel korumasına da değinen Lihaçev, “Santralin Ukrayna ordusunun çekildiği sırada imha edilen fiziksel koruması yeniden sağlandı” dedi ve şöyle devam etti:Zaporojye NGS’deki tüm teknolojik süreçlerin deneyimli uzmanların kontrolü altında olduğunu ve bu açıdan herhangi bir risk bulunmadığını, ancak santrale ve Energodar şehrine yakın bölgelerde Ukrayna tarafından bombardıman tehdidinin hala devam ettiğini vurguladı.

https://sputniknews.com.tr/20240212/enerji-bakani-bayraktar-ve-rosatom-genel-muduru-lihacev-akkuyuda-1-unitede-sona-gelindi-1080656956.html

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