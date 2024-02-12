https://sputniknews.com.tr/20240212/enerji-bakani-bayraktar-ve-rosatom-genel-muduru-lihacev-akkuyuda-1-unitede-sona-gelindi-1080656956.html

Enerji Bakanı Bayraktar ve Rosatom Genel Müdürü Lihaçev Akkuyu'da: '1. ünitede sona gelindi'

Enerji Bakanı Bayraktar ve Rosatom Genel Müdürü Lihaçev Akkuyu'da: '1. ünitede sona gelindi'

Sputnik Türkiye

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu (Rosatom) Genel Müdürü Aleksey Lihaçev ile Mersin'de yapımı devam... 12.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-12T16:46+0300

2024-02-12T16:46+0300

2024-02-12T16:46+0300

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akkuyu nükleer güç santrali (ngs)

rusya devlet nükleer enerji kurumu (rosatom)

aleksey lihaçev

alparslan bayraktar

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Rosatom'dan yapılan açıklamaya göre, Bakan Bayraktar ve Lihaçev başkanlığındaki Türk ve Rus heyetleri yapımı devam eden Akkuyu NGS inşaat sahasını ziyaret etti ve bir araya geldi.Lihaçev, Akkuyu NGS 1. güç ünitesi makine odasında incelemelerde bulunarak turbojeneratör statoru ekipmanının tasarımda öngörülen konuma yerleştirilmesi operasyonunu denetledi. Ziyaret kapsamında Lihaçev, Akkuyu NGS inşaat sahasını gezerek proje yöneticileri ile bir toplantı yaptı.'Çalışmalar programa uygun şekilde ilerliyor'Açıklamada görüşlerine yer verilen Lihaçev, saha ziyareti hakkında "Rosatom bugün dünyadaki en büyük nükleer santral inşaat projelerinden ikisini, Türkiye'deki Akkuyu NGS’yi ve Mısır'daki El-Dabaa NGS'yi hayata geçiriyor. Akkuyu NGS sahasındaki birinci ünitede son aşamaya gelindi. Çalışmalar programa tam olarak uygun bir şekilde yürütülüyor" ifadelerini kullandı.Rosatom Genel Müdürü Lihaçev, sözlerine şöyle devam etti: 'Dünyanın en modern eğitim merkezlerinden biri hizmete açıldı'Akkuyu NGS'de personel yetiştirme sürecinin de hızlı bir şekilde ilerlediğini vurgulayan Lihaçev, sahada ayrıca dünyanın en modern eğitim merkezlerinden birinin hizmete açıldığını da sözlerine ekledi.Lihaçev'in ziyareti öncesinde inşaat ekipleri, turbojeneratör statorunu tasarımda öngörülen konuma kurmak için teknik açıdan karmaşık bir işlemi başarıyla gerçekleştirdi.Nükleer güç santrali ekipmanları arasında en ağır bileşen olarak bilinen yaklaşık 430 ton ağırlığında, 12 metre uzunluğunda ve 4.2 metre çapında olan turbojeneratör statoru, 1. güç ünitesinin türbin bölümünde kurulmak üzere depodan özel bir tekerlekli platform üzerinde taşındı.Ekipman, vinçsiz bir hidrolik donanım sistemi kullanılarak türbinin bulunduğu kota kaldırıldı. Kapsamlı işleme hazırlık aşamasında, türbin bölümü sıfır kot tabanı da güçlendirildi. Bu işlem için ayrıca 18 metreden yüksek özel kolonlar ve statorun kurulum yerine taşınmasına yardımcı olan bir ray hattı da kuruldu.Nükleer güç santrallerinin kilit bölümlerinden biri olan makine odası veya türbin bölümünde, reaktör bölümünden gelen ısıtılmış buharın enerjisi mekanik enerjiye ve ardından da turbojeneratör aracılığı ile elektriğe dönüştürülüyor. Türbin bileşenlerinin montajıyla eş zamanlı olarak, Akkuyu NGS 1. güç ünitesi ünitesinin türbin bölümünde pompalar, boru hatları ve diğer ekipmanların montajı planlandığı şekilde yapılıyor.

https://sputniknews.com.tr/20240130/rosatom-akkuyu-ngs-icin-tarihte-bir-ilki-gerceklestirdi-1080195383.html

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