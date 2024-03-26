https://sputniknews.com.tr/20240326/nese-erberkin-anaokulunda-4-yasindaki-cocuga-siddet-sorusturma-baslatildi-1082058851.html
Neşe Erberk'in anaokulunda 4 yaşındaki çocuğa şiddet: Soruşturma başlatıldı
Neşe Erberk'in anaokulunda 4 yaşındaki çocuğa şiddet: Soruşturma başlatıldı
Sputnik Türkiye
Neşe Erberk'in 2011'de Aydın'da açtığı anaokullarından birinde 4 yaşındaki bir çocuğa şiddet uygulandığı iddia edildi. Şiddet uygulayan öğretmenin görevine son... 26.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-26T13:48+0300
2024-03-26T13:48+0300
2024-03-26T13:48+0300
yaşam
anaokulu
şiddet
çocuğa şiddet
okul
neşe erberk
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Sabah gazetesinin haberine göre, Neşe Erberk'in 2011 yılında Aydın'da açtığı kreşte, bir öğretmen 4 yaşındaki çocuğa şiddet uyguladı. Skandal, çocuğun uğradığı şiddeti evde kardeşine uygulamasıyla ortaya çıktı. Oğlunun evde kardeşiyle oyun gereği 'öğretmen' rolü yaparken, kardeşine şiddet uyguladığını gören annesi, bu durumdan şüphelenerek pedagog desteği aldı. Pedagog, aileye çocuğun okulda şiddet görmüş olabileceğini anlattı. Eski velilerle görüşen ve bazı ailelerin çocuklarını 'şiddet' sebebiyle kreşten aldığını öğrenen anne, oğlunu okuldan aldı.Bu olayın hemen ardından kendi çocuklarında da davranışlarında farklılıklar hisseden velilerin talebi üzerine kreşe kamera takıldı. Kamera görüntülerini izleyen veliler, öğretmen A.Ç.'nin çocuklarına şiddet uyguladığı anlara tanık oldu.Kamera kayıtlarında A.Ç.'nin, Asil isimli bir çocuk ile ikizleri ittirdiği, çelme taktığı, saçından çektiği görüldü. Çocuk bakıcısı B.G'nin de bir çocuğu sandalyeye sert bir şekilde oturtup çarparcasına ittirdiği kameralara yansıdı. Çocuklarına yönelik fiziksel ve psikolojik şiddet uygulandığının ortaya çıkmasının ardından veliler, şiddet görüntülerine ilişkin 28 kamera kaydı ile birlikte soluğu Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde aldı. Soruşturma başlatıldıİlgili kurum tarafından konuyla ilgili idari soruşturma başlatılırken, öğretmen A.Ç. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.
https://sputniknews.com.tr/20240326/sosyal-medya-fenomeni-siddet-gordugunu-acikladi-oz-saygimi-kaybettim-1082047928.html
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anaokulu, şiddet, çocuğa şiddet, okul, neşe erberk
anaokulu, şiddet, çocuğa şiddet, okul, neşe erberk
Neşe Erberk'in anaokulunda 4 yaşındaki çocuğa şiddet: Soruşturma başlatıldı
Neşe Erberk'in 2011'de Aydın'da açtığı anaokullarından birinde 4 yaşındaki bir çocuğa şiddet uygulandığı iddia edildi. Şiddet uygulayan öğretmenin görevine son verildiği belirtildi.
Sabah gazetesinin haberine
göre, Neşe Erberk'in 2011 yılında Aydın'da açtığı kreşte, bir öğretmen 4 yaşındaki çocuğa şiddet uyguladı. Skandal, çocuğun uğradığı şiddeti evde kardeşine uygulamasıyla ortaya çıktı.
Oğlunun evde kardeşiyle oyun gereği 'öğretmen' rolü yaparken, kardeşine şiddet uyguladığını gören annesi, bu durumdan şüphelenerek pedagog desteği aldı. Pedagog, aileye çocuğun okulda şiddet görmüş olabileceğini anlattı. Eski velilerle görüşen ve bazı ailelerin çocuklarını 'şiddet' sebebiyle kreşten aldığını öğrenen anne, oğlunu okuldan aldı.
Bu olayın hemen ardından kendi çocuklarında da davranışlarında farklılıklar hisseden velilerin talebi üzerine kreşe kamera takıldı. Kamera görüntülerini izleyen veliler, öğretmen A.Ç.'nin çocuklarına şiddet uyguladığı anlara tanık oldu.
Kamera kayıtlarında A.Ç.'nin, Asil isimli bir çocuk ile ikizleri ittirdiği, çelme taktığı, saçından çektiği görüldü. Çocuk bakıcısı B.G'nin de bir çocuğu sandalyeye sert bir şekilde oturtup çarparcasına ittirdiği kameralara yansıdı. Çocuklarına yönelik fiziksel ve psikolojik şiddet uygulandığının ortaya çıkmasının ardından veliler, şiddet görüntülerine ilişkin 28 kamera kaydı ile birlikte soluğu Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde aldı.
İlgili kurum tarafından konuyla ilgili idari soruşturma başlatılırken, öğretmen A.Ç. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.