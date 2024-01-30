https://sputniknews.com.tr/20240130/rosatom-akkuyu-ngs-icin-tarihte-bir-ilki-gerceklestirdi-1080195383.html
Rosatom, Akkuyu NGS için tarihte bir ilki gerçekleştirdi
Rosatom, Akkuyu NGS için tarihte bir ilki gerçekleştirdi
Mersin'deki Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) projesini yürüten Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu (Rosatom), St.Petersburg'dan Türkiye'deki nükleer santral... 30.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-30T18:43+0300
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2024-01-30T18:43+0300
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akkuyu nükleer a.ş
nükleer enerji
rusya
mersin
türkiye
akkuyu nükleer güç santrali (ngs)
rosatom
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Rosatom'dan yapılan açıklamaya göre şirket, St.Petersburg'dan Akkuyu NGS sahasına ekipman sevkiyatı için eşsiz bir operasyon gerçekleştirdi.Akkuyu NGS'nin birinci güç ünitesine ait iki yatay buhar kızdırıcı-ayırıcı, dün gece üç buzkıran ve iki römorkör eşliğinde donmuş Neva Nehri üzerinden geçti.Tarihte ilk kez kış mevsiminde nükleer santral ekipmanı göndermek için Neva Nehri boyunca köprüler kurulurken bu, yılın bu dönemi için nadir görülen bir durum olarak kayıtlara geçti.St. Petersburg'un önemli tarihi noktalarından geçerek Türkiye'ye doğru yolculuğuna devam eden gemideki ekipmanın toplam ağırlığı 640 ton. 22.3 metre uzunluğa sahip ekipmanın dış çapı ise 4.5 metre.
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Rosatom, Akkuyu NGS için tarihte bir ilki gerçekleştirdi
Rosatom, Akkuyu NGS için tarihte bir ilki gerçekleştirdi
2024-01-30T18:43+0300
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video, akkuyu, akkuyu nükleer a.ş, nükleer enerji, rusya, mersin, türkiye, akkuyu nükleer güç santrali (ngs), rosatom, видео
video, akkuyu, akkuyu nükleer a.ş, nükleer enerji, rusya, mersin, türkiye, akkuyu nükleer güç santrali (ngs), rosatom, видео
Rosatom, Akkuyu NGS için tarihte bir ilki gerçekleştirdi
Mersin'deki Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) projesini yürüten Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu (Rosatom), St.Petersburg'dan Türkiye'deki nükleer santral sahasına donmuş Neva Nehri üzerinden ekipman göndererek tarihte bir ilke imza attı.
Rosatom'dan yapılan açıklamaya göre şirket, St.Petersburg'dan Akkuyu NGS sahasına ekipman sevkiyatı için eşsiz bir operasyon gerçekleştirdi.
Akkuyu NGS'nin birinci güç ünitesine ait iki yatay buhar kızdırıcı-ayırıcı, dün gece üç buzkıran ve iki römorkör eşliğinde donmuş Neva Nehri üzerinden geçti.
Tarihte ilk kez kış mevsiminde nükleer santral ekipmanı göndermek için Neva Nehri boyunca köprüler kurulurken bu, yılın bu dönemi için nadir görülen bir durum olarak kayıtlara geçti.
St. Petersburg'un önemli tarihi noktalarından geçerek Türkiye'ye doğru yolculuğuna devam eden gemideki ekipmanın toplam ağırlığı 640 ton. 22.3 metre uzunluğa sahip ekipmanın dış çapı ise 4.5 metre.