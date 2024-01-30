https://sputniknews.com.tr/20240130/rosatom-akkuyu-ngs-icin-tarihte-bir-ilki-gerceklestirdi-1080195383.html

Rosatom, Akkuyu NGS için tarihte bir ilki gerçekleştirdi

Rosatom, Akkuyu NGS için tarihte bir ilki gerçekleştirdi

Mersin'deki Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) projesini yürüten Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu (Rosatom), St.Petersburg'dan Türkiye'deki nükleer santral... 30.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-30T18:43+0300

2024-01-30T18:43+0300

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akkuyu nükleer güç santrali (ngs)

rosatom

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Rosatom'dan yapılan açıklamaya göre şirket, St.Petersburg'dan Akkuyu NGS sahasına ekipman sevkiyatı için eşsiz bir operasyon gerçekleştirdi.Akkuyu NGS'nin birinci güç ünitesine ait iki yatay buhar kızdırıcı-ayırıcı, dün gece üç buzkıran ve iki römorkör eşliğinde donmuş Neva Nehri üzerinden geçti.Tarihte ilk kez kış mevsiminde nükleer santral ekipmanı göndermek için Neva Nehri boyunca köprüler kurulurken bu, yılın bu dönemi için nadir görülen bir durum olarak kayıtlara geçti.St. Petersburg'un önemli tarihi noktalarından geçerek Türkiye'ye doğru yolculuğuna devam eden gemideki ekipmanın toplam ağırlığı 640 ton. 22.3 metre uzunluğa sahip ekipmanın dış çapı ise 4.5 metre.

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Rosatom, Akkuyu NGS için tarihte bir ilki gerçekleştirdi Rosatom, Akkuyu NGS için tarihte bir ilki gerçekleştirdi 2024-01-30T18:43+0300 true PT2M04S

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