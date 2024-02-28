https://sputniknews.com.tr/20240228/rosatom-turkiyede-ikinci-nukleer-guc-santralini-insa-edecek-1081179410.html
Rosatom: Türkiye'de ikinci nükleer güç santralini inşa edeceğiz
Rosatom: Türkiye'de ikinci nükleer güç santralini inşa edeceğiz
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu (Rosatom) Genel Müdürü Aleksey Lihaçev, Ankara’nın Türkiye'deki ikinci nükleer güç santralinin inşasını Rosatom'a emanet... 28.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-28T14:31+0300
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2024-02-28T15:14+0300
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rusya devlet nükleer enerji kurumu (rosatom)
akkuyu nükleer güç santrali (ngs)
nükleer güç
nükleer güç santrali
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Rusya’da parlamentonun alt kanadı Devlet Duması’nda konuşan Lihaçev, “Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan (Recep Tayyip), yeni santral inşasının bize emanet edilmesi için siyasi karar alındığını açıkça dile getirdi” ifadelerini kullanırken, yeni nükleer santral konusunda Türk tarafıyla çok aktif müzakereler gerçekleştiğinin altını çizdi.Rosatom Genel Müdürü, açıklamasının devamında, ”Cumhurbaşkanı Erdoğan, başka bir sahanın bize devredilmesi için siyasi bir karar alındığını açıkça dile getirdi. Şimdi detaylar üzerinde çalışıyoruz. Büyük olasılıkla yeni inşaat sahası Sinop adını alacak” diye konuştu.Moskova ve Minsk'in, Belarus'ta olası yeni nükleer üretim kapasitelerinin inşası konusunu da incelediğine dikkat çeken Lihaçev, ülkenin güneyinde iki üniteden oluşan bir nükleer enerji santrali inşa etme olasılığının değerlendirildiğini ve Rosatom'un bu projeye de katılmaya hazır olduğunu söyledi.‘Zaporojye NGS’nin Ukrayna ordusunun çekildiği sırada imha edilen fiziksel koruması yeniden sağlandı’Zaporojye Nükleer Güç Santali’nin (NGS) tahrip olan fiziksel korumasına da değinen Lihaçev, “Santralin Ukrayna ordusunun çekildiği sırada imha edilen fiziksel koruması yeniden sağlandı” dedi ve şöyle devam etti:Zaporojye NGS’deki tüm teknolojik süreçlerin deneyimli uzmanların kontrolü altında olduğunu ve bu açıdan herhangi bir risk bulunmadığını, ancak santrale ve Energodar şehrine yakın bölgelerde Ukrayna tarafından bombardıman tehdidinin hala devam ettiğini vurguladı.
https://sputniknews.com.tr/20240212/enerji-bakani-bayraktar-ve-rosatom-genel-muduru-lihacev-akkuyuda-1-unitede-sona-gelindi-1080656956.html
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türkiye nükleer güç santrali, ngs, akkuyu, sinop
türkiye nükleer güç santrali, ngs, akkuyu, sinop
Rosatom: Türkiye'de ikinci nükleer güç santralini inşa edeceğiz
14:31 28.02.2024 (güncellendi: 15:14 28.02.2024)
Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu (Rosatom) Genel Müdürü Aleksey Lihaçev, Ankara’nın Türkiye'deki ikinci nükleer güç santralinin inşasını Rosatom'a emanet etmeye karar verdiğini duyurdu.
Rusya’da parlamentonun alt kanadı Devlet Duması’nda konuşan Lihaçev, “Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan (Recep Tayyip), yeni santral inşasının bize emanet edilmesi için siyasi karar alındığını açıkça dile getirdi” ifadelerini kullanırken, yeni nükleer santral konusunda Türk tarafıyla çok aktif müzakereler gerçekleştiğinin altını çizdi.
Rosatom Genel Müdürü, açıklamasının devamında, ”Cumhurbaşkanı Erdoğan, başka bir sahanın bize devredilmesi için siyasi bir karar alındığını açıkça dile getirdi. Şimdi detaylar üzerinde çalışıyoruz. Büyük olasılıkla yeni inşaat sahası Sinop adını alacak” diye konuştu.
Moskova ve Minsk'in, Belarus'ta olası yeni nükleer üretim kapasitelerinin inşası konusunu da incelediğine dikkat çeken Lihaçev, ülkenin güneyinde iki üniteden oluşan bir nükleer enerji santrali inşa etme olasılığının değerlendirildiğini ve Rosatom'un bu projeye de katılmaya hazır olduğunu söyledi.
‘Zaporojye NGS’nin Ukrayna ordusunun çekildiği sırada imha edilen fiziksel koruması yeniden sağlandı’
Zaporojye Nükleer Güç Santali’nin (NGS) tahrip olan fiziksel korumasına da değinen Lihaçev, “Santralin Ukrayna ordusunun çekildiği sırada imha edilen fiziksel koruması yeniden sağlandı” dedi ve şöyle devam etti:
Kullanılmış nükleer yakıt depolama tesisinin üzerinde özel koruyucu bir siper oluşturuldu, zira bu sahaya isabet eden mermiler büyük endişeye neden oluyordu.
Zaporojye NGS’deki tüm teknolojik süreçlerin deneyimli uzmanların kontrolü altında olduğunu ve bu açıdan herhangi bir risk bulunmadığını, ancak santrale ve Energodar şehrine yakın bölgelerde Ukrayna tarafından bombardıman tehdidinin hala devam ettiğini vurguladı.